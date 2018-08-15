Комсомольск-на-Амуре: Климатическая норма

Ставшая традиционной встреча региональной власти с бизнес-сообществом прошла в Комсомольске-на-Амуре. В рамках выездного заседания регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата участники пытались определить, соответствует ли «погода в доме» запросам от экономически активной части населения.

А гости кто?

Несмотря на несколько официозный формат – а мероприятие состоялось с «президиумом» из губернатора края, замглавы Минэкономразвития РФ, руководителя представительства Агентства стратегических инициатив на Дальнем Востоке и трибуной для выступающих перед большим и, что важно, до отказа заполненным залом, – само наполнение почти трехчасовой дискуссии оказалось полезным для обеих сторон. И для тех, кто создает общий фон, и для тех, кто «играет музыку» непосредственно в плоскости малого и среднего предпринимательства.

В повестку дня были вынесены и вопросы работы с инструментами финансовой поддержки бизнес-инициатив в Хабаровском крае, и инфраструктурная проблематика, и эффективность нового национального проекта по развитию предпринимательской инициативы.

Руководитель дальневосточного представительства АСИ Ольга Курилова поделилась с участниками совета, что она наслышана о таком формате. Его уже начали брать на вооружение в других субъектах ДФО, видя в этом реальный профит.

- Такая форма весьма эффективна. Власти получают обратную связь, работая в конкретных муниципалитетах. Думается, что это стало одним из факторов продвижения Хабаровского края в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, факторов того, что он вошел в двадцатку лидеров, - сказала Курилова.

Заместитель министра экономического развития страны – руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, принявший участие в заседании совета, подчеркнул, что развитие малого и среднего бизнеса сегодня – один из государственных приоритетов:

- В течение года проводилась большая работа по внесению поправок. Соответствующий закон уже подписан, и теперь субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие площади на объектах федеральной собственности, получили такие же льготы и гарантии по выкупу этих помещений, которые ранее имели только государственные или муниципальные структуры. Это крайне важный момент, потому что деловая среда должна иметь равные права и льготы с госструктурами.

Чиновник также назвал основные направления федеральных проектов, по которым работает Минэкономразвития РФ. Это совершенствование системы закупок, проводимых крупными организациями у малого и среднего бизнеса, поскольку не все крупные госкорпорации сейчас готовы к этому. Также приоритетным Дмитрий Пристансков назвал совершенствование системы поддержки предпринимательской инициативы и, в частности, цифровизацию инструментов организации производства и сбыта. Кроме того, не следует списывать со счетов необходимость расширения мер финансовой поддержки, в том числе льготного кредитования – как на стадии становления, так и в случае акселерации. Здесь в связке замминистра отметил значимость поддержки экспортеров, а также производителей сельскохозяйственных товаров.

Идем вперед

Глава региона Вячеслав Шпорт сделал акцент на позитивных сдвигах в сфере малого и среднего предпринимательства, наметившихся в этом году. В качестве примера он привел количество зарегистрированных в Комсомольске-на-Амуре компаний и ИП. За первые полгода 2018-го оно выросло на 17%, теперь их в Городе юности свыше 9 тысяч. Всего же в крае около 55 тысяч таких бизнес-единиц. Губернатор напомнил и о проведенной реформе патентной системы налогообложения, результатом которой стало увеличение на 12% числа деловых людей, перешедших на нее. В итоге сумма налоговых отчислений по этому направлению выросла почти на треть.

- Мы по просьбе предпринимателей совершенствуем наши институты поддержки бизнеса, вырабатываем единые стандарты обслуживания. В приоритете также развитие системы финансовой поддержки. Она должна стать более понятной и удобной, - отметил губернатор.

Подробнее на этом остановилась руководитель краевого фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Рехтина. Она подчеркнула, что основные усилия сейчас направляются на выстраивание конструктивных отношений с действующими заемщиками, устранение административных барьеров, изменение внутренних регламентов, создание более удобного интерфейса на сайте фонда.

Возможности финансовой поддержки по линии фонда сейчас довольно широки. Это микрозаймы для начинающих предпринимателей («Старт» - сроком до 36 месяцев, максимальная сумма 700 000 рублей, максимальная ставка 9,5% годовых), для пополнения оборотных средств («Стандарт» - сроком до 24 месяцев, максимальная сумма 2 000 000 рублей, максимальная ставка 9,75% годовых), на приобретение основных средств («Развитие» - сроком до 36 месяцев, максимальная сумма 3 000 000 рублей, максимальная ставка 9,25% годовых), на цели обеспечения и исполнения контрактов и заявок («Тендерный» - сроком до 36 месяцев, максимальная сумма 3 000 000 рублей, максимальная ставка 9% годовых).

