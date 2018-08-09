В Хабаровске металлурги встретили профессиональный праздник успехами

В два с половиной раза возросли объемы производства в компании «ТОРЭКС», которая в прошлом году стала собственником металлургического комплекса в Комсомольске-на-Амуре. С начала 2018 года выпуск стальной продукции превысил 270 тысяч тонн.

- Ушедший год для нас был сложным, - сказал, выступая на заседании правительства края, исполнительный директор компании Сергей Зюбр. - В 2017 году мы приобрели имущественный комплекс «Амурметалл». Шла регистрация технических и юридических документов. Трудоустраивались сотрудники предприятия-банкрота. Было запущено производство.

Он поблагодарил правительство края за поддержку в переходный период.

Лом вам в помощь

В прошлом году «ТОРЭКС» произвел свыше ста восьмидесяти тысяч тонн стальной продукции. Она шла как на внутренний рынок, так и на экспорт. В этом году металлурги показатели улучшили: если январь завершился объемом в двадцать восемь тысяч тонн, то июнь - объемом в шестьдесят пять тысяч тонн. До конца года планируется нарастить показатели до семидесяти одной тысячи тонн стальной продукции в месяц.

- Задача непростая, - не скрывал исполнительный директор. - На таком объеме предприятие работало только в 2007 году после масштабной модернизации. Мы считаем, что задача выполнимая.

Для ее решения необходимо обеспечить завод основным сырьем для производства стальной продукции - металлоломом. Объем лома, поступившего на завод в первом полугодии, увеличился без малого в два с половиной раза. Что этому способствовало?

Во-первых, решение правления ОАО «РЖД» по снижению с 28 января этого года на 26,4% тарифов на перевозку лома черных металлов в вагонах до станции Комсомольск-на-Амуре. Это решение было принято при содействии краевого министерства промышленности и транспорта. Его экономический эффект за январь–май составил 67,5 миллиона рублей, а к концу года он возрастет до двухсот миллионов рублей.

Во-вторых, с 27 апреля завод принимает и разгружает 20-футовые контейнеры, что оговорено приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта. Ожидаемый экономический эффект к концу года - 56 миллионов рублей.

Кроме того, 19 мая 2018 г. правительством РФ подписано постановление об ограничении пунктов пропуска лома черных металлов через порты Дальнего Востока. Это увеличит поступление лома черных металлов на завод и, как следствие, нарастит его производство.

Зарплата не стоит на месте

С июня 2017 года по июнь 2018 года численность персонала завода выросла на 15% и составила 3154 человека. При этом средняя заработная плата на заводе за год поднялась на 35%. В числе принятых мер - увеличение тарифных ставок (окладов) работникам, повышение сдельной расценки рабочим, занятым подготовкой лома, увеличение тарифных ставок рабочим остродефицитных профессий. С первого августа планируется пересмотр тарифных ставок (окладов) работникам предприятия и, как следствие, увеличение заработной платы.

Если в 2017 году выработка на одного сотрудника составляла 40,3 тонны стали, то за первое полугодие 2018 года она выросла до 91,4 тонны. До конца года планируется увеличить этот показатель более чем в пять раз в сравнении с 2017 годом.

- С первого квартала 2018 года завод вышел на безубыточный уровень, - сообщил Сергей Зюбр. - Это позволит приступить к модернизации производства. Цель - увеличение продукции с большей добавленной стоимостью, а также снижение затрат.

Михаил Карпач

«Амурсталь»

Пуск «Амурстали», первенца черной металлургии на Дальнем Востоке, состоялся в феврале 1942 года, когда была введена в эксплуатацию печь в мартеновском цехе, выдана первая плавка массой 90 тонн, проведено горячее опробование тонколистового стана.

В 1953 году введен цех по производству белой жести. В 1967 году пущены электросталеплавильный цех и установка непрерывной разливки стали мартеновского цеха. В 1973 году «Амурсталь» произвела миллион тонн стали.

В 1981 году Совет Министров СССР принял решение о строительстве в Комсомольске-на-Амуре Дальневосточного передельного металлургического завода (ДПМЗ). В 1985 году был введен комплекс «Сталь» ДПМЗ, в 1987 году - комплекс «Прокат». ДПМЗ вошел в состав «Амурстали», которая была акционирована в 1992 году.

«Амурметалл»

ОАО «Амурметалл» создано в 1997 году с включением в него комплексов «Сталь» и «Прокат», а также вспомогательных цехов «Амурстали». В 2005-2010 годах проведена модернизация сталеплавильного и вспомогательного производств, что позволило увеличить мощности до 2,15 миллиона тонн металлопродукции в год.

Кризис 2008 года подкосил «Амурметалл». Через год он оказался в предбанкротном состоянии, еще через год на нем произошла смена собственника. В 2013 году арбитражный суд Хабаровского края признал ОАО «Амурметалл» банкротом.

В 2017 году собственником имущественного комплекса «Амурметалла» стала компания «ТОРЭКС».