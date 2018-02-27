Знай наших! «Просочились» в лучшие

Хабаровский край привез из Сочи займы ВЭБа и ФРДВ и лидерство в ГЧП и развитии ЧК

Вторая половина минувшей недели прошла для Хабаровского края под знаком Сочи — города, который находится на одной с краевым центром параллели и где прошел Российский инвестиционный форум. Еще год назад этот форум числился для нашего региона в числе третьестепенных после ВЭФа во Владивостоке и ПМЭФа в Санкт-Петербурге. Но в 2018-м сочинский РИФ внезапно вышел на первый план и удостоился выезда на него целой делегации краевого правительства во главе с губернатором Вячеславом Шпортом и его первым заместителем по вопросам инвестиций и приоритетных инвестиционных проектов Юрием Чайкой.

Что в вымени тебе двойном?

Проект модернизации Хабаровского аэропорта на форуме в Сочи наконец-то обрел источник финансирования. Точнее, два — Внешэкономбанк (ВЭБ) и дочерний ему Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ). «Аэропортовый сбор» с них в пользу УК «КОМАКС» составит 3,9 млрд рублей инвестиционного займа на строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Новый (почти все самые старые аэровокзалы в нем снесли в прошлом году).

При этом общая стоимость проекта согласно данным ФРДВ — 4,9 млрд рублей. Из них объем участия ВЭБ составляет 1,9 млрд рублей. ФРДВ предоставит заем в размере до 2 млрд рублей. Логично предположить, что недостающий миллиард в капитал проекта, который реализуется на площадке «Аэропорт» в ТОР «Хабаровск», внесут японские партнеры-инвесторы во главе с «Соджитц». Ведь именно под них проект сначала завели в ТОР, потом правительство России одобрило специальный тариф под консорциум. Теперь пришло время вложиться и японской стороне.

Со стороны Внешэкономбанка документы на форуме подписал председатель ВЭБ Сергей Горьков, со стороны ФРДВ – генеральный директор Алексей Чекунков, со стороны аэропорта - президент ООО «УК КОМАКС» (управляющая компания аэропорта Хабаровска) Константин Басюк.

«Финансирование инфраструктуры, в том числе модернизация крупных узловых аэропортов, включая строительство и реконструкцию терминалов, - одна из ключевых задач Банка развития. Новый пассажирский терминал позволит повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность», - отметил Сергей Горьков после подписания.

«Мы рассчитываем, что совместная работа над проектом даст синергетический эффект и существенно расширит возможности инициатора по привлечению дополнительных финансовых ресурсов, остро необходимых для реализации этого крупного и стратегически важного инфраструктурного проекта», - добавил гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков.

«Поддержка строительства нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровска со стороны ведущих институтов развития - ВЭБ и ФРДВ - является примером плодотворного развития государственно-частного партнерства в реализации крупных инфраструктурных проектов», - высказался президент «КОМАКСа» Константин Басюк.

По его словам, за два года в аэропорту предстоит проделать большую работу. «Фактически, с учетом реконструкции аэродромного комплекса, которая также должна завершиться в 2019 году, Хабаровск получит новый, современный и комфортный аэропорт. Это станет нашим вкладом в социально-экономическое развитие Дальнего Востока России», - резюмировал он.

Напомню, что изначально предполагалось строить новый пассажирский терминал в два этапа – первая очередь для обслуживания пассажиров внутренних авиалиний, затем во вторую очередь планировалось его расширение за счет международного сектора. Общая стоимость проекта оценивалась в сумму порядка 7,5 млрд. Впоследствии инвестиционные планы подверглись корректировке в связи с уточнением прогнозов по пассажиропотоку. Теперь приоритетом стало строительство нового, современного терминала внутренних авиалиний (площадь 26 тыс. кв. м). Параллельно этому ведутся работы по реконструкции действующего международного терминала (увеличение пассажиропотока с 300 до 480 пассажиров в час за счет увеличения площади МВЛ практически вдвое, внедрения нового технологического оборудования с учетом современных требований, в том числе предусмотрена установка эскалаторов и лифта для маломобильных пассажиров).

