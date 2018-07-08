Контракт на Су-57 заключен, «Громкий» готовится к сдаче

В Комсомольске-на-Амуре представители Минобороны РФ проверяли выполнение гособоронзаказа на Амурском судостроительном заводе и авиазаводе имени Гагарина.

С рабочей поездкой в инженерной столице Дальнего Востока побывали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, новый заместитель министра обороны по вооружениям Алексей Криворучко и губернатор Вячеслав Шпорт.

Вип-гости осмотрели производственные площади Амурского судостроительного завода и ознакомились с ходом работ на строящихся для ВМФ корветах. Как сообщил журналистам по итогам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, корвет «Громкий» скоро покинет верфь.

"В течение месяца, мы надеемся, что один корвет перейдет на сдаточную базу во Владивосток", - сказал Криворучко. По его словам, остальные корветы находятся в работе.

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для Тихоокеанского флота в рамках программы перевооружения.

Планируется, что в октябре корабль должен быть передан государственному заказчику. На заводе продолжается строительство еще двух кораблей такого же класса.

Для справки: Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для действий в ближней морской зоне государства, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, для патрулирования зоны ответственности с целью блокады. Длина корвета составляет 104,5 м, ширина - 13 м, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов (около 50 км/ч), дальность плавания - 3,5 тыс. морских миль (около 6,4 тыс. км). На корабле может базироваться вертолет Ка-27.

На Амурском судостроительном заводе под председательством Юрия Борисова состоялось совещание по вопросам загрузки производственных мощностей предприятий Комсомольска-на-Амуре. Зампред правительства РФ отметил, что важнейшими направлениями должны стать долгосрочные контракты, диверсификация производства и увеличение объемов выпуска гражданской продукции.

Кроме того, гости посетили КнААЗ (авиационный завод имени Ю.А. Гагарина). Предприятие без сбоев выполняет гособоронзаказ. "Предприятие прекрасно справляется с работой", - заявил Криворучко журналистам. Он отметил, что в настоящее время продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа. "И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся", - сказал Криворучко.

Замминистра также отметил, что первую партию серийных самолетов Минобороны ожидает получить уже в 2019 году. "Соответствующий контракт готовится к подписанию", - добавил он.

"На сегодняшний день все готово к заключению контракта на поставку двух самолетов Су-57, которые проходят завершающие этапы испытаний. Авиационный комплекс, в том числе и с учетом испытаний в Сирии, полностью подтвердил заданные характеристики", - сказал замминистра.

Для справки: КнААЗ - филиал компании "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, работает над перспективным авиакомплексом фронтовой авиации Т-50, на его площадях собирают самолеты Sukhoi Superjet 100.

На заседании правительства региона заместитель председателя правительства края – министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин доложил главе региона, что по итогам работы за 2017 год индекс производства транспортных средств и оборудования в Комсомольске составил 124% к уровню 2016 года, машин и оборудования ? 151,2%. Наиболее существенный рост отмечен в авиастроении. Так, филиал «Гражданские самолёты Сухого» нарастил объемы более чем на 70%.

Позитивная динамика обеспечена за счет выполнения гособоронзаказа на Амурском судостроительном заводе и КнААЗе, а также выпуска среднемагистрального самолета «Сухой Суперджет - 100».

«Важнейшей задачей является сохранение достигнутых объемов производства. С госкорпорациями и федеральным центром, руководителями субъектов РФ мы прорабатываем вопрос обеспечения новыми заказами. В перспективе может появиться проект по строительству грузопассажирского судна для Камчатского края. Кроме того, на 2019 год в сторону увеличения планируется скорректировать программу выпуска самолетов «Сухой Суперджет -100», - отметил Сергей Ивашкин.

Минпромторг РФ совместно с властями края разработал федеральный проект по повышению промышленного потенциала Комсомольска-на-Амуре. Его основные характеристики представил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

В проекте задействуют Объединенные авиастроительную и судостроительную корпорации, Внешэкономбанк и Корпорацию МСП, ГК «Торэкс». «Проект позволит объединить меры и финансовые инструменты по развитию авиа- и судостроения, металлургии, создать новые производства и рабочие места. Его реализация также обеспечит подготовку кадров для промышленных предприятий», - сказал Алексей Беспрозванных.

По расчетам федерального министерства, в развитие промышленности города до 2025 года планируется привлечь около 240 млрд рублей.

Сергей Мингазов