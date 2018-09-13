Хабаровский край: Форумтуна

В Хабаровском крае построят новый пассажирский авиатерминал, завод топливных гранул, сто самолетов. Сотрудничать с нами хотят кемеровчане и компания «Сименс»

Во Владивостоке сейчас проходит Восточный экономический форум. Город принимает у себя высокопоставленных гостей. Так, президент России Владимир Путин 11 сентября провел заседание Президиума Госсовета. На нем обсуждались стратегические задачи по развитию Дальневосточного федерального округа. Делегация Хабаровского края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом также принимает участие в ВЭФ.

Деньги для «воздушных врат»

Уже заключен ряд договоров с инвесторами. Во-первых, консорциум бизнесменов из Японии готов вложить деньги в строительство пассажирского терминала внутренних авиалиний хабаровского аэропорта Новый. Компании из Страны восходящего солнца под названием Sojitz Corp., JOIN и JATCO до конца 2018 года намерены приобрести долю в размере десяти процентов акций АО «Международный аэропорт Хабаровска». Собственно, на эти средства и будет возведен новый терминал.

Меморандум о стратегическом партнерстве был подписан председателем совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константином Басюком и генеральным директором Sojitz Corporation Масайоши Фуджимото. Визирование контракта прошло в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Также зарубежные инвесторы намерены увеличить долю в уставном капитале АО «МАХ» до 25 процентов плюс одна акция. А если сотрудничество будет и впредь развиваться успешно, японцы готовы вкладывать финансы в строительство нового терминала уже международных авиалиний.

В данный момент современный аэровокзальный комплекс возводит другой восточный консорциум (на сей раз — из солнечной Турции) Limak-Marashstoy. Планируется, что новую воздушную гавань введут в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года. Общий объем инвестиционных вложений в проект составляет 4,9 миллиарда рублей.

Сто лайнеров

Подписано соглашение между компанией «Аэрофлот» и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» на поставку ста самолетов «Сухой Суперджет 100». Лайнеры будут собраны в двухклассной компановке — 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 мест в салоне экономического класса.

«На полях ВЭФ состоялось важнейшее для авиационной отрасли нашей страны и Хабаровского края событие, - рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. - Мы стали свидетелями подписания крупнейшего контракта в современной истории гражданского авиастроения страны. Комсомольск-на-Амуре поставит заказчику 100 новых лайнеров. Этот заказ обеспечит стабильную загрузку наших авиационных производств».

Контракт, как и соглашение о строительстве терминала в хабаровском аэропорту, также был подписан в присутствии Владимира Путина. Договор скрепили своими подписями президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь и генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. Стоит отметить, что в составе воздушного флота крупнейшего в России авиаперевозчика числится 49 «Суперджетов».

«Я горжусь тем, что этот самолет выпускают в Комсомольске-на-Амуре, - заявил Вячеслав Шпорт. - Это первый отечественный гражданский лайнер новой России. Решение о его создании на базе Комсомольского авиапрома принимал лично Владимир Путин. И мы оправдали доверие Президента. Поздравляю всех заводчан с крупным контрактом!»

Поверь мне, «Сименс»

Предположу, что компания «Сименс» ассоциируется у жителей Хабаровского края в первую очередь с телефонами. Модель С-65 в конце «нулевых» завоевала большую популярность. Пожалуй, ею в дальневосточной столице обладала едва ли не половина тогдашних владельцев «сотовых». Поэтому бренд «Сименс» в нашем регионе до сих пор любят и помнят.

Тем отраднее звучит новость: представители делегаций Хабаровского края и ООО «Сименс» заключили соглашение о наращивании партнерских соглашений и сотрудничестве по нескольким направлениям. Стороны намерены сообща работать в таких сферах, как передовые энергосберегающие технологии, коммерциализация инновационных решений и многое другое.

«Это наработки и опыт в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства, связанных с энергоэффективностью, это вопросы автоматизации и цифровизации промышленных производств, - прокомментировал первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. - Работа будет вестись поэтапно. Сейчас, на первом этапе, достигнуты договоренности о том, что компания представит свои наработки и решения, которые уже были реализованы. Мы их изучим, примем решения, и тогда состоится еще одна встреча, в рамках которой и будет подписано соглашение о сотрудничестве».

Напомним, что немецкий концерн Siemens является конгломератом, работающим во многих отраслях экономики. В их числе электротехника, энергетическое оборудование, транспорт, медицина, светотехника, связь и т.д.

Сибирский обмен

Хабаровский край намерен сотрудничать с Кемеровской областью. Губернаторы двух регионов Вячеслав Шпорт и Сергей Цивилев подписали соглашение о налаживании торгово-экономических, научно-технических и культурных связей.

"Мы планируем провести дополнительную работу по налаживанию контактов между предприятиями торговли и потребительского рынка, - отметил Вячеслав Шпорт. - Выпускаемая в наших регионах продовольственная продукция должна быть представлена в торговых сетях как Хабаровского края, так и Кемеровской области. Уверен, это соглашение придаст новый импульс развитию взаимовыгодной кооперации и принесет пользу жителям обоих регионов".

Бизнесмены из Кемеровской области в Хабаровском крае отнюдь не новые партнеры. Так, кузбасский уголь идет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе, и через порты, расположенные на территории нашего края. Краевые металлургические предприятия также работают с сибиряками долгие годы.

В числе перспективных направлений сотрудничества глава Хабаровского края также назвал гуманитарные обмены в сферах культуры, образования, туризма, здравоохранения, молодежной политики и спорта. Делегацию Кемеровской области пригласили на форум «Амур», который пройдет в следующем году.

Пеллет в один конец

На Восточном экономическом форуме согласовали проект строительства завода по производству топливных гранул. С одной стороны соглашение в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ подписали представители Российского фонда прямых инвестиций, с другой стороны — японская компания JBICIG Partners.

Новое предприятие появится в Амурске. Общий объем инвестиций составит двести миллионов долларов. Предполагается, что мощности фабрики позволят производить 135 тысяч тонн топливных гранул (древесных пеллетов) в год. Запуск завода запланирован в 2019 году. Стороны предполагают дальнейшее увеличение производства и строительство дополнительных предприятий мощностью около 500 тысяч в год. Большая часть пеллетов будет экспортироваться в Японию.

Напомним, что 12 сентября Вячеслав Шпорт примет участие во многих важных событиях ВЭФ, в том числе посвященных улучшению ивестиционного климата в Хабаровском крае. Будут заключены договоры о сотрудничестве с общественной организацией «Деловая Россия», Агентством стратегических инициатив, Сбербанком, союзом World Skills Russia, с правительствами Республики Беларусь и Республики Башкортостан. Центральным событием этого дня форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Андрей Канев





