В Хабаровском крае фермер сумел создать собственный продуктовый бренд

Тема местного производителя всегда была мне особо интересна. Во-первых, в силу доступности этого производителя. Все здесь, рядом. Можно лично посмотреть, как выращивается продукция, как перерабатывается. Или рыбачишь летом на Петропавловском озере, а поблизости коровы пасутся. Видно что едят буренки – не химию какую-нибудь, а зеленую траву. Говядину потом ешь нашу, из Константиновки. Оцениваешь.

Во-вторых, не люблю, когда говорят, что наши, мол, работать не умеют. Кивают на Амурскую область (в лучшем случае) – вот где, дескать, сельскохозяйственный рай! А у вас и климат не тот, и менталитет другой. Нет, друзья, все не так. У нас, может, действительно, не любят РАБотать. У нас любят трудиться. А работа и труд – разные вещи.

Ткни палкой в чернозем – она и заколосится. Много ума не надо. Другое дело – вопреки холодному климату поднять с нуля хозяйство, расширить его более чем в десять раз, создать собственный продуктовый бренд, заслужить доверие потребителей. А еще, несмотря на все проблемы, исправно выплачивать зарплату и обеспечивать достойные условия труда, не влезая при этом в долги.

Бренды

Григорий Мандзюк завел свое фермерское хозяйство десять лет назад. Трудности сыпались, как из рога изобилия. Это теперь ООО «Колос» (именно так именуется хозяйство) одно из крупнейших в Хабаровском крае. А тогда все было по-другому. Вместо распаханных трактористами «Колоса» полей – пустыри. Вместо перерабатывающих цехов в Константиновке – развалины. Вместо тысячного стада коров в Свечино – всего семьдесят буренок. Приходилось трудиться, что называется, 25 часов в сутки.

Но одним из главных своих достижений Григорий Мандзюк называет бренды «Овощи из Константиновки» и «Мясо из Константиновки». Продукция с этими логотипами поставляется во многие супермаркеты – от «Самбери» до «Пеликана». За качеством говядины, баранины, моркови, картофеля, капусты, огурцов и других видов овощей следят очень строго.

Александр Полищук, начальник направления растениеводства ООО «Колос», показывает мне цеха предприятия. Картофель, прежде чем попасть в фирменную упаковку, проходит через целую производственную линию. Вот специальный агрегат для мытья «земляных яблок». Вода там используется подогретая. Затем картошка на конвейере поступает в сушильную машину. На выходе овощи сортируются на наличие повреждений. И только после данной процедуры продукция упаковывается.

В другом цеху вручную шинкуют и солят капусту. Бросается в глаза, что в производственных помещениях чисто и нет ничего лишнего. Работники одеты в униформу.

«У нас работает около восьмидесяти человек летом и около пятидесяти зимой. Люди в основном местные или с окрестных сел. Доставляем их, в том числе, и служебным транспортом. Платят здесь достойно, еда два раза в день – за счет предприятия. Для работников из других мест проживания на период сезонных работ также за счет предприятия предоставляется жилье», - рассказывает Александр Полищук.

Дегустация

Дабы не быть голословным, я решил после поездки в Константиновку вместе с друзьями лично попробовать продукцию ООО «Колос». Чести быть съеденными удостоились квашеная капуста, соленые огурцы, картофель и мясо. Говядина и капуста оказались весьма хороши. Огурцам, которые пошли в качестве закуски (ну, сами понимаете…), все едоки вынесли вердикт «божественные». Не подкачала и картошка.

По словам Григория Мандзюка, элитные сорта семян ежегодно доставляются из Тюмени, для мясной продукции используются только племенные породы. Животные даже зимой находятся на свежем воздухе. Они живут не в тесных хлевах, а на соломе под навесом. За коров переживать не стоит – в таких условиях им тепло. Химические элементы в естественных выделениях как бы «поджигают» подстилку, из-за чего сено превращается в природную индивидуальную печь. Постоянное пребывание на свежем воздухе положительно сказывается на вкусе мяса. Сам Григорий Мандзюк и члены его семьи предпочитают питаться собственной продукцией, а не покупной.

