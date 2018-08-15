Кошелек в Хабаровском крае: Козырная карта патриота

В Хабаровском крае, придя на выборы 9 сентября, проголосовавшие рискуют получить реальную скидку.

Министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крецу рассказал, как обычный человек может заработать на выборах. Такому делу послужит скидочная «Народная карта - Наш выбор 27».

Как отметил министр, «Наш выбор 27» - это проект, который курирует губернатор края, а "Народная карта" - часть большого проекта по поддержке местных производителей. Главная задача - снижение розничной цены на товары и услуги для потребителей. Проект гармонично вписывается в региональную систему дополнительных социальных гарантий.

Николай Крецу обозначил и сверхцель этого проекта: «Мы зарождаем новую эпоху, я бы сказал, новую философию ценовой политики в крае и социально ответственного отношения бизнесменов к жителям нашего региона. Тем самым мы воспитываем новое поколение патриотов».

«Народная карта - Наш выбор 27» будет действовать на территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также в границах трех районов - Хабаровского, Комсомольского и района имени Лазо. В дальнейшем возможно распространение проекта во всех районах края, по мере их готовности.

Алгоритм получения профита прост: приходите на избирательный участок. Там, где есть такая возможность, у «Народного стола» будет стоять специально обученный человек в футболке «Наш выбор 27» (рядом установлен баннер с информацией о том, что здесь можно получить «Народную карту»). Покупая продукцию, получаете карту, а вместе с ней - буклет с информацией об участниках, адресах объектов, размерах скидок. В одной семье может скопиться несколько карт, но они не являются именными и могут быть переданы третьему лицу.

Андрей Веретенников, как авторитетный представитель бизнес-сообщества, рассказал о финансовой стороне дела: «Все затраты на внедрение проекта – изготовление карт и прочее - взяло на себя бизнес-сообщество края. Так что деньги тут все посчитаны. И все затраты, в том числе проценты по скидкам, легко компенсируются за счет роста количества потребителей». Немаловажно и то, что «Народная карта» – мобильна. К примеру, житель Переяславки может приехать в Хабаровск и воспользоваться бонусом. Предполагается, что участниками проекта станет более 365 тысяч человек. Скидки будут действовать целый год.

По словам Николая Крецу, дополнительная эмиссии карт, по мере нужды, легко компенсирует запросы населения и время действия скидок, скорее всего, будет пролонгировано как минимум еще на год. По этой акции можно не только «с прибытком» приобретать товары и продукты, но также дешевле посещать спортивные и культурные учреждения, получать приятные бонусы при посещении мест общественного питания. Количество партнеров, что присоединяются к проекту, постоянно увеличивается. Магазины-партнеры 9 августа получат листовки, чтобы покупатель на входе в магазин сразу видел: в этой точке можно воспользоваться «Народной картой».

По словам первого заместителя председателя Законодательной думы Хабаровского края Юрия Матвеева выходит, что проект уникален для Хабаровского края и является передовым опытом для других регионов страны. Кроме скидки от 3 до 15%, жители могут быть уверены в качестве товаров и услуг.

Эдуард Попов

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