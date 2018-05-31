Путина-2018 в Хабаровском крае: Игра по новым правилам. Чего ждать?

После рекордного 2016 года, когда на Дальнем Востоке, по данным Росрыболовства, добыли 438 тысяч тонн рыбы лососевых пород, а в Хабаровском крае – более 80 тысяч тонн, пришел год неудачный для рыбаков и жителей рыбного края.

Информация в СМИ о путине прошлого года напоминала сводки с фронта. Одни рыбодобывающие предприятия обвиняли другие в том, что они перегородили реку и не дают лососю подняться вверх по течению. Те оправдывались. В верховьях Амура рыбаки старались наверстать упущенное всеми доступными и иногда не очень законными способами. Браконьеры побили свой же рекорд. В общинах коренных народов Дальнего Востока появились рыбаки с фамилиями, которые чаще встречаются в Азербайджане и Армении. В итоге ученые констатировали, что лосося в принципе в Амур зашло значительно меньше, чем прогнозировали. Жители края рыбы не дождались. Нет, она была, но по цене «золотой рыбки». По распоряжению губернатора была запущена программа «Доступная рыба». В магазинах «Ветеран», как в старые добрые времена, с утра выстраивались очереди в ожидании привоза. Получали горбушу по действительно доступной цене. А любимую дальневосточниками кету мало кто попробовал и заготовил на зиму. 10 июня начинается путина-2018. Чего ждать?

Вся рыба ушла на дальний кордон?..Не вся. По утверждению ученых, рыбы в наших краях действительно становится меньше. В конце мая в Хабаровске состоялось заседание Комиссии по анадромным видам рыб Тихоокеанского бассейна. Ученые из четырех стран впервые говорили о том, что на это есть объективные причины – потепление климата. В южной части океана температура воды повышается, и холодолюбивый лосось уходит на север. Именно поэтому такие территории тихоокеанского бассейна, как Охотский район, Камчатка, Америка, Канада ежегодно бьют рекорды по вылову рыбы, а Япония, Корея, Сахалин, южные районы Хабаровского края, наоборот, ощущают ее недостаток.

Впрочем, текущий сезон на Дальнем Востоке, по мнению специалистов НИИ при Росрыболовстве, обещает быть достаточно «урожайным», не хуже очень удачных 2012 и 2016 гг., когда добывали около 440 тысяч тонн тихоокеанского лосося. В Хабаровском крае в этом году к вылову рекомендовано 83,2 тысячи тонн рыбы.

- Это значит, что рыба будет, - считает председатель Комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилл Фирсов. - В прошлом году рыбы в Амур зашло немного, и мы ощутили, соответственно, высокую цену. Рынок приходилось «разбавлять» уловом из других субъектов Дальнего Востока. Тогда стоимость диктовала Камчатка, поскольку там с уловом было все хорошо. В итоге цена составила более 300 рублей за килограмм – таковы законы рынка. В этом году, если оправдаются прогнозы наших ученых по количеству рыбы, ее стоимость упадет до уровня 2016 года, когда за килограмм лосося платили в среднем 150 рублей.

- Меня волнует вопрос даже не об успехе нынешней путины, а о том, сколько рыбы зайдет в этом году в Амур. Главное, чтобы она дошла до нерестилища и отнерестилась. Ведь иначе года через три-четыре ничего в реке не будет, - рассказывает Александр Поздняков, председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна. - То количество плавных сетей, других орудий лова, которое было выставлено во время прошлой путины, просто не дали лососю возможности подняться вверх по реке и оставить потомство. В Биру и Биджан попало очень мало рыбы. Больше повезло Николаевскому району, и конкуренты подняли «шумиху» о якобы перегороженной на этой территории реке. Об этом много говорили, требовали чуть ли не запретить работу рыбодобывающих предприятий в низовьях Амура.

Ответ конкурирующим рыбакам был дан сразу из трех государственных учреждений – комиссии хабаровского филиала ТИНРО, ТИНРО-центра во Владивостоке и Тихоокеанского института рыбного хозяйства на месте изучили ситуацию и сделали вывод: промысловая нагрузка чрезмерная. Прогнозы, которые наука давала, не оправдались, рыбы в реку зашло меньше, и рыбодобывающие предприятия пытались поймать больше, нарастив орудия лова. Но улов получился таким, каким получился. А вот будет ли что ловить в Амуре в ближайшие годы, учитывая, что рыба не смогла нормально нереститься? Конкуренты задумались и сели за стол переговоров.

Работа над ошибками

По завершении путины-2017 по многочисленным обращениям населения рыбного края и поручению губернатора Вячеслава Шпорта вместе собрались представители министерства природных ресурсов и представители рыбодобывающих предприятий Хабаровского края. Были выслушаны претензии рыбаков, предложения специалистов, согласованы позиции и интересы сторон. Результатом совещания стали новые Правила рыболовства для реки Амур. Новый документ уже одобрен решением Дальневосточного научно-промыслового совета и находится на рассмотрении в Минсельхозе РФ. К 1 июня документ должен быть подписан и вступит в силу как раз к началу путины, 10 июня.

