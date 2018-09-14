Хабаровский край: Штормы и рифы на пути судоходных компаний

Общая протяженность водных судоходных путей в Хабаровском крае составляет 1784 километра. «Внутренний водный транспорт играет исключительную роль», - подчеркнул начальник профильного управления регионального минпромтранса Владимир Березовский, выступая на заседании общественного совета министерства.

Была упомянута Стратегия развития внутреннего водного транспорта РФ, государственная программа «Развитие транспортной системы Хабаровского края». В общем, на федеральном и региональном уровне принимают меры для развития судоходства на внутренних водных путях, обеспечения доступности транспортных услуг, в том числе на пассажирских линиях.

Правда, результат прямо противоположный. За последние пять лет пассажиропоток сократился в два раза. Такой же спад в перевозке грузов. Начальник управления объяснил это двумя основными причинами. Первая - увеличение автодорожной сети, что само по себе позитивно. Вторая - неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка в навигационный период, в том числе наводнение 2013 года, когда пострадали водные коммуникации Амурского бассейна.

Действительно, уже в постсоветское время автодороги связали краевой центр с Нижним Амуром, его городами и селами. Как следствие - сокращение территорий края, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Очевидно перемещение грузов из трюмов в фуры и возможность круглогодичной доставки, хотя трассы и полны колдобин, убавляет клиентов речного флота, который функционирует с мая по октябрь.

По словам Владимира Березовского, пассажирские перевозки правительство края сохраняет и развивает. В прошлом году на субсидирование межмуниципальных маршрутов направлено более семидесяти миллионов рублей. На Хабаровском судостроительном заводе по заказу правительства на лизинговой основе построено судно на сто мест. После спуска на воду двух аналогичных судов быстроходная троица станет работать на Нижнем Амуре. Судно на воздушной подушке, заложенное на том же заводе, будет обслуживать маршрут Хабаровск - Победа. Левобережье Хабаровского района получит сообщение с краевым центром не только в навигацию, но и в межнавигационный период.

Две компании и один директор

Не столь обнадеживающим было выступление Игоря Меерсона, возглавляющего две судоходные компании, на долю которых приходится без малого сто процентов речных пассажирских перевозок в крае.

- Наша главная задача - поддержание высокой технической готовности флота. На ее выполнение уходит до трети бюджета обоих предприятий, и это весьма значительные суммы, - уточнил он.

Игорь Меерсон признался, что не верит в приход на Амур инвесторов, которые возьмутся за строительство пассажирского флота. Он полагает, что больше соответствует реалиям глубокая модернизация эксплуатируемых судов, хотя ставшие почти родными «омики», официально выражаясь, теплоходы ОМ-5 и ОМ-8, отработали больше полувека.

Модернизация - это замена силовых установок, электрооборудования, включая кабельные трассы, трубопроводных систем. Однако предприятию «Амурские пассажирские перевозки», которое работает в Хабаровске, как и предприятию «КомПас» из Комсомольска-на-Амуре, по словам их руководителя, программы модернизации флота не по силам.

- Экономика обоих предприятий строится на субсидировании. Отказ от субсидирования чреват ростом тарифов, причем не в арифметической, а в геометрической прогрессии, - констатировал он, добавив, что механизм предоставления субсидий нуждается в совершенствовании.

Вторая жизнь буксиров

Начальник Хабаровского речного порта Юрий Обухов поддержал коллегу в том, что упор надо делать на глубокую модернизацию. Шесть буксиров порта были модернизированы: они получили новые дизели, в них поменяли оборудование, им отремонтировали корпуса. По словам Обухова, эти буксиры выглядят лучше новеньких судов, построенных за границей. «Там допускается все, начиная от металла потоньше, - заметил он не без гордости за судостроение советской эпохи, что позволяет эксплуатировать плавсредства, десятилетиями работающие на водных маршрутах.

Это относится и к крановому хозяйству: - Река - не море, где соленая вода ускоряет коррозию металла», - напомнил он и привел в пример портовые краны, безупречные в эксплуатации, хотя устанавливались и запускались они давненько.

