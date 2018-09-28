Хабаровск: На главной улице с … сортиром

Средневековая «Карлуха» в Хабаровске: возможны ли перемены? Водонапорная колонка, к которой тянутся люди с ведрами. Дощатый сортир, куда не каждый решится войти, ибо впечатление такое, что последний раз его чистили еще при советской власти. И, разумеется, помойка с бесчисленной мухотой летом и ледяными глыбами зимой.

Средневековое житье-бытье имеет конкретный адрес - улица Карла Маркса. А именно «кирпичка» - жилмассив кирпичного завода №1. Это вереница двухэтажных строений на пути из центра города в аэропорт. Есть и трехэтажка, бывшее общежитие, но и там -удобства во дворе.

Кирпичный завод №1 не пережил гайдаровских реформ, его жилфонд перекочевал в муниципальную собственность. Понятно, что в приснопамятные 90-е годы городская администрация вынуждена была принимать на баланс уйму ведомственных жилмассивов, что возможности местного бюджета не безграничны. И все же…

Слезы капали

В 2011 году глава Советской Гавани Павел Боровский был по делам в моргородке. Это бывший жилмассив судоремзавода с двухэтажками еще довоенной постройки. (Шлакоблочные и кирпичные дома на улице Карла Маркса по сравнению с «деревяшками» моргородка кажутся мечтой.) На глазах главы вышедшая из подъезда женщина опорожнила помойное ведро в ближайший сугроб. На замечание градоначальника она отреагировала такими словами!..

Боровский, сделавший карьеру в прокуратуре, знал что делать для привлечения к ответственности за оскорбление. Но он выбрал другой путь: была разработана городская программа канализирования. Вот адреса совгаванских двухэтажек, которые первые получили водоснабжение и водоотведение, - ул. Колесниченко, 24а, ул. Киевская, 33, ул. Гончарова, 17. С завершением монтажа трубопроводов ремонтировались подъезды и фасады. Во дворах после ликвидации туалетов и демонтажа колонок рекультивировалась земля, высаживались деревья.

Когда Боровский проверял то, что сделано, его поразило не разнообразие унитазов и раковин. Женщины плакали от осознания, что для них началась другая жизнь, когда воды - вдоволь, когда не надо отправляться на улицу с помоями или по нужде.

Работы на шести двухэтажках обошлись в полтора миллиона рублей. Сумма не особенно значительная для бюджета Советской Гавани, а для бюджета Хабаровска - вообще песчинка. Но в краевом центре при множестве муниципальных программ, охватывающих жизнедеятельность города от энергоснабжения до озеленения, программа канализирования так и не появилась. А ведь жилья без водоснабжения и водоотведения в 600-тысячном Хабаровске кратно больше, чем в 30-тысячной Советской Гавани.

Где закопали миллионы

В прошлом году, который был объявлен Годом экологии, в краевой столице не только сажали деревья и цветы, собирали мусор силами трудовых отрядов школьников. В планы было включено канализирование. Начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская обнародовала адреса: это дома №138, 140, 142а на улице Карла Маркса. Иначе говоря, на «кирпичке». Что там изменилось, хотя приуроченные к Году экологии меры уместно считать лишь началом, поскольку на этом же пятачке «Карлухи» в канализировании нуждаются еще пять многоквартирных домов?

Свежий асфальт у подъездов дома №140, как и новенькие крышки канализационных колодцев воспринимаются как финальный аккорд, но в действительности это не так.

- Затратили двадцать миллионов рублей. Можно сказать, закопали, ведь в квартиры ничего не подведено. Ни водоснабжение, ни водоотведение, - говорит Анна Клепалова, проживающая в этом доме. - По-прежнему ходим за водой на колонку, выносим ведра с помоями. О состоянии туалета не расскажешь: этот ужас надо видеть…

Граждане из XXI века не хотят жить как в Средневековье. Ответы на их запросы - свидетельство того, что власть не желает вникать в нужды людей. Отписки вместо помощи, бумагооборот вместо встреч на жилмассиве, разъяснений, контактов с неравнодушными жильцами.

«Сообщаем, что в 2016 году в рамках муниципальной экологической программы выполнены инженерные изыскания и подготовлена проектная документация», - обнадежил заместитель мэра Сергей Афанасьев, уточнив, что подключение будет поэтапным с выделением в общей сложности двадцати миллионов рублей. Но что после констатации?

Дума отфутболивает

«Предлагаем собственникам жилых помещений вместе с управлением жилищного коммунального хозяйства и эксплуатации жилого фонда к концу 2018 года выполнить работы по строительству наружного водопровода».

Понятно, что канализирование невозможно без подвода воды, но значит ли это, что жильцы должны закупать трубы, нанимать технику, вооружаться лопатами и кирками, при этом вовлекая в прокладку сетей сотрудников профильного управления администрации?

Может, заместителю мэра следовало пригласить к себе в кабинет начальника этого управления и решить, что надо для подвода воды на «кирпичку», начиная с финансирования и кончая монтажом внутридомовой разводки?

Уместно напомнить, что в Советской Гавани при канализировании моргородка была выработана система взаимодействия собственников и нанимателей, с одной стороны, и администрации города, с другой. Эта система предполагала софинансирование. Иначе говоря, вложение средств не только мэрии, но и граждан. То, что за внутриквартирную разводку придется платить, понимают и на «кирпичке». Но разве пенсионеры и малоимущие, коих на этом отрезке улицы Карла Маркса большинство, способны заместить в устройстве водовода муниципальную составляющую?

В администрации города Сергей Афанасьев уже не работает, на его место назначен Александр Андрюшин, между прочим, возглавлявший управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилого фонда. Увы, кадровая рокировка не ускорила канализирование «кирпички».

