Диверсификация в Хабаровском крае: Из моно в поли

«Академия развития моногородов» - так назывался заключительный семинар-конференция второго образовательного проекта Фонда моногородов, который прошел в Хабаровске. В обсуждении ключевых проблем муниципалитетов, чья экономика нуждается в диверсификации и переходе из режима «моно» в режим «стерео» и даже «поли», приняли участие более полусотни представителей местной власти из дальневосточных регионов.

Эффективная площадка

- Проект "Академия моногородов" станет эффективной площадкой для дальневосточных управленческих команд, которые смогут обменяться опытом и выявить лучшие практики развития территорий, - сказал накануне проведения семинара в краевом центре губернатор Вячеслав Шпорт. - Сегодня в Хабаровском крае на всех уровнях внедряется проектное управление. Для нас развитие моногородов - это важнейший и приоритетный проект. Но вдохнуть жизнь в наши моногорода невозможно только усилиями региональной и местной власти. Это комплексная задача бизнеса, общественности и федеральных структур. Решить ее смогут только те, кто владеет современными управленческими технологиями, обладает новыми знаниями о мерах поддержки со стороны государства.

В Хабаровске семинар прошел на площадке Дальневосточного института управления РАНХиГС и собрал 60 представителей 24 монопоселений Дальнего Востока. Он стал шестым, заключительным в проекте, который стартовал 31 мая в Екатеринбурге. Мероприятия Академии уже прошли в Новосибирске, Набережных Челнах, Москве и Каспийске, участие в них приняли свыше 850 человек.

Подготовкой программы региональных семинаров-конференций «Академии развития моногородов» так же, как и первой двухлетней образовательной программы, Фонд развития моногородов занимался совместно с РАНХиГС и бизнес-школой «Сколково».

Чрезвычайно полезные знания

- Первая образовательная программа проходила в Москве, и командам наших моногородов было непросто ездить в столицу. Спасибо Фонду развития моногородов, что один из региональных семинаров организовали здесь. Уверен, что участники по достоинству оценят этот шаг и программу проекта. Мы много говорим про нехватку профессиональных кадров на Дальнем Востоке и обычно акцентируем внимание на подготовке рабочего персонала. Но есть и проблема с управленцами, особенно в моногородах. Руководители, которые там работают, взяли на себя ответственность по развитию территорий. Как это делать, не изобретая велосипед и применяя современные технологии, – большой вопрос. Поэтому образовательные мероприятия для нас чрезвычайно полезны, – оценил на открытии семинара заместитель председателя правительства Хабаровского края – министр экономического развития Виктор Калашников решение проводить обучение в регионах.

- «Академия развития моногородов» – это яркий пример практикоориентированной образовательной программы для госслужащих. Очень надеюсь, что результаты этих образовательных процессов будут воплощены в жизнь, повлияют на качество жизни в наших дальневосточных моногородах, будут способствовать социально-экономическому развитию муниципальных образований, – отметила на открытии и.о. директора Дальневосточного института управления Ольга Поливаева.

В свою очередь, руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева сделала акцент на том, что при разработке обучающей программы организаторы Академии стремились дать максимум информации о ресурсах, которые можно и нужно использовать при развитии территорий, в том числе меры господдержки, средства институтов развития и других заинтересованных организаций.

- Привлекая эти ресурсы, необходимо ориентироваться на национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития – это демография, здравоохранение, образование, наука, культура, цифровизация, международная кооперация и экспорт, развитие малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда и поддержка занятости, стимулирование индивидуальной предпринимательской инициативы, строительство качественных автодорог, экология, жилье и городская среда. И, развивая эти направления, органам власти нужно активно привлекать к сотрудничеству жителей моногородов, включать их в свои команды, – сказала Ирина Макиева.

Привлечение с увлечением

На образовательной площадке собравшимся представили полный перечень мер государственной поддержки, которые предоставляются моногородам, но пока еще задействуются не в полной мере. При этом большое внимание было уделено вопросам привлечения финансовых средств.

- Мы постоянно актуализируем информацию о существующих мерах господдержки. В апреле 2018 года командам муниципалитетов был представлен обновленный перечень мер поддержки, неделю назад мы обновили данные. И по сравнению с началом года количество мер поддержки, а также объемы финансирования увеличились. Сегодня предлагается уже не 91, а 108 мер поддержки, а общая сумма на их реализацию выросла с 300 млрд до 350 млрд рублей, – рассказал заместитель генерального директора Фонда развития моногородов Евгений Подшивалов.

Специально для занятий Академии специалисты РАНХиГС разработали деловую игру «Поиск инвестора», в ходе ее представители местной власти смогли опробовать и оценить разные способы коммуникации с потенциальными инвесторами. Ведь одна из ключевых задач по развитию монотерриторий – это создание новых предприятий для диверсификации экономики.

Семинар «Деньги для реализации проектов» был посвящен способам финансовой поддержки предприятий, развитию территорий опережающего развития, созданию инфраструктуры для инвестпроектов и программам льготных займов. Опытом со слушателями Академии делились эксперты Фонда развития моногородов, Фонда развития промышленности. А примерами стали успешные бизнес-проекты, реализованные на территории российских моногородов.

Специалисты Фонда развития моногородов представили на семинаре разработанную ими технологию выявления главной проблемы города с учетом мнения всех социальных. групп, а также выбора инструментов для решения этой проблемы, а семинар о внедрении онлайн-услуг с участием специалистов «Яндекс.Такси» был посвящен тому, как с помощью цифровизации решать проблемы монопоселений. Также были представлены программы негосударственных фондов по поддержке социальных проектов.

