Хабаровский края : Новый инвестор свободного порта

Корпорацией развития Дальнего Востока одобрена первая заявка на реализацию проекта в рамках режима СПВ на территории Советско-Гаванского района Хабаровского края

Пилотным резидентом становится ООО «Гаваньлеспром» - местное предприятие, созданное летом 2018 года. Его владельцы намерены инвестировать в проект по переработке леса около 70 млн рублей, создав 76 новых рабочих мест.

Местом возведения современного производственного комплекса определен поселок Майский. Среди заявленных направлений деятельности – выпуск топливных гранул и брикетов, что в настоящее время является крайне перспективным методом избавления от отходов деревообработки.

Первые партии продукции, как ожидается, начнут поступать на рынок в марте 2019 года. Спустя 6–7 месяцев завод выйдет на полную мощность. Все оборудование планируется закупить у российских поставщиков.

Сейчас своей очереди на «добро» ожидают еще пятнадцать потенциальных резидентов. Это компании, намеревающиеся запустить проекты по строительству транспортно-перегрузочных комплексов, терминалов по обработке грузов, причальных сооружений, деревообрабатывающих производств и выпуску морепродуктов.

Совокупный объем инвестиций по заявленным на сегодняшний день инициативам - более 54 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест приближается к двум тысячам.

- На территории свободного порта Владивосток наблюдается хорошая динамика по реализации проектов. Режим льготного хозяйствования, действующий сегодня на территории пяти регионов Дальнего Востока, предоставляет предпринимателям хорошие возможности реализовать свои бизнес-идеи при действенной поддержке государства, – отметил генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.

Федеральный закон о свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Сначала особый режим распространялся на 15 муниципалитетов Приморского края, включая столицу региона. В 2016 году, по поручению президента России Владимира Путина, режим порто-франко был распространен на ключевые гавани Дальнего Востока: в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек), Приморском крае (Лазовский муниципальный район). В июле 2018 года режим свободного порта распространен на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края.

Налоговые льготы для резидентов свободного порта

7,6% - общий размер страховых взносов на 10 лет при получении статуса резидента в течение 3-х лет после принятия закона;

5% - налог на прибыль (0% в федеральный бюджет и не более 5% в региональный);

0% - налог на землю в течение 5 лет;

0% - налог на имущество в течение 5 лет и 0,5% последующие 5 лет;

10 дней - ускоренная процедура возмещения НДС.

Ольга Гауптман