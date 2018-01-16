Справка «МД XXI век»: О денежных выплатах хабаровским семьям, имеющим детей

Министерство социальной защиты населения края проведет «горячую линию» по вопросам предоставления ежемесячной выплаты в связи рождением (усыновлением) первого ребенка. По телефону 8 (4212)32-83-17 специалисты расскажут о порядке начисления денежного пособия, о том, какие документы необходимо предоставить при подаче заявления, а также ответят на другие интересующие граждан вопросы.

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Напомним, что с 1 января 2018 года право на выплату по рождению первого ребенка установлено хабаровским семьям, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

В Хабаровском крае эта величина на 2018 год составляет 20710,5 руб. Так, семья из трех человек (родители и новорожденный ребенок) будет иметь право на получение ежемесячной денежной выплаты, если общий доход семьи не превышает 62131,5 руб. в месяц.

Ежемесячная денежная выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка по день достижения ребенком возраста полутора лет в размере прожиточного минимума для детей, установленном за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. На 2018 год ее размер составит 13386 руб.

Выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, в случае обращения по истечении 6 месяцев со дня рождения ребенка - со дня обращения.

С 2018 года возможности использования материнского капитала расширяются за счет ежемесячной выплаты. Право на такую выплату буду иметь российские семьи, постоянно проживающие на территории РФ, в которых с 1 января 2018 года родится (усыновлен) второй ребенок. При этом среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть менее 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II квартал года, предшествующего году подачи заявления. Например, эта сумма на семью из 4 человек составит 82806 руб.

Размер выплаты будет равен размеру прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе на II квартал года, предшествующего году подачи заявления.

Ежемесячная выплата назначается на 1 год. Затем она может быть продлена, но не более чем до достижения вторым ребенком 1,5 лет. При обращении с заявлением не позднее 6 месяцев, прошедших с даты рождения (усыновления) второго ребенка, выплата будет назначена с момента его рождения. При подаче заявления в более поздние сроки выплата назначается с даты подачи. Заявления начнут принимать с 9 января 2018 года в территориальных органах ПФР или в МФЦ. Размер материнского капитала составляет 453026 руб. Эта мера поддержки продлена до 2021 года.

По Закону Хабаровского края от 27 июня 2012 г. № 201 семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины среднедушевого денежного дохода населения в крае, при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты.

С 1 января 2018 г. при назначении ежемесячной денежной выплаты будет учитываться среднедушевой доход в размере 37461,1 руб. в месяц. Право на выплату имеют семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает 37461,1 руб. в месяц. Например, семья из 5 человек имеет право на выплату, если общий доход не превышает 187305,5 руб. в месяц. Ежемесячная денежная выплата предоставляется независимо от наличия у семьи права на иные виды пособий, компенсаций, доплат со дня рождения третьего ребенка или последующих детей по день достижения ребенком возраста трех лет. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2018 году составит 13452 руб.