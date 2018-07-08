Советско-Гаванский район Хабаровского края: Настрой рабочий

Приход горнорудной компании «Полиметалл» в Советскую Гавань считает главным событием этого года глава Советско-Гаванского района Хабаровского края Юрий Бухряков.

- Намечено строительство гидрометаллургического комбината, причем крупнейшего в стране. Дирекция только у нас появилась, но уже выделены средства на социальное развитие района, - отмечает глава.

Созданный в 1998 году «Полиметалл», головной офис которого располагается в Северной столице, за два десятилетия выбился в лидеры по производству серебра и добыче золота не только в России, но и в мире. Без малого пять лет компания занимается разработкой месторождений драгоценных металлов в Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, им. Полины Осипенко районах Хабаровского края. В Амурске построен и эксплуатируется гидрометаллургический комбинат. Выбор Советской Гавани в качестве площадки для увеличения плавильных мощностей объясним: здесь сходятся железнодорожные и морские пути.

- С пуском Совгаванской ТЭЦ мы избавимся от дефицита энергомощностей и получим возможности для развития, - продолжает Бухряков.

Строящаяся в пригороде ТЭЦ с установленной электрической мощностью 126 мегаватт призвана заменить ГРЭС в поселке Майском, детище сталинских пятилеток, что на полпути из Советской Гавани в Ванино. Правда, намеченный на 2016 год пуск теплоэлектроцентрали не состоялся. Новый срок - конец 2019 года. Очевидно, что новые энергомощности будут способствовать развитию хабаровского приморья, которое давно испытывает дефицит электроэнергии.

К тому, что режим свободного порта Владивостока распространен и на Советскую Гавань, глава района относится спокойно. Восторгов, которые звучат по этому поводу в других кабинетах, похоже, не разделяет. Почти сенсационное создание свободной экономической зоны портового типа и ее бесславный конец научили муниципалитет осторожности в восприятии грандиозных цифр, декларируемых бизнесом, которые зачастую оказываются блефом. Районная власть видится опорой местным предпринимателям. Один из них - Сергей Иродов, уроженец Советско-Гаванского района, директор компании «Транзит». Она специализируется на вылове рыбы и ее переработке.

- Сегодня Иродов занят возрождением поселка Нельма. Там создан перерабатывающий комплекс. Построены общежития, работает столовая. Кстати, сам Иродов из Нельмы, - говорит Бухряков.

Нельма была основана в конце 20-х годов прошлого столетия рыбаками из Астраханской области. Они занимались прибрежным промыслом, было налажено соление и копчение, работал консервный завод. В 30-е годы Нельму посетила Полина Жемчужина, нарком рыбной промышленности СССР, между прочим, жена главы советского правительства Вячеслава Молотова. После ее посещения рыбокомбинат стал больше строить жилья. Было налажено авиасообщение с Советской Гаванью, до которой 180 километров.

С начала 60-х годов, когда был взят курс на развитие океанического рыболовства, без малого пятитысячная Нельма, как и другие рыбацкие поселения, стала хиреть. Сегодня в ней нет постоянного населения.

- Чтобы Нельма развивалась, к ней нужно прокладывать линию электропередачи. Лучше это делать из Тернейского района Приморского края, откуда до Нельмы есть проезд. Надеемся, что преференции, которые гарантируются инвесторам, помогут компании «Транзит» построить ЛЭП, - высказывается глава Советско-Гаванского района.

Эта же компания взялась за возрождение поселка Гроссевичи, у которого такая же судьба, как у Нельмы. В Гроссевичах построен перерабатывающий комплекс. Есть общежития и столовая.

Летнюю путину Нельма и Гроссевичи встретили с рабочим настроем.

Михаил Карпач