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, занимающий 1 место в регионе по количеству перевозимых пассажиров и грузов – ежегодно он обслуживает 2 млн пассажиров и 30 тыс. тонн грузов.

Аэродром позволяет принимать и обслуживать воздушные суда всех типов, в том числе Ан-124, B-747 и A-380. Реконструкция аэродромного комплекса выполняется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", подпрограмма "Гражданская авиация". Объем финансирования - 8,2 млрд руб. за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП.

Лучшие по «Обходу Хабаровска»

Еще одна краевая стройка века — строительство автодороги «Обход Хабаровска» - была отмечена на Сочинском форуме как лучший транспортный проект в форме государственно-частного партнерства. Дипломы лауреатов Национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра» и статуэтки регион в лице его первого лица и генподрядчика проекта ( председатель совета директоров группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров) получил из рук министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

«Мы в течение последних двух лет очень активно готовились к реализации этого проекта, и в конце прошлого года началось строительство дороги. Мне очень приятно, что наша работа отмечена на таком высоком уровне. Инфраструктура призвана улучшать качество жизни, и наш проект направлен именно на это. Мы строим современную магистраль, которая позволит разгрузить Хабаровск, связать воедино три федеральные трассы, соединить площадки территорий опережающего развития», - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт после церемонии награждения.

Он добавил, что строительство этой дороги вкупе с работами на трассе Хабаровск – Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре позволит привлечь новых инвесторов в проекты ТОР и свободного порта в Ванинском районе. Глава региона также сообщил журналистам, что инвесторы готовы начать работу и в Советско-Гаванском районе, на который также предполагается распространить режим порто-франко.

Строительство автомобильной дороги «Обход Хабаровска» (13-й – 42-й км) началось в Хабаровске в середине ноября прошлого года. Новая магистраль соединит три федеральные трассы: «Амур» (Чита - Хабаровск), «Уссури» (Хабаровск – Владивосток), «Восток» (Хабаровск – Находка), что создаст единый транспортный коридор Чита – Владивосток и обеспечит проезд к Татарскому проливу. Площадки ТОР в крае получат прямой выход к аэропорту Новый.

Строящаяся дорога станет первой в Хабаровском крае, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км в час, что позволит пропускать до 25 тысяч автомобилей в сутки. Благодаря этому транзитные грузовые потоки будут выведены за пределы краевой столицы, что позволит не только разгрузить центральные улицы, но и улучшить экологическую обстановку.

Проект включает в себя строительство не только самой автодороги, но и всех сопутствующих сооружений транспортной инфраструктуры. Трасса пройдет через 5 новых транспортных развязок, 24 мостовых сооружения. Общая протяжённость магистрали составит 26,8 километра.

Общий объем федеральной поддержки в период до 2020 года составит 18,8 млрд рублей. При этом полная стоимость объекта составляет 42,8 млрд рублей, в том числе доля средств регионального бюджета - 11 млрд рублей, доля средств внебюджетных источников - 13,3 млрд рублей. Ранее в ежегодном инвестиционном послании губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сообщал, что в проект уже инвестировано 4 миллиарда рублей.

«Сейчас могу сказать: мы рисковали, поскольку несколько месяцев не имели гарантированного решения по предоставлению федерального бюджетного гранта. Тем не менее мы не отступали, совместно с частными партнерами – компанией «ВИС» и Газпромбанком - последовательно показывали Минтрансу России, правительству Российской Федерации нашу готовность осуществлять проект. Федеральные власти оценили нашу последовательность», - сказал тогда глава региона.

Всё у них выходило по-человечески

В лидерах Хабаровский край на инвестиционном форуме в Сочи оказался и по индексу развития человеческого капитала, его «вычислило» Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК).

Как сообщил на форуме гендиректор агентства Валентин Тимаков, на второе место по этому индексу вышел Хабаровский край. По его словам, в регионе локомотивом «человеко-инвестиций» стали высокие показатели образованности, культуры, здоровья и долголетия.

