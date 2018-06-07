Хабаровск: Свет во всем туннеле

В Хабаровске пешеходам вернули переход. Этого события общественность ждала порядка 9 лет - с момента закрытия перехода в 2009 году на реконструкцию. И вот обновленный подземный пешеходный туннель на железнодорожном вокзале Хабаровска открыт.

«Вокзал – это наша визитная карточка, это еще один плюс к привлекательности Хабаровского края для инвесторов. Железная дорога является главным налогоплательщиком Хабаровского края, самым первым. На протяжении многих лет железнодорожники выполняют свои обязательства. Город строится не только внутри — город строится снаружи, - сказал губернатор региона Вячеслав Шпорт и отметил качество работ: - Наш переход – самый современный на Дальнем Востоке, он не уступает зарубежным железнодорожным станциям. Я вот поездил по земному шару: и в Японии бывал, и в Штатах, и в Европе, так что знаю, какие там условия. Здесь все соответствует условиям безопасности и комфорта для жителей».

Начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин рассказал о сложностях при реконструкции: «Движение поездов на станции Хабаровск-1 постоянное, поэтому нам нужно было его останавливать, вскрывать пути. В 2016 году Вячеслав Иванович поставил задачу, сказал, что отсутствие перехода на самом деле беспокоит жителей города. И я думаю, что мы все сделали, чтобы хабаровчанам и гостям было комфортно».

«Огромные затраты на развитие Дальневосточной железной дороги не позволили быстро провести реконструкцию. Но наконец-то этот момент настал. Думаю, что открытие пешеходного перехода хабаровчане оценят по достоинству», - объявил мэр Хабаровска Александр Соколов.

В разное время называли разную стоимость работ в туннеле - от 640 до 725 миллионов рублей. Подземный переход был построен в 1970 году, встал на первую реконструкцию в 2009-м. Его длина 116 метров, общая площадь - свыше тысячи квадратных метров. К реконструкции же приступили только в 2012 году и пообещали, что через три года переход откроют. В 2017-м появились новые сложности: нужно было сделать выход из тоннеля, ведущий на улицу Ухтомского, для чего пришлось доработать документацию и закупить новые материалы. Так что только к юбилею краевой столицы подземный пешеходный переход на железнодорожном вокзале запущен в эксплуатацию.

Здесь удобный широкий проход под перронами. На каждую платформу можно подняться с одной стороны на эскалаторе, с другой – по лестнице. На лестницах, правда, почему-то забыли соорудить пандусы для тележек и детских колясок, хотя поручни уже смонтированы. Для инвалидов предусмотрены лифт и тактильная плитка. На пассажирских платформах и внутри перехода появились информационные табло, указатели на английском языке и «тревожные кнопки». В рамках реконструкции построены 4 новых посадочных платформы, обновлены павильоны, через которые выходят пассажиры.

И самое главное - остался выход на улицу Ухтомского. И пусть он значительно уже старого - три мужчины в ряд не пройдут, и дверь в него легко запирается одним поворотом ключа, зато выглядит новый переход на загляденье. И жителям большого района сейчас стало удобней – не надо делать крюк в сторону или взбираться на виадук. Виадук, кстати, останется на месте, просто с него не будет выхода на перроны. И открыт он будет для прохода круглосуточно.

Эдуард Попов

Фото автора