Серьезных ограничений в документе много. Это запрет на рыбалку сетями на всех нерестовых реках, таких как Амгунь. Промышленное рыболовство в зоне нереста будет запрещено. Как грубое нарушение новых Правил рыболовства будет рассматриваться использование и даже наличие у рыбаков донных сетей и сетей с подвесками. На глубине живут осетр, калуга – особо ценные виды рыб, промысел которых запрещен.

Введен запрет на использование на одном промысловом участке разных видов орудий лова одновременно. Высокая промысловая нагрузка в прошлом году случилась как раз по этой причине. Предприятия ставили стальные неводы - «заездки» по берегам и тут же сетями вылавливали прошедшую эти препятствия рыбу. Лосось не мог подняться вверх по Амуру, к местам нерестилища его пришло немного, рыбаки на этих участках несли убытки, популяция анадромных видов рыбы оказалась под угрозой. Новые Правила предлагают использовать либо один «заездок», либо сети. При этом расстояние между сетями увеличивается в пять раз - с 200 метров до километра. Размеры стальных неводов конкретизируются – от 500 до 1500 метров, в зависимости от ширины реки на рыбопромысловом участке. Расстояние между такими орудиями лова теперь должно быть не менее 2 километров. Все это для того, чтобы рыба имела возможность подниматься вверх по Амуру. С этой же целью ужесточены требования к размерам сетей для промышленного рыболовства. Они не должны перекрывать две трети ширины канала: 150 метров - длина сетки, ширина от 3 до 9 метров в зависимости от глубины рыбопромышленного участка, расстояние между сетями – километр.

Серьезные ограничения коснутся любительского и спортивного лова. На всех реках Хабаровского края, за исключением Амура, запрещено использование сетей. Наша река – особая, с сильным течением, удочка и спиннинг для лососевых – это несерьезно. Другое дело – притоки и нерестовые реки, где только эти орудия лова будут разрешены. Хотите сетями - добро пожаловать на Амур. Но если в прошлом году невод мог быть длиной более ста метров, то теперь придется ограничиться 30-метровым орудием лова.

Большая семья малых народностей

- Крупные предприятия, которые работают на Амуре, договорились между собой, что новые Правила рыболовства все будут соблюдать. Но вот будут ли их соблюдать люди, которые работают зачастую без документов, и коренные народы Хабаровского края? – рассказывает Александр Поздняков. - Правила имеют смысл, когда их соблюдают все. Иначе мы вернемся в ситуацию прошлого года с теми же проблемами. Коренных жителей у нас – 23 тысячи человек. Это немало. Каждый из них имеет право ловить сетями, им 50 килограммов рыбы можно выловить бесплатно. А при отсутствии контроля… И ведь в общины каким-то образом попадают граждане других национальностей, зачастую работают не коренные народности, а кто-то по их документам.

Действительно, меньше всего ограничения и запреты в новых Правилах коснутся традиционного рыболовства. Лосось – основной продукт для коренных жителей Хабаровского края. Поэтому им можно ловить рыбу сетями (100 метров невода для физических лиц, 150 – для общин). Для них оставлена возможность рыбачить на нерестовых притоках – в том месте, где они проживают. Единственное новшество – за каждым рыбаком или общиной будут закреплены определенные участки на притоках Амура, которые определяет комиссия.

Что же касается «новых коренных» жителей, активно реализующих лосось и икру на рынках и остановках: закон, страдающий несовершенством, на их стороне. Общину коренных народностей может создать человек любой национальности. Поскольку в Конституции Российской Федерации нет статьи на эту тему, гражданин может считать себя русским, нанайцем, азербайджанцем. И ничего не мешает ульчу с фамилией Акопян создать общину и получить разрешение на вылов определенного количества рыбы. Ну, для подстраховки можно включить в список пару коренных жителей.

Зная это, параллельно с разработкой новых Правил по рыболовству для реки Амур, в министерстве природных ресурсов проводилась работа по созданию пофамильного реестра коренных жителей на территории Хабаровского края. В будущем Комиссия по анадромным видам рыб будет сверять заявки с этим документом. Подобная практика уже существует в других субъектах Федерации.

- Вот основные меры, которые позволят, на наш взгляд, снизить промысловую нагрузку, обеспечить промысел для всех рыбаков – промышленности, коренным жителям, любителям. А главное – дадут возможность рыбе зайти на нерест, воспроизвести потомство и сохранить ресурс, - считает председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Кирилл Фирсов. - Но мы должны понимать, что все эти меры принесут результат только при должном контроле со стороны соответствующих структур – контрольно-надзорными органами в этом случае являются Росрыболовство, УМВД, Пограничная служба ФСБ РФ. И, конечно, мы ожидаем сознательное отношение к проблеме самих предприятий и физических лиц. Все должны понимать, что это. А это их будущее. Мы живем на Амуре. Можно за год-два выловить все и получить прибыль. А потом что делать будете?

Евгения Филитович