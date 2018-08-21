Хабаровский край: Пароходы и другие долгие дела

Ведущая верфь Хабаровского края между прошлым и будущим: на Амурском судостроительном заводе в рамках гособоронзаказа строятся три корвета. По линии гражданского судостроения достраиваются два судна снабжения Газпромфлота и по заказу государственной транспортной лизинговой компании строятся два парома для работы на маршруте Ванино – Холмск.

Главный инженер завода Андрей Бекасов, выступая на заседании правительства края, информировал о загрузке предприятия на 2020-2026 годы. По государственной программе вооружения планируется строительство четырех малых ракетных кораблей, а также сервисное обслуживание корветов, построенных заводом. В части гражданского судостроения в планах многофункциональное аварийно-спасательное судно, грузопассажирское судно для организации регулярного сообщения между Камчаткой, Сахалином, Курильскими островами и Колымой. Ожидаются заказы на строительство рыболовецких судов, паромов, другой продукции гражданского назначения.

- В настоящее время завод в тяжелом финансовом положении, - констатировал Андрей Бекасов. - Причины - недостаточная загрузка серийными заказами, избыточные накладные расходы, длительный цикл исполнения заказов, высокая стоимость привлекаемых кредитов, наличие незавершенного производства по линии Минобороны России на стапелях предприятия, исполнение контрактных обязательств в условиях цен на продукцию, не покрывающих фактические затраты.

Это привело к накопленному убытку на конец минувшего года в пределах двадцати семи миллиардов. Как следствие - отсутствие в достаточном объеме собственных оборотных средств, значительная кредиторская задолженность, невозможность в 2018-2020 годах погасить финансовые обязательства в полном объеме.

Реконструкция началась

В своем выступлении на заседании правительства края главный инженер Амурского судостроительного завода назвал ключевые проблемы предприятия. Это малая загрузка, убыточность производства при малых и несерийных заказах, дефицит средств, необходимость привлечения кредитов и займов. Наконец, задержки в приобретении и поставках оборудования.

«Дорожная карта» развития предприятия включает в себя план управления издержками, программы «Бережливое производство» и «Компактная верфь», эффективное использование высвобождающихся объектов, оптимизацию и модернизацию производственных процессов.

Объединенная судостроительная корпорация направила в Минпромторг России консолидированную заявку для участия в государственной программе развития оборонно-промышленного комплекса до 2027 года. Эта программа включает проекты реконструкции и технического перевооружения Амурского судостроительного завода.

После проведения конкурсов началась реконструкция основных цехов. Закупается технологическое оборудование, в том числе обрабатывающие центры с числовым программным управлением, гибочное, сварочное оборудование.

Намечено расширение производственных мощностей сдаточной базы. Подана заявка и обоснование на финансирование в 2018-2020 годах с общим объемом капитальных вложений 2,5 миллиарда рублей. Центром технологии судостроения и судоремонта подготовлено техническое задание на разработку проектной документации. Запланированы затраты на разработку проекта и государственную экспертизу.

Новый периметр

В рамках проекта «Компактная верфь» на базе существующего производства будет создана современная верфь с расширенными производственными возможностями и кооперационными связями, передовыми технологическими решениями, которые предусмотрены технической политикой Объединенной судостроительной корпорации.

Проект включает в себя строительство нового периметра компактной верфи, перемещение в границы нового периметра производственных участков и технологического оборудования, задействованных в изготовлении строящихся и перспективных заказов. И, естественно, продажу, сдачу в аренду либо ликвидацию освобождаемых мощностей, не имеющих перспектив использования в основном технологическом цикле.

Утверждена «дорожная карта» по созданию компактной верфи. Ожидаемые результаты - снижение налоговой базы при расчете налога на имущество, снижение арендной платы за землю, общее сокращение накладных расходов.

- Предусмотрены производственные площади для инфраструктурных проектов ТОСЭР и свободного порта Владивосток, - продолжал Андрей Бекасов. - Это расположенная на косе южная площадка с цехами №№ 10, 23, 8, подъездным железнодорожным путем и северная площадка с цехом № 23, подъездным железнодорожным путем, а также автомобильным подъездом, который легко организовать, минуя территорию завода.

Планируется два инвестиционных проекта для нужд судостроения. Первый - производство горячекатаного фасонного проката. Второй - производство по перемотке сварочной проволоки.

Плюс докапитализация

Что еще будет предпринято для стабилизации хозяйственно-финансовой деятельности Амурского судостроительного?

Приведение в соответствие размера уставного капитала его чистым активам. Компенсация затрат, понесенных заводом за весь период хранения имущества, принадлежащего Министерству обороны, и освобождение производственных мощностей завода от имущества Министерства обороны.

- Мы рассчитываем на получение государственной поддержки. Имеется в виду 100-процентная компенсация процентных ставок по кредитам, привлеченным на финансирование основной производственно-хозяйственной деятельности, и софинансирование инвестиционных проектов, реализуемых в рамках государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», - уточнил Андрей Бекасов.

Ожидается докапитализация публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод».

Михаил Карпач