Такая деталь: заместитель мэра отвечал на письмо Владимира Шкуркина, проживающего в доме №148, но адресовано оно было не администрации города, а городской думе. Но хабаровские думцы с удовольствием посещают комбинат детского питания, где их угощают «молочкой», рыбоперерабатывающий комплекс, на котором потчуют деликатесами. Лицезреть помойки и сортиры они не хотят. Выездные заседания думы в районах города – это, по сути, повторение утесовского куплета «Всё хорошо, прекрасная маркиза…». Стоит ли удивляться, что желающих голосовать за представительную власть так мало?

Реприватизация уместна

- На ближайшем заседании комитета по городскому хозяйству городской думы буду предлагать решение проблемы внутридомовых сетей, - заверяет начальник управления по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Дубянская. - Однако надо иметь в виду, что в многоквартирных домах на улице Карла Маркса не только муниципальная собственность, но и частная. А жилищное законодательство не позволяет использовать бюджетные средства на поддержание иной собственности, кроме муниципальной.

Но что мешает выехать на «кирпичку», разъяснить правовые нюансы? Может, кто-либо из собственников надумает перейти в наниматели, отказавшись от приватизированной жилплощади.

Правда, как по маслу дело не пойдет. Известно, что на «кирпичке» жилплощадь сдается, и не факт, что арендодатели раскошелятся на водоснабжение и водоотведение. Хватает и люмпенизированной публики, которая ни за что не платит. И все же неизмеримо больше тех, кто мечтает об удобствах в собственной квартире, кого измотало коммунальное средневековье, кому не по карману другая жилплощадь. Почему должностные лица, пользуясь неосведомленностью живущих на «кирпичке», предлагают варианты, не имеющие отношения к действительности, по сути, измываясь над людьми, простыми, честными, положившими жизнь на благо Родины?

«Рекомендуем вам вопрос о подключении к централизованному водоснабжению и устройству внутридомовой системы канализации и водоснабжения домов №138, 140, 142а по улице Карла Маркса вынести на рассмотрение собрания собственников домов №138, 140, 142а», - уведомляет заместитель председателя комитета по управлению Железнодорожным районом Вячеслав Протасов.

Это он всерьез о том, что поднятием рук решается такая многотрудная задача, как канализирование?

«В случае принятия решения об оборудовании дома №140 внутридомовой системой водоснабжения собственникам помещений необходимо подготовить проектную документацию, выполнить строительно-монтажные работы», - уточняет начальник городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Игорь Муравьев.

Но если на жильцов двухэтажки возлагается проектирование и строительство, зачем тогда названное управление, другие структуры муниципальной власти?

Нет в перечне

В Советской Гавани программа канализирования, принятая в 2011 году и скорректированная с нарастанием, включает в себя тридцать один многоквартирный дом. Работы выполнены на одиннадцати домах. Причем на пяти из них - в прошедшем 2017 году. Задача 2018 года - канализирование двухэтажки на ул. Колесниченко, 24.

Городской бюджет и средства жильцов, на которые приобретаются раковины и унитазы, - определяющие источники финансирования. Но почему то, что утвердилось в Советской Гавани и реально улучшает жизнь людей, не применяется в Хабаровске?

Двухэтажная сталинка на перекрестке улиц Гамарника и Слободской. Слева - сортир и помойка. Вонь ощущается на площади Блюхера, которая через дорогу. А ведь от сталинки до высотного кирпичного дома, пожалуй, меньше пяти метров. Вырыть траншею, проложить трубы, чтобы жильцы сталинки избавились от коммунальных мучений, - разве это непосильная задача для бюджета краевой столицы?

Кстати, в Советской Гавани при участии Фонда реформирования ЖКХ были возведены многоквартирные дома, в которых справили новоселье обитатели бараков, признанных аварийными. В Хабаровске для переселения из аварийного жилья возможностями этого Фонда не воспользовались. Хотя Комсомольск-на-Амуре, Бикин, Николаевск-на-Амуре, другие муниципальные образования края взаимодействовали с Фондом, и множество семей из бараков, к всеобщей радости, перебралось в новые дома. Администрация Хабаровска представила дело так, что в городе нет аварийного жилья. На вопиющую «липу» закрыла глаза городская дума. Похоже, исполнительную и представительную власть краевого центра больше заботят бордюры из природного камня и интерактивный задник сцены городского ДК, а не горожане, застрявшие в коммунальном средневековье.

С созданием в каждом регионе страны Фонда капитального ремонта, бюджет которого формируют ежемесячные платежи граждан, больше средств направляется на модернизацию лифтового хозяйства, ремонт кровель и внутридомовых сетей. Поддерживается обновление фасадов, что само по себе замечательно. При этом канализирования нет в перечне работ, финансируемых Фондом капитального ремонта.

- Это ненормальная ситуация, - убежден член постоянного комитета по строительству, ЖКХ и ТЭК Законодательной думы края Виктор Постников. - Если она не разрешима на региональном уровне, надо выходить на федеральный. Не только в Хабаровске, но и в Троицком, других поселениях края тысячи семей живут в муниципальном жилфонде, который не канализирован. Это непростительно для власти местной, региональной, федеральной.

Сергей Кравчук, избранный мэром Хабаровска девятого сентября, в предвыборную пору посещал Горзеленстрой, откуда под прицелом телекамер отправился на улицы города, где обилие цветов, где поднимаются саженцы, лиственные и хвойные. Но что это, если не показуха на фоне затянувшегося канализирования «кирпички», унизительное житье-бытье людей главной магистрали краевого центра?

Михаил Карпач



