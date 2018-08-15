Транспорт в Хабаровском крае: Новый паром показал нос

В Комсомольске-на-Амуре готовятся к сборке секций нового грузо-пассажирского судна для сообщения с Сахалином

Первую блок-секцию нового парома для линии Ванино - Холмск сдали корабелы Города юности. Ее выкатили из закрытого эллинга на открытые стапеля 28 июля. В планах судостроителей - подготовить к середине августа для состыковки с первым модулем еще четыре.

Транспортировка 300-тонной конструкции на открытую площадку продолжалась четыре часа. Носовой блок будущего парома полностью смонтирован и готов к состыковке с другими секциями строящегося судна. Об этом рассказали в пресс-службе Амурского судостроительного завода.

- Строящийся паром проекта CNF11CPD 00300 для линии Ванино - Холмск предназначен для работы в сложных ледовых условиях при морозах до –40°С и толщине льда один метр, - говорит Александр Меринов, руководитель проекта по строительству. – Поэтому первый, носовой, блок парома рассчитан на большие нагрузки. В нем размещаются два подруливающих устройства и якорно-швартовный механизмы. Этим объясняется большой вес конструкции. В целом он составит 750 тонн.

Сейчас корабелы готовят к выкатке еще три секции грузо-пассажирского судна. В них разместятся главные двигатели парома. Механизмы на АСЗ, как ожидается, поступят в ближайшее время. В целом работы по этим блокам в разной степени завершенности, продолжается слесарное насыщение секций, установка фундаментов под монтаж оборудования и систем. Приступить к их состыковке с носовым блоком судостроители планируют с началом осени. Этот этап сборки продолжится зимой, поэтому будут применяться специальные меры укрытия и обогрева монтажных стыков.

По госзаказу амурские судостроители должны к декабрю 2019 года построить и сдать два парома проекта CNF11CPD 00300. Закладка их корпусов состоялась 29 июня 2017 г. Длина каждого судна 131 м, ширина 22 м, дедвейт – около 7250 т. Они будут трехпалубными и смогут перевозить 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов, 28 легковых автомобилей. Пассажировместимость каждого из судов – 150 человек. При этом рейсы Ванино – Холмск - Ванино будут выполняться в течение суток независимо от погодных условий. Общая стоимость строительства оценивается в 5,5 млрд рублей.

Алексей Стахов