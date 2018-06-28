Бизнес с АСИ в Хабаровском крае : два приТОПа, три прихлопа

«Прогрессоры» из Агентства стратегических инициатив дали советы властям Хабаровского края.

Первое после Петербургского международного экономического форума заседание проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в регионе губернатор Вячеслав Шпорт провел лично. В интеллектуальном центре Тихоокеанского госуниверситета собрались соратники главы края по установлению благоприятного для бизнеса климата из местной бизнес- и чиновничьей элиты, а также кураторы региона из Агентства стратегических инициатив.

Напомним, что на ПМЭФ-2018 в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ край стал 18-м из 87. То есть поднялся на 22 позиции с 40-го места и досрочно выполнил тем самым президентскую задачу – выйти в тридцатку.

Командная работа

Губернатор прибыл на заседание офиса с небольшим опозданием, и голос его свидетельствовал о некоторой усталости. Во вступительном слове Вячеслав Шпорт напомнил о том, что было сделано в регионе на пути к ТОП-20 Нацрейтинга.

Тут тебе и запуск электронных сервисов для инициаторов инвестиционных проектов и собственно инвесторов, и расширение системы льгот для малого бизнеса. Снижение стоимости патентов для самозанятых, открытие МФЦ для бизнеса – на базе банков «Восточный» и – в ближайшее время – в «Совкомбанке», «Открытии», ВТБ, и это еще не весь объем реально сделанных навстречу МСБ края шагов.

«Вся эта работа дала уже результат, и результат хороший, мы с вами - Хабаровский край на 18-м месте в рейтинге инвестпривлекательности. (…..) Наша командная работа была отмечена помощником президента РФ Сергеем Белоусовым», - сказал губернатор. Он также максимально попытался очертить круг персонально причастных к работе по улучшению инвестклимата в регионе, поставив во главу таковой руководителя Дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив Ольгу Курилову.

«Ваша неоценимая помощь заключается в получении обратной связи от бизнеса. Есть и другие крупные вещи, которые мы знаем, но не умеем реализовать. У вас это здорово получается делать, и наша команда без вас чувствует себя неуютно. Особенно в то время, когда вы сломали ногу...», - сказал губернатор самой госпоже Куриловой, которая действительно была в гипсе. Он также пожелал ей скорейшего выздоровления.

Тут же многим из присутствовавших в зале ТОГУ были вручены благодарности и благодарственные письма губернатора. И разговор переключился на иную тему, а именно, как удержать за собой топовые позиции в Нацрейтинге. Тут слово было передано главе Дальневосточного представительства АСИ.

Забыть о победах

- Мы видим результат работы с предпринимателями. В этом году у нас была достаточно хорошая работа по ценовым моделям. Мы достаточно хорошо смотрелись на российском уровне. Мы хотим, чтобы этот темп заданный не сбавляли и чтобы к нам присоединялись новые структуры. Чтобы мы могли дальше на опережение действовать, - сказала Ольга Курилова.

- Но мы должны забыть о победах. Я поездила по Дальнему Востоку, и везде уже начинают смотреть: а что ж там такого в Хабаровском крае? Мы должны его обогнать и перегнать. В рейтинге не только ваши соседи, но и наши коллеги из других федеральных округов. Они начинают понимать, что президент поставил задачу - в тридцатку должны попасть все дальневосточники, а значит - они потеснят кого-то и в первой двадцатке. Те губернаторы, кто уже вник во всю эту ситуацию, они уже запросили у АСИ наработанные наши планы быстрых побед. Учатся уже у дальневосточников, - добавила она

Ольга Курилова отметила, что вперед движутся именно те регионы, «где команда быстро реагирует и с губернатором работает». «Именно там мы получаем отклики, и туда заходит инвестор», - резюмировала она. Краевым властям руководительница дальневосточной части АСИ рекомендовала проанализировать показатели рейтинга, по которым есть отставание именно в ДФО (например, выдача лицензий на торговлю алкоголем, по скорости которой лидирует Камчатка), и поработать «именно в этой части».

