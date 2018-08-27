ЖКХ в Хабаровском крае: Склянки темного стекла из-под импортного пива

Что делать с мусором, которым завалены жилмассивы и окрестности в Хабаровском крае?

С первого января незабвенное отечество вступает в новую эру на таком важном направлении, как работа с отходами производства и потребления. Не станем усмехаться: это задача не менее впечатляющая, чем полет человека в космос, хотя бы потому, что с околоземной орбиты отчетливо видны свалки от обеих столиц до тихоокеанской окраины. Зловонный дым этих свалок прибавляет больных раком в больших и малых поселениях, заслоняет стадионы, вантовые мосты, бизнес-инкубаторы, прочие новостройки, впечатляющие во всех смыслах, включая затраты на их осуществление.

Как отмечалось на заседании общественного совета при Законодательной думе Хабаровского края, федеральная, а потом и региональная исполнительная власть выработали новые подходы к ТКО - твердым коммунальным отходам. Главный из них, пожалуй, в том, что работа с ТКО перемещается с муниципального уровня на региональный. Можно сказать, вслед за здравоохранением и социальной защитой. Решение объяснимое: муниципалитеты нищие, как церковные крысы, им не под силу мало-мальски серьезные задачи.

- Для чего нам местная власть, которая ни на что не способна? Если деньги в верхах, то пусть там и отвечают за все! - с эмоциональным накалом высказался житель поселка Майского Советско-Гаванского района, позвонивший в редакцию «Молодого дальневосточника XXI век», доведенный до отчаяния, как и другие жители этого поселения, дымом с близлежащей свалки.

Будем знакомы: «Хабавтотранс ДВ»

Другое нововведение - появление регионального оператора, на которого возлагается работа с ТКО как в городах, так и в районах края, включая отдаленные поселения. Похоже, невидимая рука рынка, на которую мы уповаем с начала 90-х годов, с ТКО не справилась. Хотя кормится с этого немало предпринимателей, общее состояние дел год от года лишь обостряется.

На конкурсной основе региональным оператором, который с января приступает к работе на пространстве от Бикина до Охотска, определена компания «Хабавтотранс ДВ».

- Что за компания? - поинтересовалась Ирина Штепа, представляющая в думе Железнодорожный район краевого центра.

- «Хабавтотранс ДВ» работает шестой год. Компании принадлежит порядка десяти процентов рынка транспортировки ТКО в Хабаровске. Ею же эксплуатируется полигон в Еврейской автономной области, который внесен в реестр государственных объектов размещения отходов, - отвечал Алексей Изотов, возглавляющий «Спецавтохозяйство», прежде МУП, а ныне АО, без преувеличения, главный ответственный за вывоз ТКО 600-тысячного города.

В «Спецавтохозяйстве» Изотов два десятка лет, а что касается компании «Хабавтотранс ДВ», то в ней он значится, по его же признанию, консультантом. Впрочем, это уточнение не внесло сумятицы в умы присутствующих, тем более что перед заседанием общественного совета его члены вместе с депутатами побывали на мусороперегрузочной станции «Северная». Той самой, пуск которой избавил Краснофлотский район от дымящейся свалки у Березовки, пригородного села, ставшего жилмассивом краевой столицы. Кроме того, кардинально изменилась схема транспортировки ТКО, ведь конечный пункт, а значит, территория захоронения отходов из города переместилась даже не в пригород, а значительно дальше. Точнее, на земли в районе им. Лазо, удаленные от населенных пунктов.

Депутаты и общественники остались довольны экскурсией, проведенной Изотовым. Глава «Спецавтохозяйства» сыпал цифрами и аргументами, был убедителен и обаятелен. Правда, одно непонятно: почему думцы предпочли посетить мусороперегрузочную станцию «Северную», где сплошные «о’ кей» и «вери гуд», а не отправились на мусороперегрузочную станцию «Южная», на которой иная картина?

Держитесь, чтобы не упасть!

Замминистра жилищно-коммунального хозяйства края Анжелика Миронова выступление начала с ликбеза. Обработка отходов - это сортировка, подготовка к утилизации, точнее, к переработке. Обезвреживание - это сжигание. Накопление - это хранение до одиннадцати месяцев. Свыше названного срока хранение осуществляется на полигонах. Но вот какая незадача: упомянутый полигон в районе им. Лазо, созданный на средства хабаровской мэрии, - единственный из имеющихся в крае полигонов, что внесен в реестр государственных объектов размещения отходов.

А что в других поселениях края, коих насчитывается без малого две сотни, включая индустриальную столицу края - Комсомольск-на-Амуре, откуда ТКО доставляют в поселок Старт, где мусорное царство, прогорклый дым, карканье ворон и урчание бульдозера, утрамбовывающего своими гусеницами отходы потребления и производства?

