Хабаровский край: Великие планы на великой реке

Вместо трактора теплоходы пообещали туристам, прибывающим в Хазарский край, власти Хабаровского края.

Зампред губернатора Хабаровского края министр культуры Александр Федосов рассказал журналистам о перспективах развития туристической отрасли в регионе. А также прокомментировал нашумевший в сети видеоролик про поросенка, который на Дальний Восток добирается трактором. «Нужно использовать все варианты привлечения путешественников. Не важно, поросенок, крокодил Гена - кто угодно: если он несет позитив, приглашает к нам, почему бы и нет?» - высказал свою позицию чиновник, отметив, что среди важнейших задач при этом - развитие круизного пароходства. Сегодня одна из величайших рек мира, Амур, на большем своем протяжении практически недосягаема для туристов.

Ни по матушке, ни по батюшке

Сто сорок видов рыбы, живущих в Амуре, в том числе десяток, которые заходят сюда на нерест – самое настоящее богатство Хабаровского края. Даже не будучи рыбаком, увидеть такое изобилие хотели бы многие. Но как водится, масштабы воспринимаются на расстоянии. Вот и главный «промоутер» Хабаровска в интернете - поросенок, уставший от тесноты и шума российских столиц, оценил потенциал дальневосточной природы и решил ехать не куда-нибудь, а именно к нам. В местном правительстве уверяют: к появлению этого персонажа там не причастны. Лучшие умы края заняты наитруднейшим вопросом: как открыть путь к удивительнейшим по красоте местам, которые манят туристов чуть не со всего мира.

Когда-то наша река именовалась Амур-батюшка. Как и на матушке – Волге, судоходство здесь существенно сократилось. А всего-то чуть более тридцати лет назад воды «Черного дракона», как именуют Амур китайцы, бороздили комфортабельные многопалубные теплоходы, самые известные из них «XXX лет ГДР», «Дежнев», «Пржевальский». Сейчас ходят главным образом немногочисленные «Метеоры» и прогулочные суда типа «Москва» с низкой осадкой.

- Одна из важнейших задач на период 2019-24 годов – развитие в крае круизного туризма. Есть интерес со стороны потенциального инвестора из Перми к строительству пассажирских судов. Приобретать один теплоход смысла нет, их должно быть 5-7, чтобы развивать движение не только по Амуру, но и к портам Японского моря, с заходом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, - поделился планами Александр Федосов с журналистами. – Но запустить корабль это полдела. Нужно подумать о причалах. Поэтому идет реконструкция набережной в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Прорабатывается вопрос строительства причалов в Амурске и Николаевске-на-Амуре.

К ним, к нам, в Крым

Зампред краевого правительства напомнил: минувшем году Хабаровский край посетили около 600 тыс. туристов. В их числе 50 тыс. граждан из 94 стран мира. Это принесло в краевую казну примерно 160 млн руб. Однако с точки зрения туристической привлекательности регион занимает только 26-ю строчку федерального рейтинга. По сравнению с прошлым годом показатель улучшен на две позиции. Причины лежат на поверхности. В их числе слабое развитие инфраструктуры. Отсюда дороговизна наиболее перспективных маршрутов. Таких, как от острова Большой Уссурийский, под Хабаровском, к Шантарскому архипелагу, у южного побережья Охотского моря. По стоимости и уровню сервиса он существенно проигрывает отдыху на заграничных пляжах и даже в Крыму.

- Сегодня поездка на Шантарские острова обойдется более, чем в 100 тысяч рублей, но это вдвое меньше, чем пять лет назад. По нашим оценкам, в будущем стоимость многодневного тура можно будет удешевить до 60-70 тыс. рублей, - сориентировал Александр Федосов. – Сейчас в поселке им. Полины Осипенко отстраивается взлетно-посадочная полоса, создается база, которая снимет часть забот по дозаправке. Туристический центр построили в бухте Онгачан, откуда начинается маршрут на Шантары. Там уже есть гостевые домики, баня, кухня, взлетно-посадочная полоса. Проекте реализуется с участием представителей бизнеса.

С другой стороны, признался чиновник, сравнительно небольшой поток туристов в такие места обеспечивает сохранность первозданной природы: дескать, наш народ выносливый, вынесет все, что можно и что нельзя, оставит после себя горы мусора, а в итоге может и погубить существующую красоту.

- У нас удивительнейшие места: 100-метровые водопады, многоцветные скалы из яшмы. Наше побережье – родина китов, они у нас рождаются и только потом идут на Чукотку, где их ждут китобои. Представьте, утром просыпаетесь и наблюдаете три «подводные лодки»: папа-кит, мама и их китенок. Где еще такое можно увидеть? – поделился эмоциями глава краевого туристического ведомства.

Сеть есть. А рыба?

В Хабаровском крае официально насчитывается 150 региональных туристических маршрутов, 102 из них имеют аккредитацию. В отрасли задействованы 211 туристических компаний. Для приезжающих готовы распахнуть двери более 200 гостиниц разного уровня, в том числе 16-ть 2- и 3-звездочных. Строится отель международной гостиничной сети «Хилтон». Если работа отелей более-менее на виду, то о разветвленной маршрутной туристической сети знают, пожалуй, лишь избранные. Поэтому журналисты поинтересовались, стоит ли гнаться за количеством?

- Согласен, должны быть 10-15 пилотных маршрутов, и нужно четко понимать, какие являются брендами Хабаровского края. Пять лет назад говорили: 150 маршрутов – это здорово! А кто их видел? Где они? Для кого? Мы же не говорим: «150 причин посетить Хабаровский край»! Поэтому вопрос будем прорабатывать и будем поддерживать прежде именно то, что выделяет нас среди других регионов, может стать частью нашего местного туристического «золотого кольца», - ответил Федосов.

С недавних пор программы визита многих делегаций, прибывающих в край, включают посещение заводов Комсомольска-на-Амуре. Там выпускаются корабли и современнейшие военные самолеты пятого поколения. Это так называемый промышленный туризм. Ни куда не делись этнографические маршруты по некоторым местам проживания коренных малочисленных народов Севера. Спортивные чемпионаты, фестивали «Амурские волны», «Серебряная корюшка» и другие привлекают фанатов событийного туризма.

- В сентябре Хабаровский край уже в четвертый раз будет представлен на Восточном экономическом форуме, во Владивостоке. Регион у нас высокотехнологичный, поэтому наш павильон должен стать самым лучшим – чтобы у гостей челюсть отвисала, когда они к нам зайдут, - рассказал Александр Федосов о подготовке к приближающемуся мероприятию международного уровня. - Мы покажем рабочее место авиастроителя и все то, чем славится, чем гордится Хабаровский край. А еще у нас будет самая большая команда участников культурной программы: больше ста человек! Это коллективы «Триумф», «Дальний Восток», «Апрель», «Сэнкурэ», мастера декоративно-прикладного творчества. Нам нельзя быть ни третьими, ни вторыми – только первыми!

Вполне возможно, что так оно и произойдет. Правда, не совсем ясно: а богатства Амура, которые, вроде как, у всех у нас под ногами, тоже будут показаны гостям форума? А жителям края, которые давно отвыкли от разваристых рыбных кулинарных шедевров? Действительно, нужно махнуть всем на дальний-дальний Восток по примеру веселого поросенка. Туда, где земли много, а людей мало.

Алексей Стахов