Проект «Большой Амур»: У Хабаровского края солидный туристический потенциал

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев отметил, что в Хабаровском крае ожидается рост въездного туризма на 20 процентов. В основном - из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Такое заявление было сделано в ходе осмотра реконструкции набережной Хабаровска. Здесь развернулись грандиозные работы по облагораживанию культового для горожан места. Начальник управления по туризму краевого министерства культуры Виталий Селюков подтвердил слова своего федерального коллеги: в 2017 году мы приняли 50400 иностранных туристов. По сравнению с 2016 годом увеличение составило 23%. Если сравнивать первые кварталы прошлого и нынешнего года, то ездить к нам стали больше в 2,7 раза.

Большая переделка набережной ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». В приемке объектов туристической инфраструктуры Николая Королева сопровождали ответственные из краевой администрации. По ходу движения о громадье планов рассказывал главный архитектор края Александр Селеменев. От его слов захватывал дух. А от картин, запечатленных на разноцветных планшетах, поднималось настроение. После презентации проекта новой набережной, включающей в себя без малого десять километров пешеходных и велодорожек, рядом с этим прекрасным местом захотелось жить. Город-сказка, город-мечта!

После инспекции участка набережной, посещения открытого бассейна, амурского утеса и яхт-клуба у федерального чиновника сложилось, в общем и целом, позитивное мнение о туристической индустрии города и края.

- Проект развития туристического кластера в крае реализуется три года, этот год завершающий, - отметил Николай Королев. - Надеемся, что в установленные сроки все объекты будут сданы в эксплуатацию. Уже в сентябре участок набережной от Уссурийского бульвара до улицы Советской будет доступен как для пешеходов, так и для велосипедистов.

Королев упомянул и о второй задаче инспекторского вояжа. Утверждена концепция федеральной целевой программы по развитию внутреннего въездного туризма на 2019 – 2025 годы. В ней предусмотрены новые инструменты поддержки туристической отрасли. В частности, предусмотрена помощь бизнесу, готовому вкладываться в создание туристической инфраструктуры. Актуальная задача – проверить, готов ли Хабаровский край к участию в новой программе.

Виталий Селюков отметил перспективы развития речного туризма в крае. По его словам, река Амур совершенно не освоена в плане развития круизного туризма. Но есть инвестор, готовый восполнить этот пробел. Он планирует построить на Амурском и Хабаровском судостроительных заводах круизные 2- и 3-палубные суда класса «река-море» вместимостью 150 - 200 человек. Инвестор, кстати, из Перми. И заинтересован он как минимум в пяти таких кораблях. Стоимость каждого - порядка миллиарда рублей. На этих лайнерах предполагается возить туристов от Большого Уссурийского острова до самых Шантар. С остановками в живописных местах и интересных населенных пунктах.

- И это не единственный интересный проект по развитию въездного и внутреннего туризма в регионе, - отметил Виталий Селюков. Есть еще. Они связаны, в частности, с созданием и реконструкцией объектов туристической значимости в Комсомольске-на-Амуре, строительством причальных стенок, проведением дноуглубительных работ, облагораживанием территории в зоне яхт-клуба «Лагуна». На эти цели выделено около 2,5 миллиарда рублей.

Есть еще объект, куда вкладываются серьезные деньги, - туристический центр «Воронеж». А сегодня – 20 июня - представительная делегация будет осматривать строящийся аквапарк с торгово-развлекательным центром в районе улицы Пионерской. Тот самый, что за более чем 5 миллиардов рублей пообещали сдать в 2018 году. Затем чиновники оценят туристический потенциал одного из популярных у хабаровчан мест загородного отдыха – комплекса «Заимка». Так что проекту «Большой Амур», предполагающему посещение крупных городов, «зеленые» стоянки, новые и удивительные туристические маршруты, похоже, быть.

Андрей Дунаевский

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