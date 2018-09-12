Хабаровский край: Из ямы - с реформой

В Хабаровске изъяны существующей пенсионной системы чиновники объяснили демографической ямой

«Люди хотят трудиться, и реформа пенсионного законодательства закрепит это право!» - высказал мнение председатель Законодательной думы Хабаровского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Луговской. Он прокомментировал обращение президента России к гражданам страны по чрезвычайно важному поводу – предстоящему повышению пенсионного возраста, встретившись с журналистами.

Страна оправляется от экономических потерь 90-х годов, сопоставимых с последствиями Великой Отечественной войны, и поэтому работать россиянам придется больше. Окончательную ясность по самому болезненному вопросу последних нескольких месяцев – повышению пенсионного возраста – внес на минувшей неделе президент страны Владимир Путин. Местные власти постарались скрасить драматизм ситуации, перенеся акцент с денег на человеческий фактор, но пообещали: сопротивление нововведениям не потерпят.

«Не будьте божьей коровой!»

Устное творчество великого комбинатора из бессмертного романа «Двенадцать стульев», созданного более полувека назад, не теряет своей актуальности. «Не надо уподобляться животным – мы же люди!» - звучит мысль в приведенной выше цитате. Аналогичное пожелание, хотя и в менее изящной форме, высказывает и председатель Законодательной думы Хабаровского края: «Некоторые наши коллеги говорят: нельзя трогать пенсионное законодательство. Это позиция человека, ну или животного, которое прячет голову в песок», - напомнил Сергей Луговской.

- Сейчас самое время, чтобы изменить возраст выхода на пенсию. Это обусловлено экономической и политической ситуацией, а также ситуацией непосредственно в Пенсионном фонде. Вопрос очень непростой, но крайне важный, а кроме того, с годами он никуда не уйдет, его нельзя будет игнорировать, - подчеркнул важность предлагаемых изменений руководитель регионального депутатского корпуса. При этом он, слегка запинаясь, но настойчиво объяснил: основная причина нововведений не имеет отношения к экономике. Просто люди предпенсионного и пенсионного возраста, обладая нерастраченным потенциалом, огромным жизненным и профессиональным опытом, не спешат уходить на покой.

- Цифры, которые дает Пенсионный фонд, свидетельствуют: до 70% граждан продолжают трудиться еще от трех до пяти лет, будучи пенсионерами. А 30% не хотят уходить на заслуженный отдых и после этого срока, - привел аргумент парламентарий.

Что стоит за этими данными, не уточняется. Вероятно, гражданам просто скучно сидеть дома, когда в стране активно развивается экономика. Да и обидно: зарплаты в регионе приближаются к немыслимым прежде столичным значениям, а вот с пенсиями дело как-то похуже.

- Пенсионный фонд формируется в основном за счет отчислений, сделанных в предыдущие годы и поступающих от тех граждан, кто работает сегодня. Задача – повысить размер пенсий, сделать их более достойными. Поэтому региональный Совет партии «Единая Россия» поддержал инициативы Генсовета, тем более что там услышали наши предложения, - констатировал Сергей Луговской.

Лучше по-хорошему, чем по-плохому

Шоковой терапии, как это преподносят наиболее радикальные оппозиционеры, не будет, заверил вслед за президентом России Луговской: «Глава государства высказался на этот счет определенно и очень доходчиво, простым человеческим языком!». А чтобы федеральные законы не пробуксовывали на уровне региона, местные власти, с одной стороны, наладили диалог со всеми заинтересованными сторонами, с другой, продолжают искать подходы к наиболее оптимальному переводу пенсионной системы на новый этап.

- Президент дал поручения разработать меры защиты людей пенсионного и предпенсионного возраста от рисков потери работы, вплоть до административной и уголовной ответственности в отношении недобросовестных работодателей. Кроме того, обозначена задача поиска стимулов для бизнеса, чтобы людей не увольняли по надуманным поводам. Все это мы будем обсуждать с предпринимателями, с представителями профсоюзов, с общественными организациями и инициативными гражданами. Затем все конкретные предложения будут выноситься на уровень Государственной думы, в том числе представителями Хабаровского края в этом законодательном органе, – рассказал Луговской. – Отмечу, что часть предложений уже направлена в Москву, в том числе по поручению губернатора края Вячеслава Шпорта.

Все это призвано обеспечить социальные гарантии и в первую очередь – в сфере отношений между работником и работодателем. Зачастую они носят самый что ни на есть интимный характер. А это уже вопрос социального благополучия: союз, даже внебрачный, должен быть мирным, равно как и его расторжение. Другой краеугольный камень стабильности – демография. Предлагаемые коррективы пенсионной реформы предусматривают послабления для многодетных семей.

