Точки роста в Хабаровском крае: Ставка на экспорт

Амурский экономический форум, который в этом году проходит под девизом «Развитие потенциала – путь к успеху», начинает свою работу

С председателем комитета экономической политики администрации Хабаровского муниципального района мы встретились накануне. О том, что изменилось со времени проведения прошлого форума, о новых целях и новых ожиданиях рассказывает Татьяна Литвинова:

- Мы ждем на форум много гостей. Форум - это площадка для общения, где можно представить наш инвестиционный потенциал, раскрыть наши возможности, чтобы люди, которые встретятся на этой инвестиционной площадке, могли решить свои вопросы. Мы пригласили к участию не только ближайшие муниципальные районы края, но и Совгавань, и Ванино, соседние регионы –Еврейскую автономную и Амурскую области. Ждем большую китайскую делегацию из провинции Хэйлунцзян, Шаньси при участии Народного правительства города Цзямусы. Границы форума мы значительно расширили.

- Что еще будет нового, кроме расширения географии?

- Формат оставим прежний, а тематику выступлений изменили. На первом Амурском экономическом форуме 2017 года основной темой было развитие приграничной торговли и установление доверительных отношений с китайской стороной – в прошлый раз была очень представительная китайская делегация, больше 100 человек. Мы хотели показать, что есть в нашем районе. Поэтому у нас выступало очень много предпринимателей, инвесторов. Они показывали свои возможности, раскрывали проекты. На форуме 2018 года мы решили сконцентрироваться на двух направлениях - развитии экспортного потенциала сельского хозяйства и экспорте туристических услуг. Подчеркну, не просто туризм, а экспорт. Мы будем говорить о новых возможностях сельского хозяйства: за год произошло очень много изменений, развиваются новые проекты, например, появился кооператив производителей меда. Мед, как экспортный продукт, всегда был значим и интересен. Кооператив у нас очень большой, медовиков - несколько десятков и очень большой потенциал производства на севере района, в Кукане, Победе. Есть пасеки и на территориях, ближайших к Хабаровску, как направление развития дальневосточного гектара.

По направлению «Экспортный потенциал современного сельского хозяйства» будем говорить об аккредитации лаборатории выдачи сертификатов современного международного образца. До сих пор такой лаборатории у нас не было. А это возможность увеличения экспорта, сокращение дополнительных затрат. Экспортный потенциал района большой, когда лаборатория под боком - очень удобно. К сожалению, за год наши непосредственные производители продукции этот потенциал использовали не в полной мере.

- Помнится, в прошлом году вы надеялись, что районные экспортеры питьевой воды станут работать с покупателями напрямую…

- К сожалению, они продолжают работать через посредников, хотя объемы экспорта увеличились, расширилась номенклатура товара. Но, наверное, все-таки опыта международных связей у наших предпринимателей в районе еще нет, требуются определенные знания: особенности заключения контрактов, формирование договорных отношений и получение валюты по контракту… Международные отношения не так просты, как кажутся. Но объем продукции, произведенной в районе на экспорт, растет.

- Намного?

- Не готова назвать цифры, но по меду возрос, по воде – практически в два раза.

- Как древние славяне, те тоже экспортировали мед, пеньку…

- Дикоросы? А почему бы и нет? У нас не произрастает столько леса, чтобы он шел на экспорт. Есть переработка, производим палочки для еды. Но, например, на севере района нет промышленных предприятий, а использование природных возможностей позволяет осуществлять и занятость населения, и экспортные операции.

- Вторая тематическая секция форума звучит так: «Экспорт туристических услуг – перспективы для экономики территорий». О чем будете говорить на ней?

- Хотим представить наши уникальные территории, куда можно приезжать. Один из вопросов, который будет подниматься, - развитие приграничной инфраструктуры.

- Есть проблема с организацией пункта пропуска на территории Хабаровского района. Форум как-то поможет ее решить?

- Ее уже пытаются решать. А форум, надеемся на это, покажет, что у нас непосредственно есть такая возможность – осуществлять переход.

- В 2017-м на Амурском экономическом форуме был представлен проект по развитию экотуризма в Константиновке. Он заработал? В этом году предлагаете что-то новое?

