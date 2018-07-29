Рыбный день в Хабаровском крае: Квотные массы

Юрий Трутнев провел с дальневосточными губернаторами совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса

Участники обсудили перспективы строительства рыболовецкого флота для Дальнего Востока под инвестиционные квоты, или так называемые квоты под киль.

Этот специальный механизм был окончательно одобрен правительством России в феврале. Инвесторы, решившие разместить заказы на строительство судов на отечественных верфях, получают дополнительные квоты, которые называются «инвестиционными».

- По этой программе заявлено к строительству 10 рыбоперерабатывающих заводов, 9 судов для Дальнего Востока. Но суда будут изготовлены не на территории ДФО, что не очень хорошо. Поэтому я уже дал поручение Объединенной судостроительной корпорации проработать механизмы стимулирования инвесторов. Кроме того, на совещании мы обсудили выделение новых инвестиционных квот на добычу краба. Поэтому рассчитываем на строительство краболовных судов. Также ждем выполнения поручения правительства РФ о строительстве серии среднетоннажных судов для вылова сельди и минтая. Все эти заказы могут быть размещены на Дальнем Востоке, - рассказал на совещании вице-премьер, полпред президента РФ Юрий Трутнев.

По его мнению, инвесторы не спешат размещать свои заказы на дальневосточных верфях, так как опасаются рисков не получить новое судно в срок. В связи с этим Юрий Трутнев также поручил Минвостокразвития России совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона выработать предложения, которые могут лечь в основу политики по направлению заказов на верфи Дальнего Востока.

По данным Минвостокразвития, сейчас за дальневосточными компаниями закреплены квоты под обязательства строительства рыбопромысловых судов на российских верфях с инвестициями более 41 млрд рублей.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сообщил по итогам совещания, что регион будет бороться за получение заказов на судостроение для рыбопромышленников.

Также на совещании обсудили новый механизм работы региональных комиссий по анадромным рыбам, которые возглавляют губернаторы. Раньше две трети их состава составляли федеральные эксперты. Росрыболовство согласилось поменять порядок и распределять места между региональными и федеральными представителями пополам.

Сергей Мингазов