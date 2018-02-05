Еда в Хабаровском крае: Сыр, колбасы и кусун

Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края, считает, что местным производителям нужна государственная финансовая поддержка.

Уж в чем-чем, а в еде у нас не принято себе отказывать. Даже те, кто измождает себя диетами, как закончат гастрономические мытарства, так словно у них внутри черная дыра образуется...Да и в конце концов, сытый человек злым не бывает!

О том, в каком состоянии находится сегодня пищевая промышленность, шла речь на расширенном заседании регионального правительства. А перед заседанием - выставка достижений с дегустацией – от пельменей до пирожков, от торта «Наш выбор 27» до напитков, как алкогольных, так и безобидно сладких.

Сырное раздолье

Когда-то в Хабаровске варили свой твердый сыр. Была сыроварня в Краснореченском совхозе. Говорят, сыр был хорошего качества.

К сожалению, с развалом совхозов, с уменьшением коровьего племени твердосырную эстафету в Хабаровском крае никто не подхватил, хотя мягкий сыр производится. Довольно приличное количество мягких сыров представили на выставке достижений.

Хабаровское молокоперерабатывающее предприятие «Исинга» производит пять видов адыгейского сыра: с паприкой, с перцами, укропом, чесноком, солью.

- Мы специализируемся на производстве продукции из цельного молока. К сожалению, твердых сыров не делаем, недостаточно у нас сырья, не хватает молока – для этого нужно развивать свои фермы, агрохолдинги, свою переработку. Власть поддерживает сельхозпредприятия, а перерабатывающую промышленность - нет, - рассказала Валентина Кордюмова, сотрудник OOO «Исинга».

Полутвердый сыр скоморца варят на другом предприятии – в сыроварне «Ракуса». Два года она была на базе ресторана «Амур», теперь стали «взрослыми», отделились.

- Варим сыр по итальянской технологии. Он без консервантов, тридцать дней хранения. Ингредиенты заказываем в Москве. Помимо полутвердого скоморца, готовим еще и копченый. Еще есть козий молодой сыр, с очень нежным молочным вкусом. Молоко покупаем у местных фермеров. Мечтаем в будущем завести своих коров. Производим рикотту из коровьего молока, моцареллу и качотту. Есть у нас еще буратта – хит продаж. Это сыр в виде мешочка из моцареллы, а внутри мягкий сливочный сыр, - рассказала Мария Ракуса, основатель сыроварни.

Лирическое отступление. Не удержался – попробовал сыр, и он понравился! И как может не понравиться эта легкая молочная субстанция, слегка сырная, тающая во рту? Да и не мне одному местные мягкие сыры нравятся! Берут понемножку, хоть торговые сети и побаиваются - продукт скоропортящийся, нет консервантов, пять дней всего хранится.

- Мягкие сыры проще варить, - объясняет Мария. - Мы пробовали твердый сыр с голубой плесенью. Два месяца его выдерживали, но вкус не получился должной насыщенности, поэтому в производство его не пускаем.

Наверное, все-таки за местным агробизнесом и перерабатывающей промышленностью будущее, за продуктами экологически чистыми, выращенными на своей земле.

Самая лучшая рыба – колбаса

Грудинка, колбасы – целый букет в буквальном смысле слова, а рядом торт из деликатесов с мясной розой посредине. Для вегетарианцев, конечно, - дикость, а для остальных - любо-дорого посмотреть, а уж принюхаться - слюней полный рот! Конечно, когда покупаешь ту же самую грудинку, понимаешь: это кусок мяса. Что касается колбас… хотелось бы верить, что выражение «кот в мешке» используется в переносном смысле.

- Я больше люблю классику. Нашу «Ветчину домашнюю». Она сделана из свинины. Это действительно деликатес. У нас, кстати, появилась вкусная новинка - сырокопченая коньячная колбаса, достаточно недешевая, - рассказывает Вадим Исаев, начальник отдела маркетинга ООО «Мостовик Плюс».

Потребитель, естественно, голосует рублем. Он чутко замечает все изменения в продукте. Вкусовые качества не обманешь!

