Приморье и Хабаровск свяжет DHC-6

Авиакомпания "Аврора" (дочерняя структура "Аэрофлота") откроет второй субсидируемый государством маршрут между Приморьем и Хабаровским краем, он свяжет Хабаровск с Дальнереченском. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Первый межрегиональный рейс малой авиации, работу которого поддерживает федеральный бюджет, существует с 2015 года, он связывает Хабаровск и Кавалерово. Сегодня билет на этот самолет можно приобрести по цене от 3200 рублей.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", с 3 января 2018 года приступает к выполнению регулярного регионального рейса по маршруту Дальнереченск - Хабаровск - Дальнереченск. Обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6. Это второй регулярный рейс на самолетах DHC-6, субсидируемый из федерального бюджета согласно постановлению правительства РФ, который будет выполнять авиакомпания "Аврора" - говорится в сообщении.

Рейс будет выполняться дважды в неделю - по средам и пятницам. Из Дальнереченска самолет будет вылетать в 11:10 и прибывать в Хабаровск в 12:55, обратно в Дальнереченск он будет направляться в 13:55 (06:55 мск). Стоимость перелета в одну сторону без учета сборов должна составить 2240 рублей.

С. Миныч