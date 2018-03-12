Инвестпроекты в Хабаровском крае: Пеллеты и суда с корейским акцентом

Бизнесмены Южной Кореи готовы сотрудничать с судостроительными и лесоперерабатывающими предприятиями в Хабаровском крае. Такой интерес был высказан в ходе второго Дня корейского инвестора, который прошел 5 марта во Владивостоке.

Напомним, что первый День корейского инвестора на Дальнем Востоке прошел в июне 2017 года в Хабаровске. Тогда в список перспективных проектов с участием инвесторов из Южной Кореи попали проекты на сумму более 250 млн долларов. В числе участников были представлены такие «киты», как компания "Хендэ" и "ЛC Нетворкс".

В понедельник во Владивостоке обсудили проекты на 1,5 млрд долларов. Как рассказал на церемонии закрытия мероприятия гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, обсуждались проекты в области медицины, судостроения, сельского хозяйства и рыбопереработки, нефтяной и газовой промышленности, туризма и производства непищевых товаров.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея и Минвостокразвития РФ. В переговорах приняли участие полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Всего в Дне корейского инвестора приняли участие 75 компаний с общей выручкой 300 млрд долларов США: 24 компании из Южной Кореи и 51 компания из России.

По словам Петухова, южнокорейские компании хотят ознакомиться с судостроительными возможностями дальневосточных регионов, а также с возможностью размещения здесь производства компонентов для этой отрасли. "В срок до 2030 года будет построено более 220 гражданских и военных судов с общей суммой инвестиций более 1 трлн рублей", - сказал Петухов.

Корейские компании хотят наладить взаимодействие не только с судостроительным заводом "Звезда" в Большом Камне, но также и с другими профильными компаниями на Дальнем Востоке: Хабаровским и Амурским судостроительными заводами, заводом в Благовещенске.

"Договорились посмотреть на проекты по поставкам с последующей локализацией судовых компонентов корейского производства, а также обсуждается вопрос строительства и экспорта из РФ в Корею судов на воздушной подушке и прочих специальных плавсредств", - сказал глава агентства.

"Мы договорились о создании международного медицинского кластера на Дальнем Востоке. Также компания "Медоника" поддерживает проект локализации у нас производства корейского медицинского оборудования. Договорились также о проектах в области сжиженного природного газа и строительства электростанций", - добавил он.

Еще один проект – по строительству завода по производству топливных пеллет из отходов лесопильного производства в одной из хабаровских ТОР - обсудили полпред Трутнев и министр Галушка с президентом компании "Поско Дэу" Ким Юнг Сангом и гендиректором "Севон Марс" Хан Чханг Юном.

Предполагается, что инвесторы создадут на Дальнем Востоке производство экологичного топлива в виде древесных пеллет (топливных гранул), используя отходы от лесопиления на Дальнем Востоке. Продукцию "Севон Марс" планируется экспортировать в Республику Корея, где есть дефицит экологичного топлива.

Подводя итоги состоявшихся переговоров, Юрий Трутнев подчеркнул, что подобные Дни инвесторов будут проводиться и дальше. "Для нас... контакт с инвесторами представляет принципиальный интерес. Есть какие-то детали, которые нам подсказывают именно такие встречи. Это как раз тот процесс, где обретается доверие", - подчеркнул полпред.

Виктор Оратай