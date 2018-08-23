Экономика
Хабаровский край: Рыба - на Волгу, мука – на Амур
Рыбу в обмен на технологии готовы поставлять в Поволжье власти Хабаровского края. Об этом сообщается на официальном сайте правительства дальневосточного региона.
На минувшей неделе Дальний Восток с рабочим визитом посетила представительная делегация из Самарской области. В нее вошли чиновники регионального правительства, руководители промышленных предприятий, сотрудники Самарского университета и администрации города Тольятти. На берега Амура гостей с Волги привлекли широкие перспективы экономического сотрудничества двух регионов. Они встретились с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом и побывали на ряде промышленных объектов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Самарская область намерена позаимствовать опыт хабаровчан в привлечении инвесторов путем предоставления широких льгот бизнесу. Большой интерес у гостей вызвала работа индустриального парка «Авангард» и других площадок ТОСЭР «Хабаровск». Только за последний год в адрес руководства индустриального парка поступило несколько десятков предложений по реализации перспективных инвестпроектов, многими из которых готовы заниматься иностранные компании. В свою очередь, представители Поволжья рассказали о готовности самарских предприятий, в частности АО «Тяжмаш», поучаствовать в модернизации судостроительного комплекса Хабаровского края. Кроме того, со стороны краевых властей есть запрос на создание регионального кластера пищевой промышленности. На берегах Амура намерены запустить производство муки, макаронных изделий, растительного масла и шоколадной продукции. В обмен на Волгу будут организованы прямые поставки рыбы, добываемой на Дальнем Востоке.
«Инвестиции в Хабаровский край позволят не только удовлетворить спрос местного населения в качественных бакалейных товарах, но и откроют возможности для экспорта такой продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это подчеркивают и наши коллеги из Хабаровска», - приводит слова врио зампреда правительства Самарской области Николая Брусникина официальный портал органов власти этого региона.
Соглашение о сотрудничестве Хабаровского края и Самарской области было заключено на Петербургском экономическом форуме в мае этого года. В ближайшее время с ответным визитом на Волгу отправятся представители дальневосточного бизнеса.
Евгений Валентинов
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