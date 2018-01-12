Авиаперевозки в Хабаровском крае : Маршруты, парк и …почему за державу обидно

Среди обилия восторгов по части свершений бизнеса упоминание краевого государственного предприятия «Хабаровские авиалинии» стало новогодней неожиданностью.

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В ушедшем году оно перевезло более шестидесяти тысяч пассажиров. Причем не только в Комсомольск-на-Амуре, Советскую Гавань, Николаевск-на-Амуре, где доступен другой транспорт, но и в Охотск, Аян, Чумикан, другие населенные пункты севера края, куда, как в пахмутовской песне, только самолетом можно долететь.

«Хабаровские авиалинии» стремятся не отставать от более именитых перевозчиков. В региональной компании не в диковинку безналичная оплата, электронный билет. Есть и фирменные предложения для северян: в авиакассах Николаевска-на-Амуре и Охотска можно приобрести железнодорожные билеты.

Самолеты «Хабаровских авиалиний» летают в Богородское и Херпучи, обеспечивая доставку пассажиров в Ульчский район и район имени Полины Осипенко. В минувшем году был запущен маршрут, связавший Аян с Нельканом. Кстати, оба поселения в одном районе, но две сотни километров между ними - непреодолимое расстояние в условиях бездорожья.

Эти факты прозвучали на заседании общественного совета минпромтранса, на котором рассматривались перспективы авиаперевозок в крае. В составе «Хабаровских авиалиний» не только самолетный парк, но и четыре посадочные площадки в северных поселениях, а также аэропорты в Николаевске-на-Амуре и Советской Гавани. В общем, хозяйство разнородное, к тому же разбросанное на тысячи километров. И с ним неплохо справляется компания, подведомственная минпромтрансу. Правда, деятельность краевого государственного предприятия не особенно заметна на фоне повышенного внимания к частным структурам. Хотя вряд ли кто возьмется опровергать, что успех предопределяет не форма собственности, а уровень менеджмента.

Угольщики как инвесторы

Новый аэропортовый комплекс в Николаевске-на-Амуре был введен в 2015 году. Он стал достойным подарком к 165-летию старейшего города Приамурья, ибо прежнее состояние воздушной гавани, включая взлетно-посадочную полосу и аэровокзал, было незавидным. Что касается аэропорта в Советской Гавани, то ему повезло меньше в плане бюджетного вспомоществования. По просьбе правительства края воздушным воротам хабаровского приморья руку помощи протянул «Дальтрансуголь» - дочернее предприятие Сибирской угольной энергетической компании, которое ведет перевалку угля в Ванинском районе.

На средства «Дальтрансугля» установлена новая крыша аэровокзала. Намечено обновление внутренних помещений и фасада, что обойдется в семнадцать миллионов рублей.

Другая «дочка» Сибирской угольной энергетической компании - «Ургалуголь», якорное предприятие Верхнебуреинского района, опять-таки по просьбе правительства края реанимировала аэропорт в Чегдомыне. В 2017 году удалось восстановить воздушное сообщение между краевым центром и поселком угольщиков.

- Был произведен ремонт грунтовой взлетно-посадочной полосы, построено здание аэровокзала, - сообщил начальник отдела воздушного транспорта минпромтранса Антон Серебряков. - В 2018 году будет проведено искусственное покрытие взлетно-посадочной полосы. К этим работам привлечен научно-исследовательский институт «Ленаэропроект».

Но это еще не все: ожидается приобретение специального навигационного оборудования. Оно позволит принимать самолеты при осложнении погодных и климатических условий, что в районе Чегдомына случается нередко.

Завершение строительства трассы Лидога - Ванино подвигло к вопросу: насколько нужен аэропорт прибрежным районам, если проезд на автомобиле до краевого центра укладывается в пять часов, не говоря уже о неизменно устойчивом железнодорожном сообщении? Не уместней ли миллионы от «Дальтрансугля» направить в другие сферы хабаровского приморья, испытывающие нехватку инвестиций?

- Когда мы принимали аэропорт в краевую собственность, главы Советско-Гаванского и Ванинского районов высказали пожелание: аэропорт необходимо восстанавливать, - отвечал Серебряков. - Я сам убеждался, что наполняемость рейсов приличная. Причем на борту не только предприниматели, но и простые совгаванцы и ванинцы, которые хотят побыстрей добраться до дома.

Немаловажное уточнение: для обслуживания четырнадцати социально значимых маршрутов внутри края привлекаются не только самолеты «Хабаровских авиалиний», но и вертолеты авиакомпании «Восток». Винтокрылые извозчики работают в Тугуро-Чумиканском районе, где доставляют в райцентр и обратно жителей Тугура, Торома, Удского. В межсезонье они летают в Новокуровку и Победу - поселения на левобережье Хабаровского района.

Было упомянуто и федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», созданное в 2014 году для обслуживания северных аэроузлов Хабаровского края и Амурской области. В него вошли аэропорты Охотска, Аяна, Чумикана, Богородского, Херпучей. Серебряков говорил о повышении их технической оснащенности, кадровой обеспеченности. Впрочем, уголовное дело, возбужденное против директора этого предприятия, как и декабрьский разнос, учиненный полпредом и вице-премьером Юрием Трутневым за недофинансирование аэропортов макрорегиона, свидетельствуют, что до благополучия ох как далеко.

На Алтай через Москву

Коммерческий директор «Хабаровских авиалиний» Максим Харин более подробно представил краевое государственное предприятие. Его самолетный парк составляют три АН-24, три АН-26, четыре Л-410. Катастрофа в Аяно-Майском районе убавила количество судов. Правда, в январе начнется эксплуатация на лизинговой основе очередного Л-410. Примечательно, что этот «чех» имеет российское происхождение: он собран на заводе гражданской авиации в Екатеринбурге.