В планах у фермера - довести стадо до 2100 голов. Предприятие выиграло грант от министерства сельского хозяйства. В 2018 году за счет этого гранта и собственных средств хозяйство приобретет 230 племенных нетелей. На предприятии работает сертифицированная убойная площадка. Отходы сжигают в специальной печи.

«Мы кормим скот не комбикормом, а плющеной зерносмесью. В ее состав входят пшеница, кукуруза, овес, которые мы сами же и выращиваем, а также сено из натуральных трав. Никаких химических добавок не используем, только натуральные продукты! Это принципиальный момент», - говорит Григорий Мандзюк.

Кадры

Чтобы крупное предприятие продолжило развиваться, требуются кадры. А вот с этим есть проблемы, вздыхает аграрий. Люди не особо хотят работать на селе. Однако предприятие активно привлекает молодых специалистов путем предоставления им жилья. Так, недавно в хозяйство устроился молодой ветеринарный врач. Директор приобретет ему однокомнатную квартиру после полугодового испытательного срока. Также ветеринар обязуется по договору не менее десяти лет проработать на данном предприятии.

«У нас, к сожалению, нет специалистов с чисто сельскохозяйственным образованием, - констатирует директор. - Приходится переучиваться на ходу. Мы все здесь, по сути, самоучки. От сохи, можно сказать».

Наталья, бригадир цеха переработки овощей ООО «Колос», работает здесь уже семь лет. Она местная, константиновская. Переучиваться ей не понадобилось – она с 16 лет работает в полях.

«Я привыкла к земле. Переезжать, например, в Хабаровск или другие крупные города не планирую. Меня и здесь все устраивает. Платят нормально, начальство хорошее. Весной сеем, осенью собираем овощи. В августе начинается самая страда - открывается цех по засолке овощей. Так и работаем», - рассказала Наталья.

Людей не пугает труд. Да и сам Григорий Мандзюк признает, что прекрасно знал, на что шел, когда он, военный в отставке, отдавший армии 27 лет, решил заняться фермерским бизнесом. Гораздо неприятнее, когда проблемы выходят за рамки только сельского хозяйства. Директор вспоминает, сколько времени было потрачено на то, чтобы прийти к консенсусу с Министерством обороны, когда те решили не продлевать срок аренды гектаров, где аграрий выращивал овощи. Сейчас эта трудность наконец-то преодолена – силовое ведомство согласилось передать землю Хабаровскому краю. А значит, распаханные поля, в которые было вложено колоссальное количество усилий, останутся за предприятием.

Агрохолдинг активно занимается благотворительностью. Он помогает сельским детским садам, школам, церквям, домам культуры, организации «Боевое братство». Для социально незащищенных слоев населения продукты предоставляются с большой скидкой и с доставкой на дом. Предприятие помогает организовывать праздники - 9 Мая, Новый год, помогает с обеспечением необходимыми средствами детских пришкольных площадок.

Григорий Мандзюк награжден Орденом почета, премией Столыпина, знаком «Почет и уважение», медалью МЧС за помощь при ликвидации последствий наводнения 2013 года, есть порядка двух десятков благодарственных писем от правительства Хабаровского края, «Боевого братства» и митрополита Хабаровского и Приамурского.

Демография

«Питание – это все! - считает Григорий Мандзюк. - Сейчас много спорят о том, как улучшить демографию. А между тем продукты «от земли» являются залогом здорового поколения. Когда человек питается качественной едой, его организм крепнет и развивается. Если обеспечить людей нормальной продукцией, без лишних химикатов, это не только пойдет на пользу населению, но и на пользу государству. Вот и решение проблемы! Для этого хочется, конечно, чтобы со временем разница между городом и деревней была стерта».

На мой взгляд, сельхозпредприятия, подобные «Колосу», не только обеспечивают рабочие места и платят налоги. Их социальная функция намного серьезнее – если они способны создавать бренды, за которые не стыдно, они уже сами становятся брендом. Таким предприятиям следует помогать и во всем идти навстречу. И тогда мы увидим, как за константиновскими овощами и мясом потянутся люди из других стран и городов.

Андрей Канев

Фото автора

Размышления на тему отношения к труду: в западной культуре труд являлся наказанием первых людей за их грехи, в восточной культуре труд был величайшим даром, которым боги наделили людей. Почувствуйте разницу.

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