Точки роста: ФРДВ выдаст 6,5 млрд рублей на хабаровские проекты

Деньги получат судостроители Комсомольска и резиденты ТОР «Хабаровск».

Фонд развития Дальнего Востока предоставит 6,5 млрд рублей финансирования на строительство двух паромов для Сахалинской области на Амурском судостроительном заводе и пассажирского терминала в Хабаровском аэропорту.

Об этом сообщила пресс-служба фонда по итогам заседания правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.

«Фонд предоставит инициаторам проекта долгосрочные займы (до 10 лет) под 5% годовых в рублях" - говорится в сообщении.

При участии фонда на Амурском судостроительном заводе будут построены два новых грузопассажирских автомобильно-железнодорожных парома для переправы "Ванино - Холмск". Общая стоимость проекта составит 10 миллиардов рублей, 4,5 миллиарда рублей из которых предоставит фонд.

Суда планируется спустить на воду в 2019 году. Новые паромы позволят сахалинским производителям своевременно отгружать на материк производимую продукцию, обеспечат продовольственную безопасность и расширят возможности перевозки отдельных видов грузов.

Еще 2 миллиарда рублей ФРДВ направит на строительство нового пассажирского терминала в Хабаровском аэропорту (площадка «Аэропорт» в ТОР «Хабаровск»). Модернизация крупного авиаузла позволит повысить качество обслуживания, нарастить пропускную способность аэропорта на 2,7 миллиона человек и создать в Хабаровском крае крупный авиахаб.

Общий объем инвестиций в проект, который реализуется на территории опережающего развития "Хабаровск", составит до 17 миллиардов рублей. Ранее губернатор Хабаровского края сообщил, что переговоры с консорциумом из трех японских компаний по главе с «Соджитц» находятся на завершающей стадии – обсуждении окончательной модели финансирования проекта.

Новый пассажирский терминал внутренних авиалиний планируется построить к концу 2019 года, а до конца 2018 года завершится масштабная модернизация аэродрома, которая ведется на федеральные средства.

Виктор Оратай