Стройка века: Риск – дело благодорожное

В проект строительства автодороги "Обход Хабаровска" инвестировано 4 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выступая с инвестиционным посланием на 2018 год.

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«Сейчас могу сказать – мы рисковали, поскольку несколько месяцев не имели гарантированного решения по предоставлению федерального бюджетного гранта (его размер – более 18 млрд рублей). Тем не менее мы не отступали, совместно с частным партнером – компанией "ВИС", Газпромбанком последовательно показывали Минтрансу России, Правительству Российской Федерации нашу готовность осуществлять проект. Федерация оценила нашу последовательность. Уже инвестировали в проект почти 4 миллиарда рублей", - сказал глава региона.

Он добавил, что автодорога «Обход Хабаровска» - крупнейший инфраструктурный проект на условиях государственно-частного партнерства. «Стоимость проекта превышает 43 млрд рублей, из них примерно треть взял на себя частный инвестор», - рассказал Вячеслав Шпорт.

Новая магистраль соединит три федеральные трассы: «Амур» (Чита - Хабаровск), «Уссури» (Хабаровск – Владивосток), «Восток» (Хабаровск – Находка), что создаст единый транспортный коридор Чита – Владивосток и обеспечит проезд к Татарскому проливу. Территории опережающего социально-экономического развития Хабаровска получат прямой выход к аэропорту Новый.

Строящаяся дорога станет первой в Хабаровском крае, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км в час, что позволит пропускать до 25 тысяч автомобилей в сутки. Благодаря этому транзитные грузовые потоки будут выведены за пределы краевой столицы, что позволит не только разгрузить центральные улицы, но и улучшить экологическую обстановку.

Проект включает в себя строительство не только самой автодороги, но и всех сопутствующих сооружений транспортной инфраструктуры. Трасса пройдет через 5 новых транспортных развязок, 24 мостовых сооружения. Общая протяжённость магистрали составит 26,8 километра.

Объем федеральной поддержки в период до 2020 года составит 18,8 млрд рублей. При этом полная стоимость объекта составляет 42,8 млрд рублей, в том числе доля средств регионального бюджета - 11 млрд рублей, доля средств внебюджетных источников - 13,3 млрд рублей.

Виктор Оратай