- Исходя из отдаленности населенных пунктов и наличия автотранспортного сообщения, в крае необходимо построить 79 объектов обращения с отходами, - акцентировала внимание замминистра.

Понятно, что компании «Хабавтотранс ДВ», даже если ее подпирает «Спецавтохозяйство» во главе с Изотовым, столь грандиозная задача не по силам. Пусть она нанимает толковых субподрядчиков для работы с ТКО в городах и районах края, контролирует их, включая расторжение договоров с нерадивыми фирмачами, - и это уже шаг вперед. Ожидать большего – значит впадать в иллюзии.

Впрочем, замминистра ЖКХ назвала источник финансирования строительства объектов обращения с отходами - это региональная программа, которая предусматривает софинансирование федерального бюджета. Разумеется, должна быть разработана проектно-сметная документация. Эти подходы нам хорошо знакомы по реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья, когда районы помогали поселениям в разработке проектно-сметной документации, когда аккумулировались средства местного и краевого бюджетов, но при этом основополагающим был вклад федерального бюджета. Что предложено касательно к ТКО?

Как говорится, держитесь, чтобы не упасть от неожиданности: доля федерального бюджета составит 16 процентов. О муниципальном вкладе лучше не заикаться. Значит, почти вся нагрузка ляжет на региональный бюджет.

По главной улице с … проблемой

- Суммы, которые необходимы для создания объектов обращения с отходами в субъектах России, входящих в ДФО, измеряются миллиардами рублей. Понятно, что такие затраты региональным бюджетам не под силу. Мы обратились в федеральное правительство, чтобы с учетом отдаленности населенных пунктов и недостаточности транспортной инфраструктуры нам была оказана помощь, - сказала Миронова, подразумевая коллег, вероятно, сознающих, что с предложенной схемой финансирования Дальний Восток получит не сокращение мусорных свалок, а их умножение.

Резонно напомнить, как обращались наши думцы по поводу детей-инвалидов, чтобы оплачивался проезд на лечение в столичные клиники авиационным, а не железнодорожным транспортом, ведь многодневная поездка в поезде - это кошмар как для ребенка-инвалида, так и для его сопровождающих. Что же там, наверху?.. Похоже, после Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи, наконец, мундиаля в повестке дня – Универсиада в Красноярске, ЭКСПО в Екатеринбурге, куда потекут миллиарды.

- Вопрос отходов из экологического, профильного перетекает в политический, - заметил член общественного совета при краевой думе председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

- Мы знаем, что происходит в Москве, что политические силы, которые входят в оппозиционный блок, активно «качают» тему отходов, - продолжал он. - Реформа - повод вставить палки в колеса власти.

Далее природоохранитель осудил манифестации, что для общественника, пожалуй, странно. Если бы Владимир и его сторонники из разряда «зеленых» вышли на манифестацию, держа в руках территориальную схему обращения с отходами, которая без федеральных вложений обречена оставаться вариантом карты края, наверное, эта манифестация серьезно подкрепила бы обращение региональных жилкомхозов, озвученное заместителем краевого министра. Если манифестации на главной улице краевого центра проводятся как «одобрям-с», правильно ли это?

За ограду, на пустырь

- Три года мы обсуждаем, как поступать с отходами производства и потребления. Приняты законы, федеральный и краевой. Разработана схема мест сбора и накопления, определен региональный оператор. Но знают ли главы сельских поселений, рабочих поселков, городов края, что им предстоит с января наступающего года? - задал вопрос первый заместитель председателя думы Юрий Матвеев.

По словам замминистра ЖКХ, накопление отходов будет происходить на прежних площадках. Предъявление региональной схемы мест сбора и накопления, как она полагает, избавит глав от санкций надзорных инстанций. Но вряд за одиннадцать месяцев, коими ограничено накопление ТКО, удастся обустроить полигоны, внести их в реестр государственных объектов размещения отходов. Миронова высказала предположение, что федеральный центр пойдет на послабление дальневосточникам. Что ж, поживем - увидим.

- У нас есть поселения, где люди никогда не платили за вывоз ТКО. Вываливают за ограду, на пустырь, в лесополосу. Наказать их местной власти практически невозможно, - продолжал Матвеев.

Директор «Спецавтохозяйства» уточнил: лишь треть частного сектора краевого центра оплачивает вывоз ТКО. Что делает большинство - сбрасывает пакеты в контейнеры многоквартирных домов, оставляет на улицах, в скверах, которые превращаются в свалки?

Очевидно, что права индивидуума в постсоветской действительности отодвинули на задний план потребности общества. Перевоспитание наглецов и жлобов – задачка посложней обеспечения федерального финансирования.

Михаил Карпач