«Надо посмотреть эти показатели и составить план. Мы не знаем пока методологии на следующий год, но времени на подготовку у нас не будет. В ноябре уже начнутся опросы предпринимателей в регионе (по их результатам и готовится Нацрейтинг). Перестроить работу нужно сейчас», - настаивала Ольга Курилова.

По ее словам, нужно не забывать имеющиеся минусы и прогрессировать «в плюсах, которые уже достигли». Она особое внимание уделила динамике перемещения края межу группами A, B, C, D и E по различным показателям. Последние группы – красные. Хабаровский край попал в группу А по поддержке малого бизнеса, а по инфраструктуре для бизнеса переместился из предпоследней в последнюю группу. По регуляторной среде он остался в группе С. Есть и другие «провальные показатели». На каждом из них руководитель АСИ остановилась, показав и то, что уже сделали в этом направлении соседи по ДФО.

На экранах позора

Разбор «зияющих высот» был продолжен с участием зампреда, министра экономического развития Виктора Калашникова. «Ситуация с разрешительными, регламентными процедурами - это вопрос номер один. Потому что раз есть регламент - значит, они просто должны работать. Получается, что в одних субъектах РФ они работают хорошо, а у нас чего-то здесь не срабатывает. А страна - одна. По федеральным факторам, там работают федеральные структуры, это вопросы, связанные с регистрацией юридических лиц, постановка на кадастровый учет. Действительно, выплеснулась эта проблема - административного давления на бизнес со стороны, получается, естественных монополий, правоохранительных органов, в целом административной системы. 31% от опрощенных, а опрошено было 300 предпринимателей, получается, 100 предпринимателей, отмечают, что давление не только есть - оно еще и поднялось. Поэтому здесь потребуется тщательный анализ. Число проверок, отмечают предприниматели, сократилось», - достаточно бодро докладывал зампред.

Виктора Дмитриевича прервал Вячеслав Иванович: «Мы подошли с вами к такому поведению на совещаниях, когда вы фамилии должны называть уже. Вот вы говорите - федеральные структуры. Так фамилию бы назвали! В федеральных структурах, скажем так, «папа» один у них руководит. В одном регионе один, в другом другой сидит, а что у них, разные положения там, что ли? Вы должны сюда выносить и фамилию писать. Кто-то не хочет работать в федеральной структуре. Давайте мне эти фамилии, я их отвезу в Москву и покажу. Это какая-то ерунда просто, или специально кто-то придумал… Что значит: в одном регионе там 20 дней, в другом 120! Я про федеральные… Ну дайте мне эти фамилии. Где они? Кто они? Здесь сидят сейчас? Надо говорить, кто они! Ну а что тут слово «федеральная» - так мы тоже федеральная власть! Региональная федеральная власть».

«Если на территории нашего края кто-то не хочет работать, мы должны его представить, чтобы его убрали отсюда. Это моя работа! Дайте мне информацию! Мы об этом говорим-говорим — толчемся на одном месте. Президент об этом говорит! Предлагаю на следующем офисе прямо пофамильно назвать! Надо, если служба одна у нас в России, она должна одинаково везде работать хорошо. А если где-то работает плохо - значит, ее будем убирать. Что мы толкаться будем здесь, уговаривать, - продолжил глава региона. - Даже на рейтинге в Санкт-Петербурге там представлены две таблицы. Первая - Хабаровский край, вторая -общая, в 20-ку мы вошли. А когда убрать «федералов» - мы на восьмом месте. То есть там, где они тянут вниз, мы еще на десять пунктов ниже. А так бы были уже в десятке! Давайте, проанализируйте, пофамильно это дело представим, кто тянет вниз, кто не хочет работать в современной России, кто хочет только толкаться и «палки» вставлять всем».

«Для них тоже должен быть специальный экран. И в Хабаровске, и в Комсомольске. Везде их фамилии должны круглые сутки высвечиваться. Мы экранов понаставили этих 9-метровых. Вот, там эти фамилии - не футбол показывать, а фамилии тех, кто тянет назад. Так и должно, и так и будет», - закончил он свою инвективу в адрес «федералов». Чуть позже досталось и представителям естественных монополий.

По делам и поделом.

Сергей Мингазов

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