Точка роста: В поселке Солнечного района Хабаровского края поставят лесопильный комбинат

Минвостокразвития России внесло в правительство РФ предложение о расширении территории опережающего развития "Комсомольск" в Хабаровском крае. Новая потенциальная площадка ТОР – в поселке Березовый Солнечного района.

Именно здесь компания "Логистик Лес" намерена создать деревоперерабатывающее предприятие - комбинат проектной мощностью 380 тыс. кубометров пиломатериалов и 150 тыс. тонн топливных гранул в год.

Общий объем заявленных инвестиций составляет 3,4 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию лесопильного производства запланирован в первом квартале 2018 года.

ТОР "Комсомольск" создана 25 июня 2015 года на территории Комсомольска-на-Амуре и Амурска. В прошлом году к ней была присоединена площадка «Холдоми» Солнечного района Хабаровского края, где расположен одноименный горнолыжный комплекс.

В Хабаровском крае действуют три ТОР – «Хабаровск», «Николаевск» и «Комсомольск», всего на Дальнем Востоке – 18. Инвестиционную деятельность в 18 ТОР ведут 210 резидентов, реализующие проекты общей стоимостью 2,17 трлн рублей.

Сергей Мингазов