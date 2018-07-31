Точки роста в Хабаровском крае: Летят самолеты, плывут корабли

Июньское заседание правительства края открывало вручение благодарностей губернатора. Процедура традиционная: благодарность, в рамке и стекле, передается под аплодисменты и завершает торжественный момент фотографирование. Примечательным был профессиональный состав награждаемых. В их числе значились слесарь и сварщик, мастер и начальник цеха - и ни одного менеджера, промоутера, девелопера. Акцент объяснимый: именно рабочие и итээровцы формируют промышленный потенциал края, который занимает лидирующие позиции в машиностроении и металлургии Дальнего Востока.

Не только гособоронзаказ

- Машиностроительный и металлургический комплексы - это высокотехнологичные, наукоемкие производства, определяющие технический потенциал, обороноспособность государства, устойчивое функционирование всех отраслей промышленности, - подчеркнул заместитель председателя правительства края - министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин, выступивший с докладом о состоянии и перспективах развития этих комплексов.

В машиностроении и металлургии края более ста организаций и без малого тридцать тысяч работников. Предприятия этих отраслей - крупнейшие налогоплательщики: в 2017 году в бюджет края они перечислили 2,85 миллиарда рублей.

Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом в ушедшем году продолжены работы по поставке Минобороны России Су-35С, экспортному контракту, ремонту и модернизации Су-27, изготовлению установочной партии Су-57. Комсомольским-на-Амуре филиалом компании "Гражданские самолёты Сухого" выпущено 34 самолета «Сухой Суперджет 100», что в 1,9 раза выше уровня предыдущего года.

Амурский судостроительный завод продолжал строительство двух судов снабжения по заказу компании "Газфлот" и двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для линии Ванино - Холмск. В рамках выполнения гособоронзаказа Тихоокеанскому флоту переданы большая дизель-электрическая подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" и корвет "Совершенный". Ведется строительство еще трех корветов.

Хабаровским судостроительным заводом сдан первый плавучий причал для Минобороны России. Продолжаются работы на втором причале, строятся два скоростных пассажирских судна и пассажирское судно на воздушной подушке. Подписан контракт с компанией "Восток" на изготовление рыболовных траулеров.

- Важнейшей задачей является сохранение достигнутых объемов производства в авиастроении, обеспечение перспективной загрузки и финансовой устойчивости судостроительных предприятий. С этой целью правительство края взаимодействует с Минобороны России, Минпромторгом России, государственными корпорациями, - сказал Сергей Ивашкин.

Между Хабаровским и Амурским судостроительными заводами, с одной стороны, и компанией «Гознак-Лизинг», с другой стороны, подписан контракт на строительство двух буксиров на сумму 1,4 миллиарда рублей. В феврале заключен новый экспортный контракт на поставку одиннадцати самолетов Су-35.

На новый уровень выходит металлургическое производство. С приобретением группой компаний "ТОРЭКС" металлургического комплекса «Амурметалл» возобновлена его деятельность. Хотя РЖД утверждено снижение тарифа на железнодорожные перевозки лома черных металлов до Комсомольска-на-Амуре, остается проблемой обеспечение металлургического комплекса сырьем, поскольку лом черных металлов активно экспортируется. Как сообщил заместитель председателя правительства края - министр промышленности и транспорта, разработаны меры для ограничения отгрузки металлолома из портов Дальнего Востока. Эти меры поддержаны на федеральном уровне.

Реализуется программа, цель которой - вывод предприятия на полную проектную мощность. В текущем году планируется увеличить выпуск проката до 683 тысяч тонн, что почти в четыре раза выше уровня 2017 года.

Льготы и преференции

Предприятиям оказывается содействие в получении краевых налоговых льгот и мер поддержки федерального уровня. Так, из федерального бюджета на реконструкцию оборонных предприятий направлено 1,9 миллиарда рублей. Амурскому судостроительному заводу установлена нулевая ставка по налогу на имущество: сумма предоставленных льгот в 2017 году составила свыше девяноста миллионов рублей. «Дальэнергомаш» получил льготный заем по программе "Лизинговые проекты" в размере 11,5 миллиона рублей на приобретение обрабатывающего центра для изготовления лопаток газовых турбин.

При поддержке Минпромторга России и федерального фонда развития промышленности в декабре 2017 года правительством края учрежден первый на Дальнем Востоке региональный фонд развития промышленности. В марте краевым и федеральным фондами подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает предоставление предприятиям льготных займов. Краевой фонд рассматривает возможность предоставления займов предприятиям "Восход", "Баск Пластик", "Дальневосточная торфяная компания" и другим на общую сумму до 140 миллионов рублей.

За последние три года в машиностроении края выработка на одного работника выросла в два раза. Филиал компании "Гражданские самолеты Сухого" в минувшем году обеспечил самый высокий уровень выработки среди промышленных предприятий края - 37 миллионов рублей на одного работника. Внедрение на «Дальэнергомаше» высокотехнологичного оборудования позволило сократить в четыре раза время изготовления деталей, а также освоить выпуск новых видов изделий.

- Министерство промышленности и транспорта совместно с министерством образования и науки оказывает содействие предприятиям в установлении эффективного партнерства с образовательными учреждениями, - продолжал С.И. Ивашкин.

Тихоокеанский государственный университет готовит кадры практически по всем специализациям машиностроения. В Комсомольском-на-Амуре государственном университете базовые кафедры осуществляют подготовку специалистов для авиа- и судостроения, а также металлургии.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод и Амурский судостроительный завод участвуют в апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Молодые специалисты участвуют в чемпионатах профессионального мастерства "Молодые профессионалы» (WordSkills). В феврале в рамках первого Всероссийского форума "Наставник" представитель компании «ТОРЭКС-Хабаровск» презентовал свой проект в номинации "Наставничество на производстве", который вошел в топ лучших практик наставничества.

Переходим к кастомизации

В январе утвержден паспорт ведомственного проекта Минпромторга России "Развитие промышленности в городе Комсомольске-на-Амуре". Это инструмент привлечения бюджетных и внебюджетных инвестиций с конкретными целями - увеличением загрузки производственных мощностей и объема отгруженной продукции.

- Министерством совместно с государственными корпорациями разработаны программы локализации для нужд авиа- и судостроения, - сообщил С.И. Ивашкин.

Компания «Промтех-на-Амуре» начала выпуск кабельных систем воздушных судов. Компания «ПАКС-Восток» монтирует оборудование для производства элементов кабельных сетей воздушных судов. Компания «СКИФ-М ДВ» на авиационном заводе наладила изготовление твердосплавного инструмента В перспективе «ПАКС-Восток» и «СКИФ-М ДВ» планируют перенести производства на площадку "Парус", когда там завершат возведение производственных помещений.

Налажено взаимодействие с потенциальными инвесторами, которые намерены организовать выпуск продукции для нужд судостроения. В частности, кабеля, а также перемотку сварочной проволоки.

Среди других направлений развития промышленного производства в крае - организация регионального сервисного центра для обслуживания вертолетной техники, производство составных частей для российско-китайского дальнемагистрального самолета, изготовление беспилотных летательных аппаратов, создание авиационного центра кастомизации - индивидуализации продукции путем внесения конструктивных или дизайнерских изменений.

- Выполнение поставленных задач будет способствовать росту производительности труда на предприятиях машиностроения и металлургии до 122% к уровню 2017 года, созданию свыше 700 высокопроизводительных рабочих мест в предстоящие два года, - подытожил заместитель председателя правительства края - министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин.

Михаил Карпач