Превратности транспорта в Хабаровском крае: «Бабочка» не для Шпакова

В Хабаровске первое заседание обновленного общественного совета регионального минпромтранса было посвящено обсуждению итогов Съезда транспортников России.

- Съезд проходил в марте, на нем выступал президент, в его резолюции заложено разрешение многих отраслевых проблем. Достаточно сказать, что по итогам президентом дано более двухсот поручений правительству, - обратил внимание глава ассоциации «Хабаровскавто» Виктор Шпаков, возглавивший общественный совет.

С установленных в зале заседаний мониторов было воспроизведено выступление Владимира Путина. Он констатировал динамичное развитие транспортной отрасли, которая задает тон в экономике страны. Среди прозвучавшего - конкурсы жизненного цикла, когда подрядчик не только ремонтирует дорогу, но и отвечает за ее содержание после ремонта, инфраструктурная ипотека, призванная увеличить инвестиционный портфель.

С трибуны съезда транспортников Путин поздравил с трудовой победой тоннельщиков, обеспечивших сбойку второй нитки тоннеля на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Завершение строительства в следующем году увеличит провозную способность Байкало-Амурской магистрали в два с половиной раза. Как известно, заканчивается БАМ хабаровским приморьем, перед которым таким образом открываются новые перспективы развития.

Из материалов съезда Шпаков вывел две взаимосвязанные цифры: двадцать часов в сутки вагон должен быть в пути и только четыре часа - стоять под разгрузкой или выгрузкой на станции.

- Таких задач никогда не ставилось, - заметил Шпаков. - Их выполнение кардинально ускорит доставку грузов.

Правда, пока это больше похоже на декларацию. На подходах к паромной переправе Ванино - Холмск как с материка, так и с острова сотни вагонов стоят месяцами, о чем не преминул напомнить Владимир Крапивный, представляющий в общественном совете Дальневосточную железную дорогу. Паромная переправа, которой в этом году исполняется 45 лет, в постсоветское время стала примером того, как межведомственные противоречия не устраняются, а накапливаются и обостряются. Не секрет, что в пик перевозок для транспортировки пассажиров на этом направлении привлекается военно-морской флот.

Превратности бюджетирования

- Недавно я побывал в ТОГУ, где готовят специалистов транспортной сферы. Впечатление не лучшее: программы на уровне прошлого века, технические средства обучения тоже, - был откровенен Шпаков, предложивший министерству промышленности и транспорта провести семинар-совещание с повесткой дня о внедрении цифровых технологии в транспортно-экспедиторских и других компаниях, занятых перевозками.

И, конечно, Виктор Николаевич не обошелся без любимого конька - необустроенности трассы Лидога - Ванино, о чем глава «Хабаровскавто» неоднократно заострял внимание на заседаниях общественного совета минпромтранса прошлого состава. В очередной раз он призвал возобновить деятельность рабочей группы правительства края по созданию придорожной инфраструктуры.

Упор докладчика главным образом на автомобильные перевозки подхватил Дмитрий Ноженко, представляющий в общественном совете минпромтранса общественное движение «Верю в Хабаровск».

- В прошлом году на заседании совета мы предложили переформатировать трансграничный пассажирский переход на острове Большой Уссурийский в грузопассажирский. Нас услышали, решение о создании грузопассажирского перехода принято на федеральном уровне. Следующий очевидный шаг - создание сухого порта в Хабаровске. С учетом выгодности географического положения краевого центра, дорожной инфраструктуры, включая трассу к портам Ванино и Советская Гавань, сухой порт способен стать проектом национального масштаба, - сказал Ноженко, передав свои предложения для включения в решение совета.

Владимир Крапивный, который строил мост через Амур у Хабаровска, будучи главным инженером Дальневосточной железной дороги, через который идут не только поезда, но и автомобили, обратил внимание на то, что возможности первой очереди автодорожной части перехода небезграничны.

- Пришло время поднимать вопрос о необходимости второй очереди автодорожной части моста, - сказал Крапивный, имеющий почетное звание «Доктор транспорта».

