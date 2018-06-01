За дроны: В Хабаровском крае планируют создать испытательный центр беспилотной авиации

Возможно, в скором времени жители дальневосточной столицы перестанут зачарованно наблюдать за полетами дронов. Ибо явление это станет настолько обыденным, что не будет даже представлять интереса. Как в голливудских (и уже в российских) фильмах про будущее.

Предтечей грядущих перемен стало подписание соглашения между правительством Хабаровского края и руководством ООО «ОКБ «Авиарешения». Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме. Сотрудники компании «ОКБ «Авиарешения» в свое время создали грузовую беспилотную платформу SKYF. Отечественный дрон применяется при тушении пожаров, доставки грузов, опылении полей.

«В силу большой протяженности применение современных решений в области сельского хозяйства, пожаротушения, логистики для нашего края является актуальным. Внедрение технологий ОКБ позволит оптимизировать затраты и вывести на новый уровень мониторинг за лесными пожарами. Инновационные технологии в этой и ряде других сфер народного хозяйства всегда были крайне востребованы. Мы окажем максимальное содействие конструкторскому бюро, в том числе в выходе на рынок других регионов Дальнего Востока», - сказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

Технологические направления планируется развивать не только в Хабаровском крае, но и в других регионах. Для того чтобы наш регион летал в ногу со временем, в седьмой столице создадут Дальневосточный центр компетенций по программированию и цифровому моделированию беспилотных транспортных систем. Для отработки маршрутов собираются возвести испытательный центр.

SKYF — первый в мире промышленный грузовой авиадрон вертикального взлета и посадки. Грузоподъемность летающего робота составляет до двухсот пятидесяти килограммов, дальность полета – до трехсот пятидесяти километров (притом что платформа несет груз до пятидесяти килограммов). Длительность работы «Скифа» - от четырех до восьми часов.