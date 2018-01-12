Точки роста в Хабаровском крае: Китай закаляет сталь

Компания «Торэкс-Хабаровск», владеющая заводом «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре, и компания «Дэбан Гуандун Интернешнл» из Гонконга, представляющая интересы консорциума китайских инвесторов, подписали соглашение о намерениях.

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Консорциум из КНР намерен через десять лет производить до 30 млн тонн металлопродукции в год в рамках металлургического кластера, который предполагается создать на Дальнем Востоке. В проекте планируется задействовать существующие мощности единственного в ДФО металлургического завода в Комсомольске-на-Амуре. В перспективе – модернизация «Амурметалла» и наращивание объема выпуска готовой продукции, сообщило во вторник Министерство по развитию Дальнего Востока.

«В настоящее время завод «Амурметалл» работает в половину от своих мощностей. Завод имеет две производственные линии, каждая из которых способна производить до 1 млн тонн металлопродукции в год. Завод располагает всей необходимой инфраструктурой, позволяющей смело говорить о дальнейшем потенциале развития этой площадки. Реализация данного проекта будет иметь важное значение как для сторон соглашения, так и для всего дальневосточного региона», - рассказал председатель совета директоров группы компаний «Торэкс» Павел Бальский.

«Производственный и финансовый потенциал сторон соглашения дает основание установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, что будет соответствовать интересам каждой из сторон», - отметил президент компании «Дэбан Гуандун Интернешнл» Яо Сяодун. Он добавил, что планируемая к созданию производственно-сбытовая цепь будет включать в себя добычу сырья, непрерывное плавильное производство, производство конечной продукции из стали и сбыт за рубежом.

Конечную продукцию высокого передела стороны намерены реализовать на внутреннем рынке России, в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. По оценкам Яо Сяодуна, проект потребует создания от 50 до 80 тысяч новых рабочих мест на Дальнем Востоке.

Сталелитейная компания Debang Guangdong International (год создания – 2004) входит в гонконгскую Hebei Luanhe Group. Последняя основана в 1998 году. Направления деятельности компании включают металлургическую промышленность, производство цемента, недвижимость.

"Амурметалл" (в советское время – «Амурсталь») производит сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. Основное сырье - металлический лом. В октябре 2013 года на заводе было введено конкурсное производство, затем процедура неоднократно продлевалась.

ООО "Торэкс-Хабаровск" приобрело имущество завода на торгах в январе 2017 года. Производство стали было запущено в конце июля. Группа "Торэкс" специализируется на обработке отходов и лома черных металлов.

Ранее сообщалось, что «Дэбан Гуандун» намерена создать в Приморском крае металлургический кластер стоимостью до $5 млрд и производственной мощностью до 5 млн тонн продукции в год. Инвесторами проекта назывались Sinosteel Corp. (государственная сталелитейная корпорация Китая), Rizhao Steel Holding Group (частное сталелитейное предприятие, г.Жичжао) и Jianlong Group.

Сергей Мингазов