За январь-ноябрь 2017 года было совершено 1229 рейсов на субсидированных маршрутах. В 2016 г. субсидии на осуществление авиаперевозок составили 422 миллиона рублей, средняя субсидия на одного перевезенного пассажира - 7100 рублей.

Понятно, что субсидии предоставляет правительство края. Член общественного совета минпромтранса лесопромышленник Александр Сидоренко поинтересовался, какова должна быть загруженность судна, чтобы обеспечить нулевую рентабельность.

Коммерческий директор «Хабаровских авиалиний» был предельно откровенен: все маршруты, как и все рейсы, нерентабельны. Таковы реалии рыночной экономики, их не возбраняется критиковать, однако у региональной власти задача другая - поддерживать социально значимые перевозки. Эта задача выполняется, правда, не без проблем, особенно в период летних отпусков.

«Хабаровские авиалинии» включены в программу субсидированных перевозок для молодых и пожилых с известными возрастными уточнениями. Она реализуется с мая по сентябрь. В ушедшем году воспользовались 50-процентной скидкой от стоимости тарифа более трех тысяч северян. Между прочим, это не так уж мало, если учесть сопоставимую численность населения Охотска, Аяна, Чумикана, других северных поселений.

В период низкой загрузки практикуется снижение цен на билеты. Что касается межрегиональных маршрутов, о чем зашла речь на заседании совета, то они «Хабаровскими авиалиниями» не планируются. По словам Харина, на Камчатку, Сахалин, в Якутию, Приморье летают «Аврора», «Сибирь», другие перевозчики. У краевого государственного предприятия иная экономическая модель, и это обусловлено необходимостью авиасообщения с поселениями, не имеющими доступа к другим видам транспорта.

Тем не менее ветеран дальневосточной авиации заслуженный работник транспорта РФ Александр Дубинин предложил «Хабаровским авиалиниям» наладить сообщение между краевым центром и Арсеньевым. Этот город в Приморье он считает малой родиной. Арсеньевский авиазавод выпускает не только боевые вертолеты «Аллигатор» и «Черная акула», но и строит аэровокзал и взлетно-посадочную полосу. Однако известным перевозчикам, которых Дубинин назвал пролетными, 52-тысячный Арсеньев, утративший железнодорожное сообщение с Транссибом, не интересен. Как и другие маршруты, связывавшие Хабаровск с Иркутском, Новокузнецком, Сочи. Чтобы воздушным путем попасть в санаторий «Белокуриха», жителям Хабаровска надо вылетать в Москву, а уже оттуда - в Барнаул.

Деньги вывозят «Боингами»

Эту несуразность Дубинин, полвека проработавший в 1-м хабаровском объединенном авиаотряде и в «Дальавиа», озвучил для того, чтобы обратить внимание, как нужна базовая авиакомпания, способная взять на себя не только межрегиональные, но и транснациональные маршруты.

- Они деньги вывозят с Дальнего Востока «Боингами», - так отозвался Александр Павлович об «Аэрофлоте», прочих пролетных перевозчиках.

Парадоксально, но факт: в Иркутской области с приобретением в лизинг «Суперджетов» создана базовая авиакомпания, в Хабаровском крае, где эти «Суперджеты» собирают, столь амбициозных задач даже не ставят.

- Что такое парк в девять самолетов? - задал риторический вопрос Дубинин, имея в виду сегодняшние возможности «Хабаровских авиалиний». - Давайте учитывать регламентные работы, капитальный ремонт, устранение неисправностей. Фактически в небо поднимается пять бортов. Разве этого достаточно для такой территории, как наш край?

Он полагает, что разговоры о создании хаба в аэропорту краевого центра без наличия базовой авиакомпании - это пустые разговоры. В лучших аэропортах мира, где довелось побывать Дубинину, именно базовые авиакомпании подхватывают рейсы, прерванные по тем или иным обстоятельствам.

В последние годы Александр Павлович - представитель компании «Гражданские самолеты Сухого» в хабаровском аэропорту. Под его началом - впечатляющий своими размерами ангар, который при банкротстве «Дальавиа» был приобретен Гражданскими самолетами Сухого для оборудования центра предпродажной подготовки «Суперджетов», собираемых в Комсомольске-на-Амуре. Это была идея главы Объединенной авиастроительной корпорации Михаила Погосяна, по инициативе которого в реконструкцию ангара было вложено триста миллионов рублей.

Погосян лишился должности, реконструкция ангара остановилась. Тем не менее в нем тепло, светло, и у Дубинина разрывается душа, когда он видит, как на открытом пространстве выполняет регламентные работы технический персонал «Хабаровских авиалиний». Александр Павлович сам начинал авиатехником, работал на ветру и морозе. Почему бы не предоставить возможность пользоваться ангаром и тем самым покрывать затраты на отопление и освещение?

Что тогда говорить об использовании невостребованного десять с лишним лет ангара в качестве помещения сервисных служб базовой авиакомпании? По мнению Дубинина, федеральный Минтранс, как и Росавиация, не предпринимают шагов для возрождения гражданского воздушного флота на Дальнем Востоке. Речь идет не только о воссоздании маршрутной сети, но и о возвращении отечественных самолетов. Таких, как Ту-204, который не уступает «Аэробусу», как Ту-214-300, на котором летает президент России.

Понятно, что высказанное Дубининым в большей степени относится к полномочиям федеральной власти. Но значит ли это, что на региональном уровне непозволительно ее критиковать? Излишний пиетет, обилие восторгов, замалчивание недостатков ни к чему хорошему не приводили. Как говорится, за державу обидно.

Михаил Карпач