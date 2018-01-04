Экономика
Точки роста: ФРДВ выдаст 6,5 млрд рублей на хабаровские проекты
Деньги получат судостроители Комсомольска и резиденты ТОР «Хабаровск».
Фонд развития Дальнего Востока предоставит 6,5 млрд рублей финансирования на строительство двух паромов для Сахалинской области на Амурском судостроительном заводе и пассажирского терминала в Хабаровском аэропорту.
Об этом сообщила пресс-служба фонда по итогам заседания правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.
«Фонд предоставит инициаторам проекта долгосрочные займы (до 10 лет) под 5% годовых в рублях" - говорится в сообщении.
При участии фонда на Амурском судостроительном заводе будут построены два новых грузопассажирских автомобильно-железнодорожных парома для переправы "Ванино - Холмск". Общая стоимость проекта составит 10 миллиардов рублей, 4,5 миллиарда рублей из которых предоставит фонд.
Суда планируется спустить на воду в 2019 году. Новые паромы позволят сахалинским производителям своевременно отгружать на материк производимую продукцию, обеспечат продовольственную безопасность и расширят возможности перевозки отдельных видов грузов.
Еще 2 миллиарда рублей ФРДВ направит на строительство нового пассажирского терминала в Хабаровском аэропорту (площадка «Аэропорт» в ТОР «Хабаровск»). Модернизация крупного авиаузла позволит повысить качество обслуживания, нарастить пропускную способность аэропорта на 2,7 миллиона человек и создать в Хабаровском крае крупный авиахаб.
Общий объем инвестиций в проект, который реализуется на территории опережающего развития "Хабаровск", составит до 17 миллиардов рублей. Ранее губернатор Хабаровского края сообщил, что переговоры с консорциумом из трех японских компаний по главе с «Соджитц» находятся на завершающей стадии – обсуждении окончательной модели финансирования проекта.
Новый пассажирский терминал внутренних авиалиний планируется построить к концу 2019 года, а до конца 2018 года завершится масштабная модернизация аэродрома, которая ведется на федеральные средства.
Виктор Оратай
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