- Производство зависит от сырья. Многочисленные эмбарго, в том числе последний случай - запрет на ввоз мяса из Бразилии, сильно влияют на производство колбас и мясных деликатесов. Сейчас не велика конкуренция на мясном рынке, поэтому отечественный производитель может диктовать условия, какие ему нравятся. Что касается китайского мяса, то с ним мы не работаем. Есть претензии к качеству: не могут удержать его в каждой партии. Мы переходим на отечественное мясо. Что касается местных производителей, то нет мощностей, чтобы закрывали наши потребности. Или, к примеру, свинина: полутуши не подходят для производства по размеру. Как мне кажется, производители торопятся. Не дают животному дорасти до нужного размера. Они не нацелены на работу с теми, кто занимается производством.

В Приморье построили свинокомплексы, и переработчики уже готовы работать только с местным сырьем. Ну а наши надеются на ТОСЭРы, что и у нас начнется массовое производство, такое, чтобы перерабатывающие предприятия не испытывали недостатка в сырье и проблем с поиском постоянных партнеров.

- Когда постоянных партнеров нет, постоянно меняется качество, меняется цена. Для недобросовестных производителей это повод чуть меньше класть мяса в колбасу. В этом году Роскачество провело исследования: не было случая, чтобы кто-то в молочной колбасе мясо замещал другими продуктами. Дайте местным производителям возможность закупать мясо по нормальным ценам, тогда и не будет высоких цен на колбасы.

Накусунимся летом

В Хабаровске этим летом состоится презентация напитка «Кусун», после чего он запустится в производство. Во время презентации напиток будет раздаваться горожанам, и, планируют организаторы, может случиться российский рекорд - и по количеству пьющих, и по количеству выпитого.

«Кусун» создал старший бармен ресторана «Амур» Егор Сиротин, смешав сок брусники, вытяжку из чаги и лозы лимонника и оттенив дальневосточную экзотику заморским чабрецом. В переводе с нанайского «Кусун» значит «сила, энергия».

- Я посмотрел, какие дальневосточные дикоросы могу использовать. Многие о них знают, но толком не используют в производстве напитков. Сделал сироп из брусники, взял лимонник – сравнил ягоду и лозу. Почитал литературу, изучил свойства. Так как мы делали напиток такой, чтобы его могли спокойно пить и дети, и гипертоники, и пожилые люди, нужно было минимизировать активные биологические вещества, содержащиеся в лимоннике. Остановились на лозе. Каждый ингредиент я по-своему обрабатывал. Что главное в напитке? Вкус и ароматика. Напиток служит для того, чтобы утолить жажду и удивить вкусом, - рассказал Егор Сиротин.

При всем скепсисе, попробовав «Кусун», понял, что он нравится. Густой аромат, насыщенный вкус, цвет пережженного сахара - и эмоции, как от первого глотка «Пепси-Колы», привезенной из Москвы в далекие советские времена… И еще вспомнилась дальневосточная газированная вода «Горный воздух» на основе сиропа из клоповки – редкой ягоды, которая растет только на Сахалине и чуть-чуть в Приморье. Давным-давно ее тайный рецепт продали японцам, и исчезла с прилавков эта вода.

Что поможет пищевикам?

В Хабаровском крае пищевую продукцию производят 305 предприятий. Производство пищевой продукции в регионе снижается. По сравнению с 2016 г. контрольный индекс составил 90%.

- Больше всего на отрицательную динамику повлияло падение объемов выработки продукции, зависимой от сырья сельхозпроизводителей края. Самообеспеченность края мясом находится на уровне 16%, молоком - 13%. Это крайне мало. В результате жители выбирают более дешевые товары из соседних регионов, где развито сельское хозяйство, - сказал Николай Крецу на расширенном заседании краевого правительства.

Чтобы переломить ситуацию, необходима краевая финансовая поддержка комплексного плана развития отрасли. Это поможет предприятиям активнее проводить перевооружение и продвижение своей продукции на внешнем и внутреннем рынках.

- Местным производителям нужна финансовая поддержка. Это очевидно. Я поддерживаю эту идею и считаю, что нам необходимо перенимать передовой опыт российских регионов и активнее внедрять лучшие формы поддержки, - сказал Вячеслав Шпорт.

Юрий Вязанкин

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