«Сегодня грузопоток достаточно маленький, но это не значит, что наш порт не нужен городу, краю, - резюмировал Обухов. - Когда строился федеральный кардиоцентр, нестандартные конструкции для него завозились по реке. Когда реконструировался Хабаровский НПЗ, мы принимали крупногабаритное оборудование».

Кстати, предприниматель Александр Сидоренко, который не оставил намерений построить небоскреб в центре Хабаровска, намерен привлечь речников для доставки металлоконструкций.

Конфеты от моториста

Глава администрации «Амурводпуть» Александр Савин, не полемизируя с коллегами, объяснил, почему судоходные компании бассейна не участвовали в переговорах о транспортировке грузов на строительство Амурского газоперерабатывающего завода, которое разворачивается на берегу Зеи.

- Заказчик выставил условие: срок эксплуатации судов не должен превышать пять лет, - информировал он.

Перевозить грузы будут не амурские, а волжские речники. Разве это не подтверждает, что при всех достоинствах модернизации флота без его обновления не обойтись? Это не упрек предприятиям, которые едва сводят концы с концами из-за кратного снижения грузопотока. Впрочем, и по этому поводу руководитель предприятия внутренних водных путей высказался без сожаления:

- Да, в 1989 году мы перевозили тридцать два миллиона тонн грузов, а сегодня у нас всего пять миллионов тонн. Но тогда мы перевозили семнадцать миллионов тонн угля! Из Пояркова гнали составы с райчихинским углем! Сегодня угля всего четыреста тонн.

На газ переведены Амурская ТЭЦ-1 и Комсомольская ТЭЦ-2, котельные в Амурском, Комсомольском, Ульчском районах. Не ходят танкеры до Николаевска-на-Амуре: Николаевская ТЭЦ тоже работает на газе. Но это лишь одна сторона медали.

Менее впечатляюще выглядит опустошение Крайнего Севера после 1991 года: ликвидация рыбколхозов и леспромхозов, других предприятий, каждое из которых имело ряжевый причал. Показательный пример - участок «Покровка», входивший в состав Хабаровского речного порта, хотя располагался он на противоположном берегу Амура в Смидовичском районе. Точнее, в поселке им. Э. Тельмана, откуда шли грузы на север Сахалина. Сегодня участок «Покровка» ничего не отправляет, там запустение и безнадега. Но ведь сахалинские месторождения углеводородов на подъеме! Значит, там обходятся без Хабаровского речного порта с его участком на левом берегу Амура. Разгосударствление экономики много чего изменило, причем не везде в лучшую сторону. Тот же Савин не преминул упомянуть светлое прошлое:

- В 1978 году я закончил свою первую навигацию, приехал домой, накупил конфет, и все девчонки были моими. Я работал мотористом, получал триста двадцать рублей в месяц - в два раза больше сверстников, - не без юмора заметил он.

Сегодня из ста двадцати выпускников Хабаровского техникума водного транспорта на флоте остается десятая часть. То же соотношение в Благовещенске, где открыт филиал Морского университета, бывшего ДВВИМУ. Отрасль не выдерживает конкуренции в рыночном пространстве, и молодежь утекает в другие сферы. Средний возраст капитана речного флота - далеко за пятьдесят.

Цены на топливо скачут

На удручающее состояние речного флота обратил внимание Государственный Совет, состоявшийся два года назад в Волгограде с участием Владимира Путина. Выбытие грузового флота кратно превышает постройку. Средний возраст пассажирских теплоходов перевалил за тридцать лет.

- Высокая стоимость строительства судов при относительно низкой рентабельности судоходного бизнеса усугубляется ограниченностью навигационного периода, ростом цен на дизельное топливо, которое только за последние три года подскочило в цене на семьдесят процентов, - сказал, подводя итоги обсуждения, председатель общественного совета минпромтранса Виктор Шпаков.

Правительству края предложено обеспечить государственную поддержку судостроения. В частности, содействовать в предоставлении субсидий судоходным компаниям для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, а также лизинговых платежей, используемых для обновления флота. Другая мера - возмещение части затрат на приобретение новых судов взамен утилизируемых. Рекомендовано создать рабочую группу с привлечением специалистов, ученых, маркетологов для увеличения номенклатуры грузов, перевозимых речным транспортом.

Михаил Карпач