Требуется перезагрузка

- Фонд развития моногородов стремительно набирает портфель проектов для поддержки. С точки зрения финансирования нам пока не удалось зайти на территорию Дальнего Востока. И тут очень многое зависит от активности команд моногородов. К примеру, Фонд кино проводил конкурс на получение господдержки для модернизации кинотеатров в городах с населением до 500 тыс. жителей. Только Приморский край воспользовался этой возможностью, остальные регионы – нет. Регулярно проходят и другие конкурсы, где мы поддерживаем моногорода, которые подают заявки. Прошу обращать внимание не только на создание рабочих мест и привлечение инвестиций. В малых городах важно формировать такие же условия жизни, как и в больших городах, в том числе для отдыха и самореализации, иначе люди будут уезжать, – сказал генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, подводя итоги семинара.

В качестве еще одного примера Илья Кривогов привел крупный социально-культурный проект, несколько лет назад зародившийся на Дальнем Востоке, – это Фестиваль уличного кино, который летом 2018 года принимают около 100 моногородов страны. Участие в фестивале ничего не стоит моногородам, нужно лишь проявить активность. И здесь опять самым инициативным оказался Приморский край, хотя у каждого региона была возможность присоединиться.

- Мы встречались с новым руководством Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, обсудили ситуацию, вскоре будем совместно проводить отдельные видеоконференции с каждым регионом округа. Хотим перезапустить работу с муниципалитетами ДФО, чтобы появилось больше инвестпроектов и больше заявок на софинансирование поступало в Фонд развития моногородов. Нужно учесть, что существуют дополнительные инструменты развития, предусмотренные государством для дальневосточных регионов, их было бы оптимально консолидировать, чтобы более адресно оказывать поддержку, - поделился с участниками дальнейшими планами руководитель фонда.

Отвечая на вопросы журналистов, Илья Кривогов добавил, что Дальний Восток стал единственным регионом без проектов Фонда развития моногородов:

- Мы довольно плотно работаем с командами управленцев из моногородов и регионов, мы обучили все команды, потратили довольно значительные ресурсы, но пока с точки зрения структурирования проектов под фонд у нас результатов здесь, на Дальнем Востоке, нет. Единственный федеральный округ, который пока не охвачен фондом. Пока ноль, но мы ситуацию эту хотим в корне изменить. Заходим с разных сторон: и с образовательным проектом, с градообразующими предприятиями общался, с компанией СУЭК (ее дочернее предприятие – «Ургалуголь» является градообразующим для Чегдомына. – Прим. автора). У нас есть совместный положительный опыт в других регионах с этой компанией, где создается новая экономика, например, в Кемеровской области. Мы хотели бы применить его и здесь.

По мнению Кривогова, для моногородов на Дальнем Востоке возможность диверсификации экономики дает создание ориентированных на экспорт производств.

- Здесь нужно думать о том, чтобы строить ориентированные на экспорт производства. За этим будущее всей России. И на Дальнем Востоке, мне кажется, вполне можно такой проект реализовать, - сказал он.

По словам гостя Хабаровска, на Дальний Восток достаточно сложно привлечь инвесторов из-за ограниченного внутреннего рынка, а наиболее востребованной в плане экспорта на Дальнем Востоке может стать продукция инновационного производства, пищевая продукция и деревообработка. При этом важно задействовать инструменты поддержки Российского экспортного центра. По его словам, последние два года каждый второй проект в портфеле Фонда развития моногородов имеет экспортную составляющую.

Глава фонда также отметил, что усилия фонда сейчас будут сосредоточены на трех дальневосточных городах – это Свободный (Амурская область), Лучегорск и Арсеньев (Приморский край).

Хабаровские альтернативы

- В Хабаровском крае два монопоселения – Чегдомын в Верхнебуреинском районе и Эльбан в Амурском районе. Мероприятия по их развитию реализуются в плановом режиме и доказали свою эффективность, поэтому полученные опыт и знания мы готовы тиражировать и в других муниципальных образованиях края, которые не являются монотерриториями, - отметил на семинаре зампред правительства Хабаровского края - министр экономического развития Виктор Калашников.

Для справки:

Эльбан - поселок городского типа в Амурском районе Хабаровского края, население более 11 тыс. человек. Градообразующее предприятие - завод "Восход".

Рабочий поселок Чегдомын является административным центром Верхнебуреинского района Хабаровского края, включен в список моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Население - около 12 тыс. человек. Градообразующее предприятие - шахты «Ургалугля» (входит в Сибирскую угольную энергетическую компанию, СУЭК. – Прим. авт.).

На их развитие в 2018 году направят более 600 млн рублей из бюджетов разных уровней, сообщил Виктор Калашников.

- Финансовый план по Чегдомыну и Эльбану на этот год согласован, подписан и превышает 600 млн рублей. Из тяжелых инфраструктурных работ - это ремонт центральных улиц, это проекты, связанные с коммунальным теплоснабжением, это ремонт подъездных дорог и большой блок, связанный с проектами комфортной городской среды, - сказал Виктор Калашников в беседе с журналистами.

- Первое, что отмечают люди, - это реконструкция центральных улиц. Жители сами выбрали эти проекты не по указке из Москвы или Хабаровска. Есть также заметная часть, которая касается проектов местного развития - благоустройства парковых зон, дворовых территорий, - уточнил собеседник.

Касаясь задач, которые ставит региональная власть по развитию моногородов, зампред краевого правительства отметил, что необходимо заниматься диверсификацией экономики этих поселений, развивать альтернативные градообразующим предприятиям производства, привлекать инвесторов. В частности, для обеих территорий такими производствами могут стать аграрные.

Академию посетил Сергей Мингазов