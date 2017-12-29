Экономика
В зоне доступа: Полезные связи в Хабаровском крае
Благодаря проекту хабаровских ученых участок трассы Лидога - Ванино удалось покрыть связью. Трасса проезжающим по ней автомобилистам была прежде всего известна как «Бермудский треугольник связи». Дозвониться даже до экстренных служб – по большей части не представлялось возможным.
И какие только способы не предлагали, чтобы решить эту проблему! Оборудовать дорогу коротковолновыми передатчиками. Призвать с помощью ритуала Гермеса – бога путешественников. Без толку!
Ведь задача кажется простой только на первый взгляд. Артерия сложная. Тут тебе и затейливый рельеф, и горные реки, и заковыристые повороты. Была бы магистраль прямая, вообще трудностей бы не было. А сейчас вот понадобилось разработать целую инновацию, предусматривающую обход всех препятствий.
Названия у технологии пока нет. Дадим ей имя «церебла». Теперь еще 49 километров автодороги Лидога – Ванино обеспечены возможностью экстренного вызова службы «112». То есть сотовыми «оазисами» покрыто уже 32 процента трассы. Этого удалось достичь благодаря сотрудничеству между правительством Хабаровского края и Тихоокеанским государственным университетом.
Именно ученые ТОГУ и разработали «цереблу». Они предложили использовать альтернативные источники энергии (солнечные батареи и ветрогенераторы). Инновация коснулась трех базовых станций сотовой связи. Для запуска экспериментального оборудования привлекли компанию «МТС».
Технологии и яйца
Кто первый – того и тапки. А значит, абоненты МТС смогут не только вызвать экстренную службу «112», но и воспользоваться голосовой мобильной связью. У кого в телефонах нет симки «белояйцевой» компании, тот сможет позвонить лишь в службу спасения. Впрочем, учитывая сложность магистрали, это тоже немало.
В разработке технологии принимали участие студенты ТОГУ. Причем на всех этапах – от проектно-изыскательских до пусконаладочных работ.
«До конца 2020 года предусмотрено строительство еще 14 базовых станций, что обеспечит услугами связи до 74% трассы. Я убежден, что результатом нашего дальнейшего сотрудничества станет максимальное покрытие автодороги услугами сотовых операторов», - отметил Сергей Федоров, министр информационных технологий и связи Хабаровского края.
Строительство трассы Лидога - Ванино было завершено в октябре 2017 года. Стоимость дороги составила 17,8 миллиарда рублей. Из них федеральных средств – 14 миллиардов рублей, доля Хабаровского края – 3,8 миллиарда рублей.
Андрей Канев
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 401
С места событий: Останки на берегу водоема5 655
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 035
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 060
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136