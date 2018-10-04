Реквием по вагону в Комсомольске-на-Амуре: Ехали по городу трамваи. Ехали в трампарки. Умирать.

В Комсомольске-на-Амуре перестал существовать один из любимых горожанами видов общественного транспорта. Говорят, что только на время. На какое время - не говорят. Это была самая восточная трамвайная система России.

Пока что официально объявлено, что жители города Юности остались без трамваев на неопределенный срок. Чтобы вагоны снова вышли в рейсы, нужно отремонтировать аварийный участок, на его восстановление требуется порядка двух с половиной миллионов рублей.

- Речь идет о путепроводе, который проходит над железнодорожными путями, соединяющими основную железнодорожную магистраль и Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. В этом году уже два раза проводилось обследование этого участка, оба раза было выявлено его аварийное состояние. Администрация города еще в августе обращалась в правительство края с просьбой оказать финансовую помощь для ремонта путепровода. Сейчас у нас нет точной информации, будет такая помощь оказана или нет и в какие сроки. Мы продолжаем работу в этом направлении, - рассказал начальник пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Денег на починку путепровода нет ни в бюджете города, ни у трамвайного управления, хоть это не такая уж и большая сумма для 250-тысячного населенного пункта. Городским властям сложно признать, что для мэрии содержание электротранспорта тяжкая обуза, не сулящая прибыли. Ведь поступить с депо так же, как с городскими автобусами, передав муниципальные линии на откуп коммерсантам, не получится.

Последние десять трамваев отработали на трёх маршрутах. В течение выходного дня ездили на них не только обычные пассажиры, кому надо добраться из пункта «А» в пункт «Б», но и те, кто на этом виде транспорта не ездил, а просто захотел оставить в памяти впечатление о комсомольском трамвае.

— Мы всей семьёй несколько раз прокатились, чтобы дети хоть запомнили, что такое трамвай,— рассказывает Евгений, глава семьи.

На конечной остановке вагоновожатый даже разрешил папе с дочкой сесть на своё кресло для памятных снимков.

— Знаете, когда людям сообщили, что трамваи убирают, сначала вопросов было немного, а вот чуть позже «дошло», — рассказывают сотрудницы Трамвайного управления. — Некоторых даже до слёз пробрало. Стали просить телефоны ответственных, мол, будут звонить, писать... Люди, которые регулярно ездили на трамвае, достали калькулятор и поняли, насколько вырастут их расходы на транспорт.

В посёлок Амурсталь, например, ходили маршруты №1 и 3. При наличии проездного мамы с детьми доезжали до вещевого рынка, вели малышей в расположенный здесь детсад (своего в Амурстали нет), затем снова садились в трамвай и ехали уже на работу. На коммерческий автобус проездной не купишь — платить придётся дважды. На бюджете семей отмена трамваев, скорее всего, отразится. Похожая ситуация почти у всех, кто ездил по маршруту №3 между Амурсталью и Набережной. Никаких автобусов по этой линии не ходит, значит — только с пересадками...

Михаил Сергеев