Предложения, подготовленные местными законодателями, судя по выступлению Сергея Луговского, не отличаются от президентских. А если чье-то пожелание оказалось неуслышанным, следует набраться терпения и настойчивости: парламентарии пообещали не забыть ни о ком. Осенью состоится второе чтение без преувеличения эпохального законопроекта. Срок приема поправок к нему, как сообщил сайт Государственной думы, продлен до 24 сентября.

Алексей Стахов

Из обращения Владимира Путина к гражданам России по изменению пенсионного законодательства (по тексту официального сайта президента Российской Федерации kremlin.ru).

- Дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста началась не вдруг. Об этом говорили и в советский период, и в 90-е годы. Но решения не принимались, откладывались. В начале 2000-х годов и члены правительства России, и многие представители экспертного сообщества вновь настойчиво стали ставить вопрос о пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста. Было очевидно, что на рубеже 2020-х годов мы неизбежно столкнёмся с серьёзными демографическими проблемами. Чем они вызваны?

Каждые 25–27 лет во взрослую жизнь у нас вступает гораздо меньшее число граждан, чем могло и должно было бы. Так происходило в результате тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны. А это не только прямые потери, но и миллионы не родившихся в военные годы. Период, когда во взрослую жизнь входило очередное малочисленное поколение, пришёлся и на середину 90-х годов прошлого века. Но именно в это время страна столкнулась ещё и с тяжелейшим экономическим, социальным кризисом. Это привело ко второму мощному демографическому удару. Родилось ещё меньше детей, чем ожидали. И сейчас именно это, крайне малочисленное, поколение родившихся в 90-е входит в трудоспособный возраст.

В связи с этим ещё больше возрастает нагрузка и на пенсионную систему, ведь она у нас построена в основном на солидарном принципе. Вывод понятен: сокращается трудоспособное население – автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. А значит, необходимы изменения.

Владимир Путин

Если предположить, что мы хотим достичь поставленной цели, выйти на среднюю пенсию в 20 тысяч рублей, ничего при этом не меняя, то дефицит Пенсионного фонда увеличился бы в полтора раза, до 5 триллионов рублей. Для сравнения, это больше, чем все расходы на национальную оборону и безопасность страны. Выбрав такое решение, мы рано или поздно разрушим наши финансы, будем вынуждены залезать в долги или печатать ничем не обеспеченные деньги со всеми вытекающими последствиями: гиперинфляцией и ростом бедности. Поэтому наше бездействие сейчас или принятие временных «косметических» мер было бы безответственно и нечестно по отношению и к стране, и к нашим детям.

Владимир Путин

Из предложений, озвученных президентом:

- пенсионный возраст для женщин повысить не на 8 лет, как указывалось первоначально, а на 5, с 55 до 60 лет; для мужчин возраст выхода на пенсию увеличится с 60 до 65 лет; для представителей КМНС и работников ряда трудоемких производств пенсионный возраст изменяться не будет;

- право досрочно, от одного года до 5 лет, в зависимости от числа детей, выходить на пенсию многодетным матерям;

- льгота для тех, кого реформа затронет первым: выйти на пенсию они смогут на полгода раньше, чем устанавливают новые правила;

- пособие для потерявших работу граждан предпенсионного возраста предлагается повысить с 4,9 до 11,3 тыс. рублей;

- надбавка к пенсиям неработающим сельским жителям - до 25% при трудовом стаже 30 и более лет;

- досрочный выход на пенсию при большом трудовом стаже: у мужчин – после 42 лет работы, у женщин – после 37 лет;

- сохранение на переходный период существующих льгот по налогам на недвижимость и землю, приобретению лекарств, по оплате ЖКХ и проезду на общественном транспорте;

- бесплатное переобучение или повышение квалификации для граждан предпенсионного возраста.

Каждый третий житель края - пенсионер

В Хабаровском крае средний размер пенсии 16,3 тыс. рублей.

Ее получают 29% жителей региона - 396,7 тыс. граждан (общая численность населения края на 01.01.2018, по данным Хабаровскстата, 1,328 млн чел.).

Суммарный размер пенсионных выплат жителям края – около 6,5 млрд рублей ежемесячно (примерно 74 млрд рублей ежегодно, включая 1,5 млрд, которые приходятся на региональную доплату).

На одного пенсионера в крае приходится 1,35 работающего. В 2019 году прогнозируется, что соотношение составит 1:1,2.