ВЭФ-2018: Инновации в форме самолета и судно «Иван Сидоренко» на рейде острова Русский

Хабаровский край намерен представить на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года 15 инвестиционных проектов, павильон в форме самолета и судно «Иван Сидоренко». Обо всем этом стало известно по итогам заседания совета при полпреде президента России, которое провел на минувшей неделе в Петропавловске-Камчатском Юрий Трутнев.

Одним из вопросов повестки стала подготовка к проведению IV Восточного экономического форума. Он пройдет во Владивостоке с 10 по 16 сентября.

Упакованные инвестпроекты

Как сообщил на заседании губернатор Вячеслав Шпорт, Хабаровский край заявил для презентации на Восточном экономическом форуме проекты в различных отраслях, все они тщательно проработаны:

- Хабаровский край занимает лидирующие позиции в стране по созданию благоприятных условий для бизнеса. Это подтвердил очередной рейтинг Агентства стратегических инициатив. Мы вошли в 20-ку лучших регионов. Набранные темпы сбавлять не намерены, а наоборот, будем адресно работать по «болевым точкам» рейтинга, улучшая свои позиции, - отметил глава региона.

Хабаровский край планирует представить потенциальным инвесторам проекты по созданию оптово-распределительного агропромышленного парка в ТОР «Хабаровск», модернизации горнолыжного комплекса «Холдоми» («Флагман»), созданию Дальневосточного центра переработки древесины («РФП Групп»), деревообрабатывающих мощностей («Логистик Лес»), строительству в морском порту Ванино транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля («ВаниноТрансУголь»), терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа («Прайм»).

Власти региона также готовы продемонстрировать участникам ВЭФ-2018 проекты по созданию птицекомплекса по выращиванию и переработке мяса индейки («Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат»), модернизации производственного комплекса группы компаний «Дальэнергомаш», строительству центра протонно-лучевой терапии и аквапарка в Хабаровске. Но право отбора проектов принадлежит Минвостокразвития, оно завершит эту работу до конца июля. Окончательный список планируется объявить в начале августа.

Вячеслав Шпорт в беседе с журналистами уточнил, что на ВЭФ будет представлен проект по созданию в крае предприятия по производству целлюлозы. «Проект "упакован", под него выделена площадка», - отметил он.

Напомним, в ноябре прошлого года Агентство Дальнего Востока по привлечению

инвестиций и компания China Paper подписали меморандум о взаимопонимании по

реализации проекта строительства целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае. Планируется, что комбинат будет выпускать до 500 тысяч тонн целлюлозы в год.

Общий объем инвестиций составит порядка 1,5 млрд долларов США. Будет создано около

500 новых рабочих мест.

Аналогичный меморандум был подписан на полях III Восточного экономического форума

с еще одним потенциальным участником проекта - российской компанией «Новая русская

целлюлоза». В обоих случаях речь идет о размещении производств на лесопромышленной

площадке «Амурск» территории опережающего развития «Комсомольск».

Куб превратится в самолет

Хабаровский край также продемонстрирует свои инновационные возможности в павильоне на фестивале-выставке «Улица Дальнего Востока». На этот раз он будет сделан в форме самолета (в прошлом году – в форме куба, на поверхности которого были начертаны аэродинамические формулы).

Гостям с помощью современных мультимедийных средств продемонстрируют достижения в области промышленности, инвестиционные возможности, туристический потенциал края, комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре.

Кроме инновационного павильона, на форуме также будет представлено судно снабжения «Иван Сидоренко». Оно предназначено для снабжения плавучих буровых установок и оказания помощи судам, терпящим бедствие. Судно проекта 22420 строится на Амурском судостроительном заводе, сейчас оно на сдаточной базе во Владивостоке.

В июле все работы на нем будут завершены. После этого «Иван Сидоренко» покинет бухту Золотой Рог и переместится в бухту Аякс на острове Русский. Представлять на ВЭФ продукцию краевого судостроения – уже сложившаяся традиция. На рейде острова Русский уже побывали в предыдущие годы корвет "Совершенный" и пассажирский глиссер "70 лет Победы".

Виктор Оратай