- Еще нет. Пока решается вопрос земельный, это происходит не быстро. Но задумку мы не бросаем. А в этом году будем представлять другой интересный проект – аэрокосмический музей.

- Вот это да! И что, ракеты будут?

- Нет, ракет не будет. Будут вертолеты, самолеты. Есть заинтересованные лица – их сложно назвать предпринимателями, проект некоммерческий, которые восстановили списанную технику, чтобы сохранить ее для будущих поколений. Это будет своеобразная зона отдыха, куда будут приходить дети, взрослые. Это тоже – часть туристической привлекательности района, инвестиции. Знаю, подобный музей существует в Амурской области, пользуется большой популярностью у китайских гостей.

- Вот, кстати, о китайских гостях. Как будете развлекать?

- Традиционно, в день заезда мы выясняем предпочтения, предлагаем обзорные экскурсии: на теплоходе по Амуру, в стрелковый комплекс «Волконский» - отправиться сюда всегда много желающих. Будут выступать наши районные творческие коллективы. Будет работать выставка-ярмарка местной продукции. Здесь будут и колбасы, и сало, и овощная продукция, и молочная - из Сергеевки и Восточного.

- Наверное, о целесообразности подобных мероприятий можно судить по произошедшим после изменениям? Что привнес форум 2017 года в экономику района?

- В прошлом году мы ставили целью не только представление наших инвестиционных возможностей, но и развитие доверия с китайскими партнерами. Не развивая доверие, невозможно, наверное, строить и бизнес. Поэтому на форуме был подписан меморандум, после наши предприниматели с бизнес-миссией побывали в Китае, большая китайская делегация приезжала к нам в район. Степень доверия отражается на том, что началось сотрудничество с нашими инвесторами, с нашими предпринимателями.

- В каких отраслях?

- Сельское хозяйство, животноводство – китайские инвесторы помогают в техническом переоснащении, помогли полностью обновить стадо в Сергеевке. Развивается предприятие «Эколюкс» в Восточном, мы им помогаем, сопровождаем. Есть в районе такой принцип работы – «одного окна», помогаем решать вопросы с землей, с инфраструктурой. Они закупают новое оборудование для производства молочной продукции. Ждем шикарные йогурты от этого предприятия.

- Еще вы говорили, что делаете ставку на рыбу.

- Не пошла рыба. Китайская делегация побывала в рыбоперерабатывающей компании, увидела оборудование, производство, все очень понравилось. Но ситуация, помните, в прошлом году была какая? Однако предприятие продолжает развиваться, продукция будет представлена на выставке. Не оставило оно и проект по рыборазведению, идет процесс оформления документации.

Если вспомнить другие представленные проекты на форуме прошлого года, то не заработала электронная торговая площадка. Хотя АНО «Центр поддержки предпринимателей Хабаровского района» все подготовила, разместила на сайте. Но оказалось, нужно больше работать с самими предпринимателями, к такой форме торговли они оказались не готовы. Пока они у нас все-таки больше производители, чем продавцы.

- Давайте снова вернемся в 2018-й. Вижу в программе нынешнего форма среди выступающих – гектарщики. И сдается, именно тема дальневосточного гектара – сквозная. Глава крестьянского фермерского хозяйства расскажет об экспортном потенциале сельскохозяйственной кооперации на дальневосточном гектаре, а Константин Малков из Малышево - о создании комплексного туристического продукта.

- В прошлом году мы все выдавали землю, а сейчас идет развитие. В Малышево несколько семей объединили 47 участков, собираются заняться на них и сельским хозяйством, и туризмом - это «Дальневосточная слобода». Мы недавно там побывали: уже появились маленькая свиноферма, курочки. Пригласили к сотрудничеству ТОГУ - их специалисты помогут с вопросами юридической и эргономической организации пространства. Второй участок – в Краснознаменке. Очень энергичный человек там занимается – Дмитрий Янцевич. Мы его пригласили, он расскажет о своем проекте. Считаю, что направление дальневосточного гектара очень интересное, пора его серьезно осваивать.

- Насколько результативным будет форум, мы узнаем совсем скоро, а пока – успешного общения!

Беседовала Ирина Северцева