Господин Тимаков отметил, что на первом месте за счет показателей количества населения вышла Якутия, на третьем - Сахалинская область с высокими показателями по долголетию и здоровью. В числе отстающих регионов Тимаков назвал Амурскую область.

Глава АРЧК добавил, что индекс по развитию человеческого капитала дает возможность сравнить регионы по ключевым показателям социально-экономического развития, регулярно мониторить изменение этих показателей и корректировать направления развития региона, определять точки, где нужна концентрация усилий федеральной и региональной власти. Кроме того, индекс может использоваться при оценке эффективности работы управленческих команд по развитию регионов.

Индекс включает 146 статистических показателей и социологических вопросов, что позволяет дать оценку 12 направлениям развития человеческого капитала: демография, миграция, образованность граждан и уровень профессиональной квалификации, здоровье и долголетие, культура и ценности, деловая и инновационная активность, безопасность жизни, жилье и коммунальные услуги, благосостояние граждан, транспорт и связь, рынок труда и качество рабочих мест, а также социальная инфраструктура. Для расчета используются данные Росстата, органов исполнительной власти, соцопросов.

Еще две «капитально человеческих» заслуги Хабаровского края были отмечены на форуме Агентством стратегических инициатив. Это награды Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив развития регионов.

В финал в номинации «Развитие человеческого капитала» вышли региональный проект «Компас самоопределения» (система ранней профессиональной ориентации) и практика «Профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья».

Проект по инклюзивному образованию стал победителем. В этой церемонии принимающую награду сторону представлял зампред правительства региона Юрий Чайка, а вручил ее заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

По словам Юрия Чайки, всего Хабаровский край представил на Всероссийский конкурс 11 проектов в 4 номинациях. Господин Чайка поблагодарил руководство АСИ за совместную работу, которая касается не только улучшения делового климата, но и методической помощи в реализации социальных проектов.

Победивший хабаровский проект — это «Агрошкола» для детей с ограниченными умственными возможностями в городе Вяземский. Это практика, отработанная в вяземской школе-интернате № 12. Дети здесь приобретают навыки работы на приусадебном участке, ухода и разведения животных и птицы, ведения фермерского хозяйства, а выпускники получают профессии животновода и озеленителя. Предполагается распространить эту практику и на другие районы края.

Проект «Компас самоопределения» направлен на раннюю профессиональную самоориентацию старшеклассников. Он опробируется в Комсомольске-на-Амуре, высокотехнологичном промышленном и инженерном центре региона.

Всего на конкурс АСИ поступили заявки 77 регионов, включающие 533 практики и инициативы. По итогам предварительного отбора экспертное жюри выбрало 89 практик из 43 субъектов РФ – претендентов на участие в финальном отборе. По результатам второго этапа голосования была отобрана 21 практика-финалист – по 3 в каждой из 7 номинаций.

Итого без ого-го

Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В 2017 году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей, в 2018-м, по данным организатора, фонда "Росконгресс", - 538 соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 794,057 млрд рублей.

Крупнейшими соглашениями форума стали: между ВТБ и ретейлером "Магнит" о продаже 29,1% акций, сумма сделки составляет 138 млрд рублей; ООО "РусАл Тайшет" и Внешэкономбанком о строительстве Тайшетского алюминиевого завода мощностью 429 тыс. тонн, сумма сделки составляет 80,3 млрд рублей; Ростовской областью и "Российскими автомобильными дорогами" ("Автодор") о строительстве автомагистрали вокруг Аксая. Сумма сделки составляет 77,4 млрд рублей.

В РИФ-2018 приняли участие более 6 тыс. участников из 63 стран. В их числе - 896 представителей российского делового сообщества, 204 представителя иностранных компаний. Среди них 487 компаний из России и 116 иностранных компаний.

В ходе двухдневной деловой программы состоялось 55 мероприятий, структурированных по трем направлениям: "Бизнес в регионах. Придать новый импульс"; "Улучшая качество жизни"; "Новая региональная политика: совершенствуя управление".

На РИФ 2018 года были представлены 83 субъекта Российской Федерации, 77 - на уровне глав.

Сергей Мингазов