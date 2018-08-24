В Хабаровском крае мост на остров - к углю

В Хабаровском крае перспективы строительства моста на Сахалин связывают с угольными разработками на дальневосточном «острове сокровищ»

Окупаемость железнодорожной линии с материка на Сахалин может составить от 11 до 26 лет, в зависимости от варианта реализации проекта. Такие сроки указываются в презентации, подготовленной ОАО «РЖД» и направленной в адрес ведомств. Об этом во вторник сообщил «Коммерсантъ». Общий объем инвестиций составляет 540,3 млрд руб., а с учетом ожидаемых расходов на модернизацию БАМа и Транссиба - 1,12 трлн. Построить 6-километровый мост через пролив Невельского, от Ванино до станции Ныш, предполагается к 2023 году.

В издании проект называют принципиально неокупаемым. Причина – множество коммерческих рисков, с которыми придется столкнуться инвесторам. Тем не менее в ОАО «РЖД» рассчитывают, что мост удастся построить путем создания концессии. В таком случае концессионер может получить в управление либо сам мост протяженностью 6 км (его стоимость оценивается в 252,8 млрд руб.), либо железную дорогу с мостом (540,3 млрд руб.), либо все создаваемые объекты, включая новый порт на Сахалине, который будет связан с мостом (570,3 млрд руб.). При этом предлагается вплоть до 2073 года обнулить налог на вводимое по проекту имущество.

В реализации проекта моста на Сахалин особое внимание уделяется железной дороге Селихино – Ванино протяженностью 585 км, которая станет частью проекта. Указывается, что грузопоток между материком и островом к 2030 году с вводом моста вырастет с сегодняшних 2,5 млн т до 8,5 млн т. Этот показатель может увеличиться до 46,9 млн т, если проект увяжут со строительством угольного терминала в Ильинском, на который требуется еще 100 млрд руб. Между станцией Ныш и Ильинским, на южной оконечности Сахалина, 429 км.

О строительстве моста между материком и Сахалином всерьез заговорили в 2017 году, после того как соответствующий вопрос прозвучал на прямой линии с президентом России. Очередная «стройка века» включена в инвестпрограмму ОАО РЖД, актуализировано технико-экономическое обоснование 2013 года. Ожидается, что расходы на строительство моста помимо госкомпании возьмут федеральный бюджет (100 млрд руб.), Фонд развития Дальнего Востока (90 млрд) и Корпорация развития Сахалинской области (60 млрд руб.).

Вадим Судоплатов