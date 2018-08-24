Экономика
От первого лица: Не углем единым в Хабаровском крае
Рассказывает глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Петр Титков
Через четыре десятилетия после того, как отряд «Хабаровский комсомолец» высадился на восточном участке БАМа, чтобы строить станцию Сулук, это место снова в центре внимания и в новостных лентах.
- Принято решение о строительстве горно-обогатительного комбината на Правоурмийском месторождении олова, - говорит глава Верхнебуреинского района Петр Титков.
Глубокий передел
Это месторождение, по некоторых данным - крупнейшее в стране, разрабатывал Солнечный горно-обогатительный комбинат, когда по обеим сторонам Байкало-Амурской магистрали создавались территориально-производственные комплексы. В постсоветское время Солнечному ГОКу была уготована печальная участь, и с недавних пор в его рудники и обогатительные производства пытается вдохнуть вторую жизнь компания «Русолово». Благодаря этой компании, работающей как в Верхнебуреинском, так и в Солнечном районе, Хабаровский край выдвинулся в лидеры добычи олова.
- От станции Сулук до Правоурмийского месторождения больше ста километров. Чтобы инвестор получил преференции, мы хотели создать в нашем районе ТОСЭР, - продолжает Титков, избранный главой в 2013 году. - На краевом уровне наша позиция трансформировалась в решение о создании площадки «Правоурмийское», которая включена в ТОСЭР «Комсомольск». Поддержка инвестору на государственном уровне нужна для создания транспортной инфраструктуры. Сегодня проезд от станции Сулук до месторождения вряд ли кого устраивает.
Строительство горно-обогатительного комбината оценивается в 8,7 миллиарда рублей. Работу на нем получат свыше восьмисот человек. Но это, по словам Петра Федоровича, - первый шаг. Второй напрашивается сам - это возведение передельного завода, что имеет принципиальное значение. К примеру, на Кимкано-Сутарском месторождении в Еврейской автономии железную руду добывают и обогащают. Выпуск же конечного продукта перенесен в Китай, что превращает Россию в сырьевой придаток КНР. Правда, глубокий передел, если возвращаться к олову, возможен при подключении к централизованной энергосистеме. Другими словами, при прокладке линии электропередачи от станции к месторождению, что возможно при государственном участии. Таким образом, Верхнебуреинский район, известный ургальским углем, на глазах прирастает мощностями по добыче и обогащению олова с перспективой глубокого передела.
Россыпное и рудное
Уместно напомнить, что ОАО «Ургалуголь», которое входит в Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК), добывает кратно больше угля, чем его выдавали на-гора чегдомынские шахтеры в советское время. Обогатительная фабрика позволила не только увеличить объемы добычи, но и наладить экспортные поставки. Естественно, возросла и налогооблагаемая база, в том числе местного бюджета.
А как дела в старейшей отрасли экономики района - золотодобывающей? Впрочем, еще не было ни Верхнебуреинского района, ни Чегдомына как поселения, но был Софийск, где в пору золотой лихорадки начала прошлого века намывали до ста пятидесяти тонн золота. На приисках Софийска и окрестностей в промывочный сезон трудилось полтора с лишним десятка тысяч душ. Это больше, чем проживает сегодня в Чегдомыне. Причем в Софийске открывали не только кабаки, но и церкви. Сегодня в нем, переведенном из рабочего поселка в село, триста с лишним жителей. Детсад, школа, двухэтажки с центральным отоплением и … два предприятия золотодобычи - «Ниман», располагающее дражным флотом, и «Дальневосточник».
- Время россыпного золота прошло. Если говорить о рудном золоте, то оно у нас есть. Но не на севере района в Софийске, а на юге района у поселка Тырма. Точнее, в шестидесяти километрах от него, - уточняет Петр Федорович. - В следующем году предприятие «Нони» там запускает обогатительную фабрику.
Осень патриарха
Тырма - памятное место для самого Титкова. В Тырминском леспромхозе он когда-то начинал, потом работал главным инженером объединения «Ургаллес». Район возглавлял с 1991 года, когда его утвердили председателем райисполкома, до 2001 года и назначения министром лесной промышленности края. Карьера продолжилась на федеральном уровне, точнее, в Росприроднадзоре, где он руководил департаментом по Дальневосточному федеральному округу и откуда по достижении шестидесяти лет ушел на пенсию.
Казалось бы, чего себя грузить? Квартира в краевом центре, пенсия государственного служащего позволяет существовать безбедно, хотя не возбраняется потрудиться где-нибудь на третьестепенном посту. Но он возвратился в Верхнебуреинский район, набрав на выборах осенью 2013 года в три с лишним раза больше голосов, чем на то время исполнявший обязанности главы района. Пожалуй, впервые в крае столь значительный чиновник по собственной инициативе возвратился в глубинку.
Пять лет назад Верхнебуреинский район не фигурировал в точках роста, что воспринималось как недоразумение, как промашка кабинетных спецов, ибо трудно найти в крае более перспективный район, если рассматривать его минерально-сырьевые ресурсы. Сегодня Верхнебуреинский район и в точках роста, и в ТОСЭРе, и в программе развития моногородов, в рамках которой только в этом году райцентр получит не менее четверти миллиарда рублей. Ко всему этому имеет отношение новый-старый глава.
Но почему примеру Титкова не последовали другие государственные мужи, выдвиженцы из сел, рабочих поселков, малых городов? Разве они не видят, что позарез нужны глубинке, где их знают и помнят, где за них на выборах готовы отдать голоса?
Михаил Карпач
На снимке: П.Ф. Титков
Фото с сайта администрации Верхнебуреинского района
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