Сельское хозяйство в Хабаровском крае: И Юй с нами

В районе имени Лазо Хабаровского края собираются массово выращивать женьшень. Проблема одна – как защитить будущий урожай от воров?

Страх китайской экспансии и осознание необходимости привлечения инвесторов из Поднебесной представляют собой довольно любопытный симбиоз настроений дальневосточников. Думаю, любой согласится, что для освоения «хабаровскийкрайной» ойкумены сил и капитала местных жителей явно недостаточно. Из других регионов России к нам едут неохотно. Значит, остаются иностранцы. С другой стороны, здешние имеют полное право опасаться нашествия пришельцев. Ведь какими окажутся «гости», неизвестно.

Если рассмотреть ситуацию с освоением Дальнего Востока через призму беспристрастности, мы обнаружим две самые популярные точки зрения. Первая: китайцы приедут, «отхватят» кусок земли, заселятся, а потом станут помечать на картах эту территорию как часть своей страны. Вторая: что толку от пустых необитаемых полей? Пусть хоть кто-то их распашет, будет платить налоги, обеспечит для населения рабочие места.

Остановлюсь на более подробном рассмотрении второго варианта без заявок на истину в последней инстанции. Ибо об «экспансионном» аспекте и так много писано и много говорено.

Женьшень за «колючкой»

В районе имени Лазо создается международная модельная территория экологически чистого сельского хозяйства. Ее инициаторами выступает Корпорация по развитию Хабаровского края и Международная торговая палата Китая. Проектом заинтересовалась компания COFCO. Это национальный холдинг, принадлежащий правительству КНР. Он является крупнейшим в Поднебесной производителем и продавцом продуктов питания.

«Мы организовали визит директора компании COFCO Юй Сюйбо в район имени Лазо, - рассказал Александр Кулешов, начальник отдела развития комплексных и инвестиционных проектов Корпорации по развитию Хабаровского края. – COFCO готова выступить главным покупателем продукции, которая будет произведена на этих землях. И когда проект модельной территории заработает, мы «похороним» в сельскохозяйственном смысле Приморский край».

Аграрный проект включает в себя двенадцать направлений. Это выращивание сои, овощей, лекарственных трав, развитие животноводства, производство меда, молочной продукции и т.д. Особой строкой идет культивирование женьшеня для нужд фармацевтической промышленности.

Небольшое отступление. Чтобы вырастить «корень жизни», необходимо шесть лет. За это время растение впитает в себя максимальное количество полезных микроэлементов, содержащихся в земле. После сбора женьшень сортируют по нескольким критериям. Среди них: вес, размер, наличие или отсутствие отверстий и даже схожесть с фигурой человека. Если корень весит не менее 68 граммов, прозрачен на просвет, не имеет дыр и походит на человеческий силуэт, то ему присуждают статус «небесный». Это самый качественный и, следовательно, самый дорогой сорт женьшеня. Далее по нисходящей идут марки «земной», «хороший» и «резаный».

Но есть одна беда. Одно дело вырастить лекарственное растение, другое – сохранить его от посягательств воров. «Корень жизни» – штука недешевая, а значит, непременно найдутся желающие выкопать его и продать на стороне. Существует мысль огородить поле с женьшенем колючей проволокой, поставить охрану… Все, это пока единственная идея.

Чистые земли

По словам Александра Кулешова, период организации международной модельной территории экологически чистого сельского хозяйства закончится уже в начале июня. Далее предстоит запустить процесс мелиорации земель, ввести под каждое направление проекта определенное число гектаров. Так, под выращивание сои запланировано выделить три тысячи гектаров, под коневодство – пять тысяч гектаров, под культивирование лекарственных трав – до десяти тысяч гектаров.

Китайцам интересна даже обычная трава (для кормления скота). Они ее закупают в США и Бразилии. Все дело в том, что в Поднебесной в свое время были очень тяжелые времена. То революции, то гражданская война, то Мао с его безумными идеями. Народ голодал. Чтобы повысить урожайность, фермеры стали использовать ГМО. Как этот зверь влияет на здоровье человека, никто не изучал (да и сейчас доподлинно неизвестно) – надо было срочно кормить людей. В результате в КНР не осталось земель, где бы не «прописались» семена с генно-модифицированными организмами.

Теперь же настала мода на экологичность. На Дальнем Востоке «чистых» земель много. В этом и заключается их потенциал, а значит, интерес со стороны китайских инвесторов. Разумеется, никто не собирается внедрять ГМО на территории нашей страны.

«Цель Корпорации по развитию Хабаровского края, - продолжил Кулешов, - произвести товар, сделать бренд «Лазо», доказать его экологичность и завоевать рынок хотя бы одной провинции Китая».

Упрекать ведомство в недостатке амбиций, думаю, не следует. В ближайшей к нам провинции Хэйлунцзян проживает более 38 миллионов человек.

Наука кормить народ

Если же кто-то уверен, что земли Хабаровского края должны и впредь оставаться нетронутыми и необработанными, то здесь следует сказать несколько слов о сельском хозяйстве Китая. Оно очень развито и занимает первое место в мире по производству риса, пшеницы, хлопка, ячменя и многих других культур. Пахотные земли Поднебесной составляют около семи процентов от общей площади пахотных земель в мире. И на этом, образно говоря, «клочке» фермеры выращивают столько продуктов, что хватит прокормить двадцать процентов населения планеты.

Возможно, нам есть чему поучиться у соседей. Да, они в свое время внедряли на свои поля ГМО, но этого мало, чтобы достичь таких успехов. Наши аграрии тоже умеют работать, но и этого мало, чтобы достичь таких успехов. Сельское хозяйство – это очень сложная наука. Правильно поддержать фермера – одна дисциплина, вырастить культуру – уже другая, продать продукцию – третья.

А уж если мы не можем научиться, то почему бы не пригласить тех, кто понимает толк в этом предмете? Пускай они выращивают и платят налоги в бюджет Хабаровского края. Тем более о передаче земли в собственность речь не идет – только об аренде.

Мой знакомый как-то влетел на дороге в яму и в сердцах заметил, что российским компаниям нельзя доверять ремонт и строительство трасс. Что-то мы умеем делать, что-то нет. В работе с китайскими инвесторами требуется взвешенный подход. Золотая середина. Только в этом случае наши пустынные земли зацветут, а страшилки об экспансии исчезнут сами собой.

Андрей Канев

Китайская компания COFCO является одним из 49 крупнейших государственных предприятий и входит в ТОП-500 по рейтингу делового журнала Fortune. В корпорации работает более шестидесяти тысяч сотрудников, она имеет 336 филиалов и представительств в 140 странах мира. COFCO принадлежит 180 производственных предприятий.

Еще немного о так называемой китайской экспансии. «Разлеглась однажды собака в хлеву на сене. Лежит, рычит и никого к еде не подпускает. — Ну и бессовестное ты животное! — сказал ей, наконец, один вол. — И сама ты сена не ешь, и нас к еде не подпускаешь!» (Басня Эзопа)