Отдельно предусмотрены инструменты микрокредитования для развития бизнеса в моногородах («Моногород» - сроком до 36 месяцев, максимальная сумма 3 000 000 рублей, максимальная ставка 8% годовых), причем заявку на него можно подавать, в отличие от других форм поддержки, уже на следующий день после регистрации бизнеса. Также есть возможность микрокредитования малого и среднего бизнеса, экспортирующего товары и услуги на приграничные территории («Экспорт» - сроком до 24 месяцев, максимальная сумма 3 000 000 рублей, максимальная ставка 8% годовых). Плюс – отдельные варианты для развития бизнеса на «дальневосточном гектаре» и для сельхозкооперативов. Кроме того, есть возможности кредитования инвестиционных проектов.

- Мы стали шире присутствовать в муниципальных образованиях. Сегодня специалисты регионального фонда поддержки малого предпринимательства есть не только в краевом центре, но и в Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани, Бикине, Богородском, Ванино, Охотске, Переяславке, с. им. П. Осипенко, Троицком и Чегдомыне, - уточнила руководитель фонда.

На кончиках пальцев

Конечно, самыми ожидаемыми и ценными в рамках выездного совета по предпринимательству стали вопросы самих жителей региона, ведущих свое дело. Без их упорства и рвения, сколько бы ни бились во властных кабинетах, ничего не получится.

Александр Давыдов, представляющий ООО «Зодчий», обратился с просьбой рассмотреть возможности более гибкого внесения платежей. Его компания в прошлом году получила инвестиционный заем на развитие производства деревянных конструкторов «Городище» в размере 1,3 млн рублей. Пока, на этапе становления, предпринимателю хотелось бы иметь более щадящие условия возврата денег.

Группа энтузиастов, готовых создать современный парк развлечений в Городе юности под названием «Сказочный городок», обратилась с просьбой вынести этот проект на ближайшее заседание краевого совета по инвестициям. Они считают, что такая социально значимая инициатива заслуживает быть признанной приоритетным инвестпроектом края – так будет проще и быстрее реализовать задуманное.

Крайне волнительны для малого и среднего бизнеса вопросы, связанные с выплатой наемным работникам северных льгот. Предприниматели посетовали, что на грани рентабельности по этой причине функционируют лишь 30-40% компаний – в основном те, что заняты в сфере производства и строительства. Решением, по мнению озвучивших эту проблему бизнесменов, могла бы стать субсидия на выплату районных коэффициентов. Среди возможных путей решения назвали федеральный бюджет и государственные внебюджетные источники. По предварительным подсчетам, это позволило бы сэкономить дальневосточному бизнесу более 270 млрд рублей.

В завершение встречи состоялись презентации проектов от нескольких бизнесменов края.

Татьяна Даниленко из района им. Лазо представила идею создания козьей фермы, рассчитанной на поставки потребителям ценного продукта – козьего молока. Запуск намечен на 2021 год. Инвесторами готова выступить семья Даниленко, их намерен поддержать краевой сельскохозяйственный фонд. Всего для реализации проекта необходимо 60 млн рублей. Уже рассчитана налоговая отдача: в бюджет региона фермеры смогут отчислять каждый год по 1,5 млн рублей. Для успеха инициативы предприниматель считает целесообразным включить производство козьего молока в краевые программы поддержки сельхозпроизводителей.

Комсомольчанин Владимир Антипов рассказал о строительстве рыбоперерабатывающего комплекса. Только в 2017 году, работая на 10% от заявленной мощности, его комплекс по консервированию и копчению рыбы заплатил 1,2 млн налогов. Предприятие получило инвестиционный заем в размере 4,5 млн рублей, но этим ограничиваться не готово. Бизнесмен вышел с предложением ввести обучение будущих сотрудников аналогичных производств в ссузах Комсомольска-на-Амуре. А еще он попросил, чтобы на его родной город был распространен режим свободного порта Владивосток.

Известная в крае руководитель строительной фирмы Елена Лю-Шин-Зу презентовала проект возведения 64-квартирного жилого дома на пересечении улиц Калинина и Советской в Комсомольске-на-Амуре. Объем инвестиций в проект – свыше 220 млн рублей, создаются 50 новых рабочих мест. Бизнес-леди обратилась к губернатору и главе регионального минэкономразвития с просьбой пролоббировать в МСП-банке и других федеральных структурах возможность обеспечения пониженных процентных ставок для застройщиков, который обеспечивают россиян квадратными метрами на условиях долевого участия. Также Елена считает, что власти страны могли бы предусмотреть дополнительные преференции при финансировании по линии федерального МСП-банка для дальневосточного бизнеса.

Мария Левина

За первые полгода 2018 г. количество субъектов малого предпринимательства в Комсомольске-на-Амуре выросло на 17%, теперь их свыше 9 тысяч. Всего же в крае около 55 тысяч таких бизнес-единиц.