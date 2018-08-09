Хабаровский край: 70 тысяч голов в наши ворота

Два десятка инвестиционных проектов в сфере сельхозпроизводства реализуется на территории Хабаровского края. В их числе – строительство свинокомплекса на 70 тысяч голов. В полную силу он заработает через два года и будет выпускать 5 тыс. тонн мяса ежегодно — треть всей мясной продукции, которую производят хозяйства региона сейчас. Однако и этого недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Тем не менее, в местном правительстве отмечают: отрасль оживает, а значит, показатели будут расти.

О состоянии местного агропрома, мерах поддержки сельхозпроизводителей и основных инвестпроектах в животноводстве рассказал министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Александр Купряков. Участниками рабочего совещания при первом зампреде губернатора края Викторе Марценко стали представители фракций краевой Законодательной Думы. В этом году хозяйства Хабаровского края, как ожидается, произведут более 30 тыс. тонн молока и 17 тыс. тонн мяса. Это менее 15% от потребностей региона. Улучшить показатели, уверены в минсельхозе, помогут инвестпроекты.

Сейчас в регионе реализуются 18 инвестиционных агропроектов с суммарным бюджетом около 26 млрд рублей. Один из самых масштабных - строительство компанией «Скиф Агро-ДВ» свинокомплекса в селе Ракитном, под Хабаровском. Ферма будет ежегодно производить 5,3 тыс. т свинины и 0,6 тыс. т субпродуктов при общем поголовье стада до 70 тыс. животных. Запуск первой очереди запланирован на сентябрь. В полную силу предприятие должно заработать в 2020 году. Себестоимость продукции, по словам главы минсельхоза, около 200 рублей за килограмм с учетом использования алтайских кормов. Розничные цены на свинину в Хабаровске - от 350 рублей.

- Это частный проект, он получил поддержку федерального министерства и одобрен центральным офисом Сбербанка. Экономика проработана досконально, - рассказал Александр Купряков. – На ферме будут высокопородные животные, 250 голов привезут из Канады. Корма первое время будут полностью закупаться в Алтайском крае, но в планах переход на местные. Уже ведется соответствующая работа с двумя местными сельхозпредприятиями. Проект ориентирован на переработку мяса – выпуск колбас, котлет и так далее. Не исключено, что в торговлю будет отгружаться и охлажденное мясо.

Аналогичное предприятие появится в Верхнебуреинском районе. Строительство фермы на 4 тыс. голов запланировано в Усть-Ургале. А в районе им. Лазо намерены заняться производством мяса индейки. Предприятие полного цикла будет выпускать 13,7 тыс. тонн продукции ежегодно. Это и охлажденное мяса, и полуфабрикаты глубокой переработки. Здесь же построят цех по выпуску гранулированных комбикормов для индейки мощностью 10 тонн продукции в час. Птицеводческий комплекс позволит создать 430 рабочих мест, а объем инвестиций оценивается в 5,2 млрд рублей. Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат, реализующий этот проект, стал участником ТОР «Хабаровск», что позволит ускорить ввод производства.

Финансовая поддержка оказывается и небольшим сельскохозяйственным предприятиям, а также владельцам личных подсобных хозяйств. Так, в 2017 году из краевого бюджета было выделено 58 млн рублей на гранты для начинающих фермеров. Получателями этой помощи стали 22 владельца КФХ, четверо из которых занимаются производством мяса, 16 – молока. Это хозяйства Хабаровского, Бикинского, Комсомольского, Советско-Гаванского, Ванинского, Верхнебуреинского районов, района им. Лазо, а также территорий Крайнего Севера – Аяно-Майского и Охотского районов. Общий бюджет госпрограмм поддержки мясо-молочного производства в крае составляет 945 млн рублей, из которых 194 млн – федеральные средства, 751 – краевые. Благодаря этому, в частности, с начала года сельхозпредприятия края уже приобрели 636 голов молодняка крупного рогатого скота. До конца года будет завезено еще более 800. Общая численность стада превысит 19 тысяч животных. Кроме того, будет дан импульс увеличению поголовья овец, коз, лошадей и оленей, в том числе на севере края.

Кстати.

Как сообщил Минвостокразвития, в начале июля подписано международное соглашение о создании в Хабаровском крае агропромышленного кластера и развитии комплексного транспортного коридора из Хабаровска в КНР (провинция Хэйлунцзян) и страны АТР. В рамках проекта, который оценивается в 120 млн долларов США, предполагается строительство специализированного морского порта пропускной способностью до 400 тыс. т грузов в год, складского комплекса, рассчитанного на единовременное хранение 100 тыс. т продукции, а также ввод в оборот 10 тыс. га сельхозземель под различные агрокультуры. Помимо этого, интерес к местному АПК проявляют представители Республики Корея. Недавно представители Корейской аграрно-рыбоводческой корпорации осмотрели несколько площадок под производство бройлерных кур в пригородах Хабаровска. Они побывали в поселке им. Горького, Березовке, Некрасовке, а также посетили ТОР «Ракитное». Итоги встречи пока не озвучены. Отмечается, что потребность Хабаровского края в мясе кур составляет 49 тыс. тонн в год, из которых местными предприятиями производится порядка тысячи тонн — около 2% от потребностей.

Алексей Стахов