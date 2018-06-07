Плата за житье в Хабаровске: Карлсоны и крыша

Чтобы привести дом в порядок, не так уж много и надо. Большие деньги, работящие подрядчики, приличная управляющая компания, инициативные жильцы - это тот минимум, с которым можно приступать к капитальному ремонту жилого фонда Хабаровска.

В этот раз общественный контроль в лице СМИ прошелся по следующим объектам в Хабаровске: замена лифтового хозяйства по адресу ул. Гайдара, 6; капитальный ремонт кровли в доме №50 на улице Мате Залки; капитальный ремонт скатных крыш в селе Ракитное (ул. Центральная, 29 и 31).

Подняться ввысь

Старшая по дому №6 по улице Гайдара пенсионерка Ольга Гончарова заметила по поводу ремонта: «Если не будет инициатора, то и не будет порядка в доме. У нас есть костяк жильцов, масса неравнодушных жителей. Как результат - есть возможность заглянуть в каждый уголок дома, начиная от чердака и заканчивая подвалом. Ну и тесный контакт с управляющей компанией приносит свои плоды». И вопросы первоочередности выполнения тех или иных работ решаются на общем собрании жильцов. «Или поквартирным обходом жильцов с последующим голосованием», - уточняет активистка. Хорошее место – центр города (дому 31 год), приличные люди с неплохими пенсиями, многие знают друг друга давно - вот отсюда и хорошая собираемость столь нужных средств на ремонты. Для замены трех лифтов (в девятиэтажном доме три подъезда) деньги собрали очень быстро. Благо срок эксплуатации лифтов уже истек – через 25 лет эксплуатации их требуется менять. Тем более старое оборудование требовало постоянных дополнительных вложений для поддержания работоспособности, а вот новые лифты, кроме того, что являются менее энергоемкими, не требуют таких больших материальных и временных затрат при долгосрочной эксплуатации.

Чтобы сразу поменять не только сами лифты, но и произвести полную замену всего лифтового хозяйства, пришлось, по словам Ольги Гончаровой, пойти на дополнительные траты: «За капитальный ремонт мы платили из расчета 7 рублей 55 копеек за квадратный метр. Чтобы установить новые лифты, на общем собрании было решено увеличить тариф на 1 рубль 85 копеек». «Это позволило собрать необходимую сумму и без заимствования сторонних средств начать работы», - комментирует ситуацию директор Фонда капитального ремонта Алена Сидорова. Таким образом, вот уже какую неделю жильцы с верхних этажей занимаются фитнесом абсолютно бесплатно, как минимум пару раз в день поднимаясь и опускаясь по лестничным маршам. По словам сотрудников организации-подрядчика ООО «Спецлифтремонт», еще как минимум месяц жильцы будут тренировать ноги. С установкой новых современных лифтов приходится полностью демонтировать все старое лифтовое хозяйство - начиная от подъёмников и заканчивая обустройством внутри лифтовых шахт. Последнее, кстати, пойдет в дело, точнее, в металлолом. Так что у жильцов есть возможность пусть не такую большую, но часть средств вернуть.

Свои на крыше

Второй объект «народного контроля» со стороны СМИ – ремонт кровли на шестиподъездном доме по улице Мате Залки. Сразу видно, что периферия, окраина: дом, обшарпанный не только снаружи, но и внутри; осыпающиеся краска и штукатурка; ушатанные двери и перила. А что вы хотите? Красная Речка. И контингент жильцов другой, и с собираемостью денег на капитальный ремонт напряженка. И приходится, по словам директора Фонда капитального ремонта Алены Сидоровой, делать насущный ремонт крыши «в долг». А точнее, беспроцентно брать деньги на дорогостоящие работы из сумм, собранных жильцами других домов. В качестве «Карлсонов», что вот уже месяц работают (но пока не живут) на крыше дома №50, выступает АО «Востоксельэлектросетьстрой».