Заместитель министра промышленности и транспорта - начальник управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта Иван Кондуб в своем выступлении привел такие цифры. В крае 459 километров дорог федерального значения, 3978 километров дорог краевого значения и 6083 километров дорог муниципального значения. Средства на содержание в полном объеме отпускаются трассам федерального значения. Краевые магистрали имеют лишь пятую часть необходимых средств. Вот где кроются причины выбоин на трассе Лидога - Ванино, которые снимают и выставляют в сеть представители ОНФ, подвергая критике региональную власть, но умалчивая о том, что она не располагает финансовыми возможностями для безупречного содержания дорожной сети!

Вероятно, выбоин станет меньше, когда трасса Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре перейдет в разряд федеральных. Решение на этот счет принято, но когда оно будет воплощено, в текущем 2018 году, на что надеются в правительстве края, или в 2021 году, как считают на вышестоящем этаже властной вертикали, неизвестно.

- Строительство трассы Березовый - Чегдомын приостановлено, - не скрывал Кондуб. - Чтобы не распылять средства, мы сосредоточили подрядные организации на трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре.

Что касается дорожной сети хабаровской агломерации и других громких проектов, не сходящих с экранов федеральных телеканалов, то все они осуществляются на условиях софинансирования. Если прежде доля федеральных вложений достигала восьмидесяти процентов, то теперь она сокращена до пятидесяти процентов. Естественно, возросла нагрузка на региональный бюджет. Еще один факт касательно бюджетного пирога: на благоустройство Москвы выделяется средств больше, чем на благоустройство всех остальных поселений России, включая региональные и районные центры. Для Москвы это хорошо. А для остальных?

Большое Ванино

Николай Татаринов, возглавляющий администрацию морских портов края, привлек внимание к такой, казалось бы, узковедомственной теме, как наличие буксирного флота. Имеет свои буксиры «Дальтрансуголь», ведущий погрузочные работы в бухте Мучке, - у предприятия стабильно растут показатели. Случаются заминки с буксирами у «Трансбункера», обосновавшегося в северной части бухты Ванина, - это сказывается на грузообороте.

Другая проблема, затронутая главой администрации морских портов Охотского моря и Татарского пролива, - невозможность заправиться водой у судов, приходящих в Большое Ванино, которое объединяет Ванинский порт, «Трансбункер», «Дальтрансуголь», другие пока строящиеся терминалы.

- Этот вопрос разрешим на уровне бизнеса, - без промедления отреагировал заместитель министра промышленности и транспорта Богдан Мусянович. - Наша задача - информировать бизнес о такой потребности, которая заявила о себе в последние годы. Бизнес найдет источники водоснабжения и способы доставки воды на суда.

Заместитель директора ванинского филиала «Росморпорта» Леонид Теребиж прокомментировал ситуацию, изложенную Владимиром Крапивным, который высказал озабоченность тем, что край теряет грузопотоки. В частности, ряд компаний, отправляющих грузы на Сахалин, ориентируется не на Ванино, как было раньше, а на порты Приморья, хотя это дороже, поскольку возрастает расстояние.

- В Ванино пришли угольщики, и другие грузы их не интересуют, - объяснил Теребиж, кстати, сам работавший в порту много лет.

Как выяснилось, из Ванино осуществлялись контейнерные перевозки в районы Крайнего Севера и за границу. После того как собственником Ванинского порта стал «Мечел», контейнерные линии приказали долго жить.

- «Мечел» владеет полутора процентами акций Ванинского порта, - уточнил Теребиж.

- Кто владеет остальными? - раздался вопрос из зала.

- Об этом ничего неизвестно уже не первый год, - ответствовал замдиректора местного филиала «Росморпорта», и эта фраза - как появление лошади на театральной сцене, когда сразу видно, где реальность, а где игра.

Виктор Шпаков на правах председателя общественного совета предложил решение, включавшее множество пунктов, причем конкретных. Кроме уже названных, касающихся рабочей группы по придорожной инфраструктуре и сухого порта в краевом центре, намечен круглый стол для обсуждения цифровых технологий и сервисов как составляющих перевозочного процесса.

Минпромтрансу общественный совет рекомендует создать реестр транспортно-экспедиторских компаний. Правительству края - выделить гранты для развития мультимодальных перевозок.

В общем, если пользоваться горбачевской терминологией, Шпаков не намерен танцевать польку «Бабочку» ни с минпромтрансом, ни с правительством края. И это похвально хотя бы потому, что можно будет не на словах, а на деле убедиться, что такое общественный совет. Это дырка в крышке чайника, позволяющая выпускать пар, или реальный инструмент для решения насущного?

Михаил Карпач