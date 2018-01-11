Экономика
В экономике «на вынос»: Хабаровск наставит Камчатку и Приамурье
Хабаровский край станет регионом-наставником для Камчатского края и Амурской области. Он поможет соседям по Дальневосточному федеральному округу создать центры поддержки и развития экспорта. Такую роль для нашего региона определило Министерство экономического развития России.
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Как рассказал руководитель регионального центра поддержки и развития экспорта Иван Суханов, в Хабаровске экспортными направлениями предпринимательской активности начали заниматься с 2012 года. Этим и объясняется выбор федерального министерства.
Российское Минэкономразвития в конце минувшего года приняло решение закрепить за рядом субъектов Российской Федерации статус «регионов-наставников». Сделало оно это для тиражирования лучших практик создания объектов в сфере инноваций, промышленного производства и экспорта.
Регионы-наставники поделятся со своими «подопечными» опытом создания центров поддержки экспорта, кластерного развития, региональных центров инжиниринга и центров инноваций социальной сферы.
С. Миныч
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