Самый главный из них, начальник участка Антон Еськов, сокрушается по поводу объекта ремонта: «Дальше с ремонтом крыши тянуть было просто нельзя. Старая кровля была в аховом состоянии, ее практически никто не ремонтировал, просто новый слой рубероида клали на старый». Вот и получился этакий торт «Наполеон» - порядка десяти слоев мягкой кровли чередуются с гудроном. В результате, по словам специалиста, чтобы вывезти старые куски рубероида и остатки бетонной стяжки, потребуется десятка два большегрузных самосвалов КАМАЗ. «Сколько это будет в тоннах, сказать не могу, не до взвешивания. Да и вывоз мусора - это не наша работа, для этих целей мы нанимаем контрагентов», - рассказывает специалист. И продолжает: «Наше дело - крыша. Сейчас мы закрыли порядка трети площади. Перед этим пришлось заново делать бетонную стяжку - от старой остались только мелкие осколки. Старую кровлю срубали топорами. Причем снимаем ровно столько, сколько сможем сделать за один-два дня. Попутно идет восстановление вентиляционных шахт и только потом - подготовка поверхности для устройства кровельного покрытия из наплавляемых материалов. Применяем самые современные. Первый слой – техноэласт ЭПП, второй – техноэласт ЭКП». А перед этим была не менее эпичная подготовка. За пару недель до начала ремонта уведомили жильцов о демонтаже антенн. Большинству жильцов это оказалось неинтересно. Так что старые, еще советских времен, приемники телевизионного сигнала, что были натыканы по всей крыше, пошли в утиль. А вот большинство современных, смонтированных на вентиляционных шахтах, уцелели. «Они просто нам не мешают. Да и их владельцы пару раз поднимались, интересовались, что да как», - рассказывает представитель подрядчика. А сколько всяких разных проводов, кабелей и прочего «длинного и тонкого» пришлось поднимать с крыши - лучше и не упоминать.

Сделать дважды

Другой объект, другие крыши, иные проблемы в селе. Два дома в Ракитном, на которых закончены работы по капитальному ремонту скатных крыш. В доме №29 практически сразу после ремонта случился пожар. Стоит отметить, что одна из крыш уже восстановлена после пожара, во время которого она была практически полностью уничтожена. Как сказал представитель подрядчика (ООО «Строительная компания «ЭВИС») Руслан Догарь, пришлось повторять пройденное: «По весне сделали процентов 80 работ, и тут пожар. Старая была из шифера, после пожара пришлось полностью разобрать головешки, начать заново. Восстановили стропила меньше чем за месяц, на них поставили новенькую крышу из профнастила. Точно такая же на соседнем доме». По словам Руслана Догаря, сметная стоимость работ составляла около 3 миллионов 800 тысяч рублей. Из них порядка 100 тысяч – экономия средств. Так что в реальности подрядчик получит за свою работу чуточку меньше. И если с крышей на доме №29 теперь стало в порядке, то в подвале, по словам жильцов, проблемы «в полный рост». Стоит зайти в любой из трех подъездов дома, понимаешь - тут работы не на один контракт. Вот только после разговоров с местными выяснилось, что с собираемостью средств на капитальные ремонты здесь тяжко. Что вы хотите: очень мало рабочих мест и не очень-то большие заработные платы. Так что бодрый клич: «А давайте повысим плату за капитальный ремонт на четверть!» здесь, как в центре Хабаровска, не прокатит. Места тут, знаете ли, другие.

Хотя, по словам Алены Сидоровой, и в селе жители активны: «Порой звонят нам и интересуются, а кто там и что там так громко творит. После объяснений и бабушки взбирались на чердак, чтобы посмотреть. А когда работы закончились, то и тогда интересовались, дескать, стучали-стучали и вдруг перестали». Так что народ не дремлет, общественность бдит. Чего и вам желаем.

Эдуард Попов

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Реализация программы капитального ремонта по состоянию на 31 мая 2018 года (по данным НКО «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»):

Количество многоквартирных домов (МКД), включенных в программу: 7749

Общая площадь МКД: 26381790 квадратных метров

На общий счет регионального оператора с 2014 года поступило: 3335572900 рублей

На специальные счета регионального оператора поступило: 94096000 рублей

Количество МКД, в которых выполнены работы: 1561

Количество граждан, улучшивших жилищные условия: 266231 человек

Израсходовано взносов на ремонт: 1663774619 рублей

В настоящее время работы по капитальному ремонту в крае проходят в 197 многоквартирных домах. По 816 домам на сайте регионального оператора объявлены аукционы по отбору подрядных организаций, за 2018 год в 83 МКД завершены строительно-монтажные работы по капремонту, по 130 домам разработана проектная документация.