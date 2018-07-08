Хабаровский край: Как глубинка вытаскивает себя из трясины неблагополучия

О развитии Чегдомына и Эльбана шла речь на заседании проектного комитета «Комплексное развитие моногородов Хабаровского края», который возглавляет заместитель председателя правительства края - министр экономического развития Виктор Калашников.

- Главное для нас - не освоение выделенных средств, а реальное улучшение качества жизни, - сказал он, открывая заседание.

В федеральную программу развития моногородов, не первый год реализуемую на условиях софинансирования, эти два поселения были включены неслучайно. Кроме угольного предприятия в Чегдомыне и порохового завода в Эльбане, гайдаровское лихолетье не оставило в них ничего. Хотя в Чегдомыне был свой пищепром, представленный несколькими производствами, а в Эльбане располагался совхоз, имевший самое крупное в крае молочное стадо.

Задачи, вытекающие из федеральной программы, тоже понятны. Это создание предприятий с опорой на бизнес, что предполагает увеличение числа рабочих мест. Это ликвидации разрухи, в которой оказались оба поселения с приснопамятных 90-х годов, когда производства освобождались от соцкультбыта, а местные администрации в силу нищеты бюджетов не могли свести концы с концами, приняв котельные и сети, жилфонд и дороги.

Асфальт для улицы Центральной

Только в этом году Чегдомын и Эльбан, в каждом из которых по одиннадцать тысяч человек населения, получат в общей сложности шестьсот с лишним миллионов рублей. Глава Чегдомына Сергей Касимов рассказал, как идет укладка асфальта на улице Центральной. Правда, к качеству работ есть претензии, на что обратил внимание Виктор Калашников. Глава возразил заместителю председателя правительства, а значит, контролерам, сославшись на то, что подрядчик - местный и укладка асфальта - не его профиль. Можно не сомневаться, что работы будут выполнены, но как воспримут перемены на главной улице сами чегдомынцы, - с радостью за безукоризненность или огорчением из-за халтуры?

Глава Эльбана Игорь Гудин говорил о планах преображения улицы Железнодорожной, которая проходит через поселок. Намечена установка опор освещения. Поскольку на этой улице нередко происходят дорожно-транспортные происшествия, прозвучало пожелание снабдить ее видеокамерами.

Так сложилось, что улица Железнодорожная является частью трассы, идущей из Комсомольска-на-Амуре не только в Эльбан, но и дальше. В частности, к арсеналу, где идет стройка. Поэтому возникает опасение, что новенький асфальт на улице Железнодорожной разобьют грузовики военных строителей.

В обоих поселках благоустраиваются дворы. В Чегдомыне планируется реконструкция площади им. В.К. Блюхера. В Эльбане - реконструкция стадиона. Правда, ввод в эксплуатацию плавательного бассейна в Чегдомыне в очередной раз переносится.

Причина - недоработки проектно-сметной документации. А именно не была спроектирована… чаша бассейна. Что же тогда рисовали на бумаге горе-спецы?

Котельную сменила бойлерная

Отдельная тема - модернизация коммунальной инфраструктуры. Пример подает Чегдомын, где свернула работу котельная, засорявшая атмосферу, что вызывало протесты граждан, и отопление взяла на себя бойлерная, построенная с привлечением средств из Фонда реформирования ЖКХ и частных инвестиций. На очереди обновление водоснабжения и водоотведения. В Эльбане начата реконструкция водозабора и очистных сооружений. Кроме того, построено сорок пять километров газораспределительных сетей, что позволило подвести голубое топливо к частному сектору, который насчитывает полтысячи домов.

Но не все задачи, зафиксированные программой развития моногородов, исполняются. Зависло обновление трассы Чегдомын - Новый Ургал. Местные подрядчики вроде загружены, а сторонние не желают браться за исполнение контрактов общей стоимостью свыше двухсот миллионов рублей, считая их копеечными. Неладно что-то в дорожном «королевстве», где есть работа, но нет охочих за нее браться. Другой острый вопрос - выделение лимитов капитальных вложений, на что обратил внимание глава Верхнебуреинского района Петр Титков. Он признался, как был оштрафован за то, что распорядился строить без лимитов, но именно к этому призывала мэтра муниципального управления представительница профильного министерства.

Требуется Новиков №2

Чегдомын задает тон и в создании производств. Предприятие «Детуха» намерено увеличить лесозаготовки со ста пятидесяти тысяч кубометров в год почти в два раза. Благо, сырьевая база позволяет. Работает асфальтный завод, производит продукцию цех железобетонных изделий. Правда, с созданием свинофермы не заладилось. Как выяснилось, против предприятия «Колос», которое представляло Хабаровский край на Восточном экономическом форуме, возбуждено исполнительное производство, по этой причине банки не желают иметь с ним дело. На вопрос, каким образом «Колос» оказался во Владивостоке, прозвучал уклончивый ответ, что заключение соглашения на форуме не гарантирует его исполнения. Разве это не косвенное подтверждение тому, что ВЭФ дает зеленый свет очковтирательству?

Что касается Эльбана, откуда молоко тысячами литров везли на переработку на молокозавод Комсомольска-на-Амуре, то и там с созданием более-менее крупного животноводческого предприятия не клеится. Есть личные подсобные хозяйства, и они получают субсидии. Есть крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Скубы, который при поддержке профильного министерства намерен обзавестись фермой на полторы сотни голов.

- Потенциал Эльбана кратно больше! - заметил замминистра сельхозпроизводства и развития сельских территорий края Андрей Романченко. - Эльбан способен снабжать продукцией животноводства не только край, но и соседние территории. Самое печальное в том, что туда могут зайти растениеводы и взяться за выращивание, к примеру, сои. Тогда о животноводстве придется забыть!

Откровение руководителя агропромышленного направления проектного комитета «Комплексное развитие моногородов Хабаровского края», похоже, зацепило Виктора Калашникова.

- Есть люди, способные поставить дело в Эльбане. Но они ничего не знают ни о его земельном потенциале, ни об инфраструктурном, когда под боком энергоснабжение и дороги, - резюмировал зампред правительства края и министр.

Он предложил провести презентацию Эльбана для инвесторов-аграрников. Причем в самом поселении. Что ж, остается надеяться, что появится Борис Новиков №2. Первый номер, без сомнения, принадлежит легендарному директору Эльбанского совхоза, которого добрым словом вспоминают бывшие доярки, телятницы, механизаторы. Как соскучились они по любимой работе, по достойной зарплате!

Михаил Карпач