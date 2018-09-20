Придет время, полетим: Через год в Хабаровске будет новый терминал и новая взлетная полоса

Новые самолёты будут садиться и взлетать в современном аэропорту уже в конце 2019 года. В терминале с пропускной способностью 1200 пассажиров в час планируется обслуживать до 3 миллионов пассажиров ежегодно. Проект осуществляется в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск».

Строительство объекта краевого значения проинспектировал Вячеслав Шпорт. Губернатор высказал удовлетворение сроками и объёмами: «Строительство идет согласно графику, день в день. Людей и техники хватает, и финансирование идет своевременно. Немного объектов в крае, особенно масштабных, что идут в срок. Проблемы бывают - или финансирование срывается, или подрядчик не очень-то порядочный попадается».

Все современные технологи, что есть в мире, при этом строительстве будут применены. Площадь нового терминала внутренних воздушных линий составит 26 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделяется техническому оснащению в соответствии с действующими международными и отечественными стандартами. Новый терминал будет оснащен тремя телетрапами, 12 лифтами различного назначения, 7 эскалаторами, системой обработки багажа. Он изначально будет комфортным для маломобильных пассажиров в рамках проекта "Доступная среда".

По словам Вячеслава Шпорта, огромные деньги вложены в развитие «воздушных ворот» вполне осознанно и просчитанно: «Мы не строим терминал ради терминала и не строим взлетно-посадочную полосу ради полосы. Задача проста - эти два объекта должны быть запущены в эксплуатацию одновременно. Объем инвестиционных вложений в новый терминал без малого 5 миллиардов рублей. Полоса стоит порядка 9 миллиардов, перрон около 4 миллиардов. Второй терминал, международный, сейчас только проектируется. Это очень нужный проект для жителей и всех гостей, кто приезжает и разлетается из края».

«Мы активно рекламируем создание туристического кластера в Хабаровском крае как для внутреннего посещения, так и для иностранных гостей. А это все возрастающий поток пассажиров. Наш край необъятный, у нас такие масштабы, у нас такие расстояния, у нас такие места - одни Шантары чего стоят! - так что новый аэропорт будет не просто загружен. Мне так кажется, что он будет перегружен», - предположил Вячеслав Шпорт актуальность реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Новый.

Губернатор отметил и сдвиги в области доступности авиабилетов: «Современные самолеты, что сделаны по последнему слову техники, экономичные во всем, начиная от количества потребляемого горючего и заканчивая сервисным обслуживанием. Это раньше было, что порядка 70% стоимости авиабилета составляла стоимость топлива. Прямая зависимость для доступности перелетов - повышение уровня сервиса и снижение в стоимости билета стоимости авиационного топлива».

В международном аэропорту Хабаровска на принципах государственно-частного партнерства поэтапно реализуется проект комплексного развития аэропортового комплекса «Новый», который включает: реконструкцию аэродрома и аэродромной инфраструктуры; развитие аэровокзальной (терминальной) инфраструктуры; развитие коммерческой составляющей - зоны AirCity. По окончании этого строительства, в 2025 году, будет создан полный сервис по обслуживанию пассажиров.

Эдуард Попов

Фото Ольги Шабалиной

Цифры и факты по строительству нового терминала внутренних воздушных линий (ВВЛ):

Более 1000 свай для создания фундамента, 13 тысяч тонн бетона, 2,5 тысячи тонн арматуры для железобетонных работ и более 1 тысячи тонн металлоконструкций. На строительной площадке задействовано более 300 человек и более 20 единиц строительной техники.