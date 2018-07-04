Хабаровский край: Подножный корм разрешат продавать

Государственная дума РФ на осенней сессии может рассмотреть изменения в лесное законодательство, которые позволят жителям таежных поселков собирать дикорастущие растения и их плоды не для личных нужд, а для дальнейшей реализации. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев на прошедшем в Хабаровске третьем этапе Национального лесного форума.

Чтобы жить в таежных посёлках

«Сбор и переработка дикоросов - чрезвычайно важная тема для людей, которые живут в дальних поселках, деревнях. Мы прекрасно знаем, что целые населенные пункты раньше жили на этом, и надо дать возможность людям зарабатывать. Мы сейчас готовим со специалистами и представителями правительства и Законодательной думы Хабаровского края предложения для решения этого вопроса, прорабатываем его и, я надеюсь, в сентябре уже внесем в Госдуму соответствующий законопроект по дикоросам", - сказал Николай Николаев во время пресс-подхода после открытия Национального лесного форума в Городском дворце культуры.

Губернатор Вячеслав Шпорт, открывая форум, отметил, что на территории Хабаровского края находится четверть всего лесного фонда Дальнего Востока. При этом 40 процентов

всей заготавливаемой древесины отправляется на глубокую переработку.

«Очень важно, что Лесной форум проходит именно на территории Хабаровского края, где можно смоделировать любые вопросы дальневосточных территорий, связанные с управлением лесным хозяйством. Проведение такого форума для нас имеет колоссальное значение. Я очень рассчитываю, что результатом этой встречи станут новые законы, которые отрегулируют отношения по заготовке древесины, по дикоросам. Хорошие наработки у нас есть, мы будем их продвигать», - добавил он, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщил во время открытия форума председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, заготовка дикоросов в регионе находится "не на высоком уровне". Сокращению объемов сбора дикоросов в производственных масштабах способствовало введенное Лесным кодексом РФ ограничение, в соответствии с которым заготовка пищевых лесных ресурсов, а также сбор лекарственных растений является предпринимательской деятельностью.

Сбор должен осуществляться на основании договоров аренды лесных участков. Такие договоры заключаются на срок до 49 лет, а процесс его заключения и исполнения - длительный и затратный, отметил спикер. Сам сбор дикоросов при этом ограничен несколькими месяцами и носит сезонный характер.

Председатель думы уточнил, что долгое время на рассмотрении в Госдуме находился проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ, которым предполагалось предоставить малому и среднему бизнесу право собирать дикоросы на основании договоров купли-продажи. Однако концепция законопроекта не нашла поддержки, и он был отклонен в мае 2018 года.

Парламентарии Хабаровского края разработали новую редакцию проекта закона, он направлен на установление положения о краткосрочном использовании лесов предприятиям, добавил Сергей Луговской.

«Нужно решить вопрос о краткосрочном использовании лесов в целях заготовки дикоросов. Здесь важную роль могут сыграть заготовительные общества или потребительские кооперативы, которые будут работать с жителями, готовыми собирать и сдавать на переработку, реализацию ягоды, грибы, папоротник и так далее. Необходимо дать законную возможность жителям сельских территорий заниматься сбором дикоросов. Это будет способствовать их дополнительному доходу, занятости населения», - сказал

председатель Законодательной думы края.

Его заместитель Юрий Матвеев, выступая на тематической площадке форума, добавил: «По действующему законодательству при коммерческом использовании заготовка может осуществляться только на основе аренды лесных участков, без какой-либо альтернативы. А это до 300-500 тысяч рублей при оформлении лесного участка и несколько месяцев срока оформления плюс ежегодная арендная плата. Абсолютное большинство видов дикоросов имеют сезонный характер, да и по местности ежесезонно, как правило, перемещаются. В этом году в одном месте достойный урожай, а на следующий год – в другом. Поэтому у нас в крае находятся в аренде всего 0,3 процента лесных земель с наличием сырьевой базы».

Для справки:

В лесах российского Дальнего Востока произрастает около 350 видов деревьев, кустарников и травянистых растений, плоды которых можно использовать в пищу, около тысячи известны как лекарственные, 300 – как медо- и пыльценосные.

По экспертным оценкам, промышленный урожай съедобных ягод – клюквы, брусники, голубики – здесь составляет более 1,1 млн тонн, кедрового ореха – около 88 тыс. тонн и грибов – около 2,1 млн тонн.

Однако легально на востоке России ведется только заготовка кедрового ореха в Приморском крае и отдельные участки лесных земель для заготовки даров леса переданы в аренду, а арендаторы отчитываются по фактическим объемам заготовленной продукции. Заготовка других пищевых лесных ресурсов в субъектах Дальневосточного федерального округа находится в теневом секторе.

Целлюлозу записали в драйверы роста

Производство и переработка целлюлозы в Амурске станет драйвером развития лесного комплекса в Хабаровском крае. Об этом на Национальном лесном форуме заявил начальник отдела лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Анатолий Артеев.

В своем докладе, посвященном разработке стратегии развития лесопромышленного комплекса на 2020-2030 годы, он сообщил, что производство целлюлозы и продукции из нее - одно из приоритетных направлений на мировом рынке.

А Китай на сегодняшний день из числа стран Азиатско-Тихоокеанского региона является основным потребителем бумажно-картонной продукции из-за бурного развития интернет-торговли.

«По мнению экспертов, к 2030 году планируется увеличение переработки целлюлозы примерно на 17 млн тонн в год. Основной объем будет приходиться на Китай. Статистика показывает, что именно тарный картон и бумажные изделия санитарно-гигиенической направленности растут очень серьезными темпами – примерно на 20 процентов в год. У России есть все основания занять данную нишу», - сказал представитель Минпромторга РФ. Он напомнил, что майскими указами президента определено: к 2024 году необходимо со 136 до 250 млрд долларов увеличить несырьевой экспорт из России, в лесной отрасли это увеличение запланировано с 11 до 17 млрд долларов. «20 процентов целлюлозы дадут 80 процентов успеха для достижения данной цели», - уточнил Анатолий Артеев. Он также отметил, что в целом по стране планируется создание семи ЦКК-ЦБК, в том числе - по производству растворимой целлюлозы. Один из них - в Хабаровском крае.

«В вашем регионе мы также видим потенциал. В Амурске работал ЦКК, но прекратил свое существование. Знаю, что планируется его воссоздать. Убежден, что производство и переработка целлюлозы будет являться драйвером развития лесного комплекса в

Хабаровском крае», - отметил Анатолий Артеев.

Для справки:

В ноябре прошлого года Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и компания China Paper подписали меморандум о взаимопонимании по реализации проекта строительства целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае.

Планируется, что комбинат будет выпускать до 500 тысяч тонн целлюлозы в год. Общий объем инвестиций составит порядка 1,5 млрд долларов США. Будет создано около 500 новых рабочих мест.

Аналогичный меморандум был подписан на полях III Восточного экономического форума с еще одним потенциальным участником проекта - российской компанией «Новая русская целлюлоза». В обоих случаях речь идет о размещении производств на лесопромышленной площадке «Амурск» территории опережающего развития «Комсомольск».

Первые два этапа Национального лесного форума прошли в Ижевске и Ханты-Мансийске, следующими площадками станут Барнаул и Петрозаводск, а итоговое мероприятие состоится в Москве, где будут представлены конкретные предложения по изменению законодательства, сформированные по итогам проведенной работы тематических площадок на всех этапах в 2018 году.

Сергей Мингазов