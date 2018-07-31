Хабаровский край: Бремя великих строек

Хабаровский край готов к реализации 10 социальных проектов в центрах экономического роста

Наш регион только в 2018 году получит из федерального центра 2,6 млрд рублей на строительство объектов, предусмотренных краевым планом социального развития центров экономического роста. Всего же край за три года получит 11,2 млрд рублей, на которые должен реализовать 10 проектов. Об этом шла речь на совещании, которое провел в понедельник в Хабаровске прибывший сюда впервые в новом качестве – министра по развитию Дальнего Востока – экс-губернатор Амурской области Александр Козлов.

Миллиарды – на счет

О том, что 2,6 млрд руб. из федерального бюджета получит Хабаровский край в 2018 году на создание 10 объектов социальной инфраструктуры, министр сообщил, открывая совещание по реализации плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края.

- Регион начал получать деньги со 2 июля. За их расходованием будет чёткий контроль. Если какие-то суммы будут не освоены, они вернутся в федеральный бюджет, и тогда региону придется изыскивать собственные средства на окончание работ, - сказал Александр Козлов.

Он отметил, что на всех этапах за объектами будет жесткий контроль. Всего в течение трех лет регион получит 11 млрд руб. на строительство социальных объектов через единую субсидию, в рамках подписанного 30 июня с Минвостокразвития соглашения.

До 2020 года на социальную инфраструктуру Хабаровскому краю из федерального бюджета будет выделено 8,8 млрд руб. Федеральные средства пойдут на финансирование проектов, в числе которых - строительство противотуберкулезного диспансера и центра единоборств «Самбо» в Хабаровске, межрайонного онкологического диспансера и станции скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре, лечебного корпуса центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре, плавательного бассейна в поселке Чегдомын, реконструкция дорожной сети в Комсомольске-на-Амуре. Также планируется создание транспортной и энергетической инфраструктуры для новых поселений, создаваемых для пользователей «дальневосточных гектаров».

Дополнительно регион получит более 2 млрд руб. на завершение строительства объектов Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Это инженерная школа, детский больничный комплекс, набережная реки Амур, учебно-лабораторный корпус для авиастроительного факультета Комсомольского-на-Амуре государственного университета.

По итогам совещания руководитель МинДаля добавил в беседе с журналистами:

- Было четко обозначено, какое из министерств в регионе курирует какую стройку. Очень важно то, что у каждого объекта есть ответственное лицо. В свою очередь, мы еще раз сегодня дополнительно обсудили, что будем использовать новые технологии, как пример, систему видеонаблюдения. Так мы будем вовремя проинформированы о том, что происходит на строительных площадках, и можем своевременно реагировать.

В видеокамерной обстановке

До поездки в Хабаровский край новый глава Минвостокразвития побывал в Еврейской АО, Магаданской и Амурской областях, на Камчатке.

- С каждым губернатором договорились, что с помощью видеонаблюдения будем эти стройки контролировать в регионе, чтобы подрядчик понимал, что мы следим за графиком и качеством строительства и за сохранностью денежных средств, - сказал Александр Козлов журналистам.

Он уточнил, что сейчас в первую очередь проверяет, какие до выхода на строительную площадку меры уже приняты.

- В последующем со строительным блоком каждого региона будем отслеживать то, что происходит на стройплощадке, начиная от наличия людей на объекте, заканчивая техникой и в том числе расходными материалами, которые нужны для строительства. Проблема в том, что все видят начало строительства и завершение строительства. Система видеонаблюдения позволит не дожидаться даты завершения строительства, а потом реагировать, а принимать меры, условно, в календаре еженедельном, - резюмировал министр.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что жесткий контроль, в том числе и общественный, постоянно ведется за всеми ключевыми стройками в регионе:

- Мы сейчас все больше внедряем общественный контроль за вот такими большими стройками. Вы видите, как контролируются дороги? Дорожники сами просят, чтобы общественность смотрела, видела моменты технологического процесса. И мы по таким большим стройкам привлекаем общественность и будем дальше это делать, чтобы общественность видела и где-то нам помогала.

По его словам, новые технологии для контроля за реализацией проектов уже активно применяются в регионе. За всеми крупными стройками сам глава края наблюдает в режиме онлайн, используя камеры и дроны.

Готовность номер один

Александр Козлов оценил подготовку Хабаровского края к реализации утвержденного правительством РФ плана строительства в регионе социальных объектов как качественную:

- Край готов к этой большой стройке. Здесь в действительности много объектов здравоохранения, спорта, дорожной инфраструктуры. Предусмотрена даже помощь людям, которые получили "дальневосточный гектар", все учтено в рамках тех потребностей, которые заявлены.

- Наша инициатива о поддержке социальных строек на Дальнем Востоке была услышана и реализована в кратчайшие сроки. Для Хабаровского края это отличная возможность реализовать ряд важнейших социальных проектов, которые требуют больших вложений. Кроме того, поддержка федерального центра позволит уменьшить нагрузку на краевой бюджет. А сэкономленные деньги будем направлять на другие социальные проекты, - сказал Вячеслав Шпорт, комментируя итоги совещания.

Напомним, что комплексное развитие регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) было главной темой заседания президиума Госсовета, которое провел президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года во Владивостоке. Подготовку к нему курировал в качестве руководителя рабочей группы хабаровский губернатор. Кстати, на ВЭФ-2018 также состоится такое заседание, его темой станет выполнение майского указа президента.

Александр Козлов побывал в течение полутора суток на площадках ТОР «Хабаровск» - «Ракитное», «Авангард» и «Аэропорт», прямо из краевого центра после совещания улетел в Холдоми и Комсомольск-на-Амуре. Такой вот темпоритм…

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