Экспорт в Хабаровском крае: Густо - не пусто

К «сушкам», продаваемым в зарубежье, добавились варенье, чага и эфирные масла

Авторское варенье, напитки из чаги, эфирные масла и услуги местных программистов – все это новые направления работы экспортно ориентированного малого бизнеса в Хабаровском крае. Всего же регион с января по декабрь 2017 года отправил на экспорт товаров на два миллиарда долларов, что на 500 миллионов долларов больше, чем за весь предыдущий год.

Об этом рассказал участникам очередного заседания Клуба деловой журналистики, прошедшего в минувший четверг, руководитель центра поддержки и развития экспорта региона Иван Суханов.

«За 11 месяцев 2017 года экспорт Хабаровского края составил два миллиарда долларов США, итоги за весь год еще не подведены, но уже понятно, что это больше, чем за весь прошлый год, когда экспорт составлял 1,5 миллиарда долларов. Большой вклад внес военно-промышленный комплекс (в первую очередь – истребители Су), но есть и мелкие предприятия, которые продают свою продукцию за рубеж», — сказал Суханов в беседе с хабаровскими журналистами.

По его словам, всего в списке экспортеров края около 300 компаний, из них около 180 мелких.

Так, компания «Натуральные русские продукты» открыла производство напитка из целебного гриба чаги и наладила пока небольшие его поставки в Китай. Рассматривается вопрос о выходе на рынки Японии и Южной Кореи.

Другая компания договорилась о поставках в Японию авторского варенья под торговой маркой "Густо". А на площадке «Авангард» в ТОР «Хабаровск» начал работу, скорее, заводик, чем завод, по производству эфирных масел.

Еще одно инновационное экспортное предприятие – «Фогстрим» - наладило экспорт услуг местных программистов за рубеж и готовится к выходу на внешний рынок со специальным оборудованием для бурения под сваи для малоэтажного строительства. В цехах компании в центре Хабаровска работают два десятка программистов, которые занимаются дистанционным обслуживанием иностранных предприятий.

Среди стран - покупателей хабаровской продукции на первом месте Китай, затем Южная Корея и Япония. Но последние часто меняются местами по объемам потребления товаров из края.

Однако самая большая доля в структуре экспорта - за продукцией оборонно-промышленного комплекса, на нее приходится 37 процентов. Следующие по величине — 20% — это прочие товары, куда, в том числе, входит продукция малого бизнеса и сельхозтовары.

По словам Ивана Суханова, в 2017 году вырос экспорт сои, но не только из Хабаровского края. Две компании поставляли в Китай и Южную Корею инновационные торфяные удобрения. Увеличилась и доля экспорта пиломатериалов.

«Продукцию глубокой переработки леса стали поставлять не только в Азиатско-Тихоокеанский регион, но и в Европу. Идут постоянные поставки в Великобританию, Бельгию, Францию, Германию от компании «Азия-лес», она получила сертификат Евросоюза. Есть поставки и от компании RFP-групп. Кроме того, фармацевтический завод в Хабаровске - «Дальхимфарм» - поставляет в Японию, США, Монголию продукцию глубокой переработки дальневосточных дикоросов», — сказал он.

В целом по экспорту Хабаровский край занимает четвертое место в Дальневосточном федеральном округе после Сахалина (нефть), Якутии (алмазы) и Приморья (морепродукты).

В рейтинге регионов России край на 28 месте из 82 экспортно ориентированных регионов, резюмировал собеседник членов Клуба деловой журналистики.

В заседании участвовал Сергей Мингазов